Кабмин одобрил изменения в госбюджет-2019 для второго чтения

Кабинет Министров одобрил изменения в госбюджет-2019 для второго чтения.

Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

По словам и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой, в проекте предусмотрены дополнительные доходы для Пенсионного фонда от легализации автомобилей с иностранной регистрацией.

Дефицит госбюджета остается в рамках 2,3%.

Более 400 млрд гривен, как отметила Маркарова, необходимо будет в следующем году направить на обслуживание госдолга.

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает рост ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

При этом ожидается, что номинальный ВВП за текущий и следующий год вырастет на 1 трлн гривен.

Долговая нагрузка в следующем году снизится до 52,2% ВВП, а в 2020 до 49%.

Также предусматриваются расходы на обороноспособность страны в размере 209,5 млрд гривен, на образование - 242,1 млрд гривен.

При этом, по словам министра обороны Степана Полторака, вышеуказанная сумма на оборону - недостаточная и ее необходимо увеличить.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Владимир Гройсман выступил за увеличение минимальной зарплаты до 4 170 с 2019 года.