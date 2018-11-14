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Надежды и чаянья валютных спекулянтов 13 ноября пали крахом
23:57 13.11.2018 |
Им не только не дали взвинтить безналичный курс доллара, его даже опустили на 3,5 копейки, и зафиксировали к вечеру в рамках 27,87-27,8850 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
«В первой половине дня валютные котировки пытались разогнать вверх, и они действительно поднимались. Но долго там не простояли. Достаточно быстро стало ясно, что валюты на межбанке предостаточно и курс пошел вниз. Похоже, что продавцы переоценили текущую потребность рынка в долларе», - уточнил он.
Казначеи уверяют, что активнее всего продавали сегодня клиентскую валюту - накопленную бизнесом необязательную часть валютной выручки. И только во вторую - свои долларовые запасы. Они надеялись, что из-за выходного в США (отмечали День ветеранов) 13 ноября возникнет дефицит доллара и запасались им под выгодную продажу.
Спекулировать планировали многие, и даже не заметили, как завалили межбанк долларом. Возник излишек, который в итоге выкупал Нацбанк: приобрел около $10 млн. по 27,88 грн./$.
«Сегодняшнее разнонаправленное движение котировок обусловлено ситуативными перекосами спроса и предложения. Утренняя активизация спроса, частично отложенного вчера из-за работы рынка на условиях tom, постепенно была компенсирована возрастающими продажами крупных игроков. Навес гривневой ликвидности был ориентирован на спекулятивные движения «в обе стороны» и на пару евро/доллар, которая продолжает снижение, дрейфуя к отметке 1,12», - прокомментировал ситуацию на торгах директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Завтра на счета экспортеров должна поступить запоздавшая с понедельника валюта. Так что доллара должно стать еще больше.
«Думаю, завтра безналичная торговля начнется в рамках 27,85-27,90 грн./$. И гривна вполне может укрепиться в случае своевременного поступления выручки на межбанк», - спрогнозировал Юрий Гриненко.
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