Финансовые новости
- |
- 14.11.18
- |
- 17:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин одобрил изменения в госбюджет-2019 для второго чтения
13:37 14.11.2018 |
Кабинет Министров одобрил изменения в госбюджет-2019 для второго чтения.
Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.
По словам и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой, в проекте предусмотрены дополнительные доходы для Пенсионного фонда от легализации автомобилей с иностранной регистрацией.
Дефицит госбюджета остается в рамках 2,3%.
Более 400 млрд гривен, как отметила Маркарова, необходимо будет в следующем году направить на обслуживание госдолга.
Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает рост ВВП на 3% при инфляции 7,4%.
При этом ожидается, что номинальный ВВП за текущий и следующий год вырастет на 1 трлн гривен.
Долговая нагрузка в следующем году снизится до 52,2% ВВП, а в 2020 до 49%.
Также предусматриваются расходы на обороноспособность страны в размере 209,5 млрд гривен, на образование - 242,1 млрд гривен.
При этом, по словам министра обороны Степана Полторака, вышеуказанная сумма на оборону - недостаточная и ее необходимо увеличить.
Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Владимир Гройсман выступил за увеличение минимальной зарплаты до 4 170 с 2019 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин предлагает Раде установить регрессивную шкалу уменьшения ставки ЕСВ при базе его начисления свыше 25 минимальных зарплат
|Кабмин одобрил изменения в госбюджет-2019 для второго чтения
|Агония УПЦ МП: Почему демарш Онуфрия упростил путь к томосу
|ГФС начинает проверки застройщиков-физлиц, которые имеют большие обороты бизнеса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Надежды и чаянья валютных спекулянтов 13 ноября пали крахом
|Дефицит мест в столице вынудил ритейлеров взяться за освоение пригорода
|Народный газ и раскулачивание: На каких лозунгах «евробляхеры» поедут в Раду
|От Арктики до Китая. Как Кремль проиграл все партии внешней политики
|Негласная операция. Как ВСУ пытаются выбить оккупантов из высоты 223
|Главным фактором влияния на курсовые тренды и низкую активность рынка 12 ноября стал выходной день в США
Это интересно
|В США разрешили обезболивающее в 1000 раз сильнее морфина
|Новая версия MIUI 10 добавит в смартфоны Xiaomi поддержку Google Camera
|Ученые нашли объяснение, почему полные люди больше подвержены риску развития онкологических заболеваний
|Нидерланды — лидер по количеству зарядных станций для электромобилей на 100 км дороги
|«Умная» плёнка для окон не пропускает жару в помещение
|Mercedes-Benz и Bosch запустят в Сан-Хосе сервис перевозок самоходными автомобилями
|Появление сетей 6G ожидается в 2030 году