ГФС начинает проверки застройщиков-физлиц, которые имеют большие обороты бизнеса

По данным и.о. заместителя председателя ГФС Украины Евгения Бамбизова на рынке первичной жилой недвижимости существует прослойка участников, которые избегают надлежащего государственного контроля и оптимизируют уплату налогов, поскольку выходят на рынок как физлица, которые возводят жилье для собственных нужд.

В то же время объемы строительства и продажи жилья у таких застройщиков конкурируют с объемами строительных компаний: речь идет о миллионах квадратных метров и миллиардных оборотах.

- ГФС обратила внимание на две с половиной тысячи физлиц, для себя настроили и продали почти 3,5 млн квадратных метров жилья. Это более 12 тыс. объектов более 40 тыс. квартир. Причем, 88 физлиц оказались владельцами 50 и более объектов, - сообщил Евгений Бамбизов.

Он привел пример: семейство, которое годами строит под Киевом, на протяжении этих лет держало в своей собственности более 3 тыс. объектов недвижимого имущества. Сумма доходов от проданных уже 1763 объектов составляет более 1,5 млрд грн.

Налоговик рассказал детали, каким образом строителям-физлицам удавалось годами держать масштабный бизнес, не уплачивая при этом налоги в полном объеме и подвергая опасности покупателей жилья:

- Получается привлекательный земельный участок (каким образом физлицу его предоставляют - большой вопрос к местной власти). Затем владелец земли привлекает компанию-застройщика (уже юридическое лицо), с которой заключается договор генподряда. Тот ограждает участок зеленым забором, нанимает рабочих (в основном - нелегально, без оформления трудовых отношений), от своего имени вывешивает паспорт новостройки и открывает отдел продаж. Людям предлагается приобрести имущественные права на будущую недвижимость. Какого качества будет то жилье и не станет ли опасным для жителей - эти вопросы на фоне весьма привлекательных цен автоматически опускаются. Процесс пошел. Строительство обычно ведется живо - никто и опомниться не успеет, а в новостройке уже раздали ключи. Точка. Недопроданные квартиры в введенном в эксплуатацию доме реализуются заключением договоров купли-продажи недвижимого имущества у нотариуса. Опять же, продажа - от имени физического лица - владельца. При этом стоимость объекта фиксируется по договору, существенно занижается.

Строители-физлица, строят в значительных масштабах, создают на рынке атмосферу нездоровой конкуренции, ведь - пользуясь своим статусом - они существенно экономят при строительстве. Физическое лицо имеет значительно меньшие расходы при уплате налоговых обязательств, чем юридическое лицо - компания-застройщик.

- И на этапе строительства, и на этапе продажи уже введенных квадратных метров физическое лицо платит государству только налог на доходы физлиц (5%) и военный сбор (1,5%). То есть в целом - 6,5%. В то время как юридическое лицо - компания-застройщик - должна уплатить налог на прибыль (18%), единый социальный взнос (22%) и НДС (20%). Итого - 60%. Вот и ответ, почему новостройки могут отличаться по цене в разы. А также - по качеству, - объясняет Евгений Бамбизов.

Он сообщил, что ГФС начинает проверку застройщиков-физлиц, имеющих большие объемы.

- Убежден, мошенникам, которые обманывают государство, разрушают рынок и подвергают опасности покупателей "жилья из-под полы", не место в строительном бизнесе. Если мы имеем в виду честный бизнес, работающий по европейским стандартам, - отметил налоговик.

ФАКТИ.ICTV

