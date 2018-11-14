Агония УПЦ МП: Почему демарш Онуфрия упростил путь к томосу

Юрій Васильченко / Depo.ua

Вчерашние игрища филиала русской церкви в Украине вокруг встречи с президентом Порошенко были исключительно для кремлевской пропаганды.

Итак, что произошло и какие это будет иметь последствия? Первое - встреча Петра Порошенко с представителями УПЦ МП была назначена в Украинском доме. Об этом было предварительно сообщено Онуфрию и подчиненным ему клирикам. Зная, что состоится такая встреча, в Киев съехалась солидная компания московских батюшек, в итоге ставших заложниками митрополита и его ближайшего окружения, которые с подачи Москвы решили превратить эту историю в фарс. Для российских пропагандистских телеканалов. Им это удалось. Однако о последствиях для себя здесь, в Украине, батюшки не подумали.

Второе - поповская сходка в лавре, названная "собором епископов", приняла постановление из 12-ти пунктов, в котором, на самом деле, важны лишь три - четвертый, пятый и десятый. Четвертый пункт постановления свидетельствует, что УПЦ МП не хочет, чтобы ее как-то переименовывали и угрожает защищать свои права "всеми законными средствами, предусмотренными "Основами социальной концепции Украинской православной церкви", законодательством Украины и Европейской конвенцией по правам человека". Если ВР примет закон, которым обяжет эту церковь переименоваться, а после вчерашнего демарша она его примет обязательно, то судиться Онуфрий и компания могут куда угодно, никаких юридических последствий это иметь не будет. Конечно, Москва может купить несколько западных правозащитников, которые что-то заявят, однако никогда светский судебный орган не будет вмешиваться в церковные дела.

Пятый пункт завершается фразой "евхаристическое общение Украинской православной церкви с Константинопольским патриархатом в настоящее время является невозможным и прекращается". УПЦ МП по церковным канонам не имеет соответствующего статуса, чтобы прекращать евхаристическое общение. Она не самостоятельна в своих решениях. После 11 октября территория Украины канонически входит во Вселенский патриархат, здесь больше не существует раскол на три ветви, все православные церкви подчиняются Церкви-Матери, то есть Константинополю. И, по большому счету, украинская власть, опираясь на каноническое право, может вообще не перерегистрировать московскую церковь даже под другим названием, ведь на одной территории существует только одна православная церковь. И это не УПЦ МП.

Десятый пункт звучит так: "собор епископов призывает Константинопольский патриархат к диалогу с Украинской православной церковью при братском участии всех поместных православных церквей с целью соборного решения этой проблемы". Подождите, так вы же в пятом пункте прекратили евхаристическое общение с Константинополем! Получается, как в том анекдоте: и к богатым, и к красивым.

Третье - кроме упомянутого постановления "собор епископов" УПЦ МП принял еще и заявление, в котором попы объяснили, почему отказались идти в Украинский дом. Самый важный в этом заявлении последний абзац: "Собор епископов Украинской православной церкви подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины, но на церковной территории". А на какой? Можно организовать такую встречу на территории, например, Михайловского или Выдубицкого монастырей УПЦ КП, которая является церковной. Даже в лавре, часть сооружений которой не успели заграбастать московские попы.

Интересной в этом контексте является мысль, высказанная в интервью "Главкому" митрополитом Черкасским и Каневским Софронием. Когда у него спросили, может ли быть для встречи с президентом избрана альтернативная лавре локация, он честно ответил: "Там ничего другого не будет, и ожидать ничего другого не стоит". "Я их спрашивал (участников собора): что вы после сегодняшнего заседания будете делать дома? А в ответ - тишина. Кто ахает, кто айкает - все то же, что и раньше. Мозгов нет", - констатировал один из лояльно настроенных к идее автокефальной церкви священник УПЦ МП.

Что будет дальше после вчерашнего демарша? На самом деле, никакой конспирологии. Первое - подготовка к объединительному собору идет по своему графику и несмотря фейки российской пропаганды, которые бездумно тиражируются украинскими СМИ. Иногда кажется, что наших журналистов нужно отправить на курсы по религиоведению, чтобы они хотя бы немного разбирались в церковных делах, о которых пишут.

Второе - по данным СМИ, Порошенко все же встретился в закрытом режиме с тремя иерархами УПЦ МП. Это совсем немного, однако хотя бы какое-то движение. Константинополь желает, чтобы на объединительном соборе были представители всех трех церквей, однако не настаивает на этом. УПЦ МП вчера продемонстрировала, что является непереговороспособной. Чем облегчила дело сторонникам автокефалии.

Третье - несмотря на шум, поднятый кремлевскими медиа и их крикливыми филиалами в Украине, стоит заметить, что демарш московских попов нанес имиджевый удар по ним, а не по власти. Это уже который раз Порошенко протянул руку Онуфрию и его подшефным? Третий или, может, даже, больше. Те взаимностью не отвечают. Чтобы не получилось, что в следующий раз им никто руку не протянет. Разве что с решением суда о выселении самозванцев из сооружений, которые по закону принадлежат украинскому государству и украинскому народу.

