Дефицит мест в столице вынудил ритейлеров взяться за освоение пригорода

Денис Вергун / UBR.ua

Украинские ритейлеры не могут поделить между собой места в киевских ТРЦ. До открытых конфликтов, конечно, дело не дошло, но очереди из 5-6 крупных сетевиков на площади в самых ходовых столичных торговых центрах - обычное дело. Дефицит мест в столице даже вынудил их взяться за освоение пригорода. Благо покупателей там с каждым месяцем становится все больше, а аппетиты рантье гораздо скромнее столичных.

2018 год эксперты называют «годом стабилизации», после 4-летнего кризиса, розница адаптировалась к новым условиям, и ритейлеры готовы к качественным изменениям.

Играют с форматами

Прежде всего, речь идет о запуске новых форматов магазинов. Причем не только в каком-то отдельном сегменте, а всюду. К примеру, западные монстры торговли рванулись открывать точки формата «возле дома». Ашан взялся развивать сеть MyAchan площадью 700 «квадратов». Spar открывает магазинчики по 100-200 кв.м под вывеской Spar express. До двух десятков малоформатных магазинов планирует открыть и Metro Cash & Carry Украина. Пересматривают свои форматы и другие ритейлеры.

«Например, сеть магазинов игрушек Planettoys сегодня сокращается, и, по нашим данным, планирует выводить более компактный формат сети площадью 350-500 кв. м вместо традиционных для нее 1,5 тыс. кв. м. Аналогичную тенденцию мы видим и в развитии сети магазинов игрушек Mikki: если до нынешнего года она арендовала площади от 350 до 800 кв. м, то на сегодня определен самый эффективный формат магазина - 300-350 кв. м», - рассказала руководитель отдела торговых помещений компании JLL в Украине Екатерина Весна.

Продуктовые супермаркеты также оптимизировали форматы: ранее они охотнее всего брали в аренду помещения площадью 1,5-7 тыс. кв. м, сегодня же наиболее привлекательные предложения для них находятся в диапазоне 3,3-4 тыс. кв. м, говорят эксперты. При этом, безусловно, каждый объект рассматривается индивидуально, но качественно раскрыть концепцию и при этом не платить за лишние квадратные метры позволяет именно такая площадь магазина.

Но сокращают площади далеко не все. Компания LPP в начале этого года существенно увеличила магазины своих брендов: «малые» - Cropp, House, Mohito - с 350 до 600-700 кв. м, а, скажем, Reserved - с 1,6 тыс. до 2,4-3,3 тыс. кв. м. При этом самый молодой бренд группы - SinSay - дважды поменял формат. Сначала «вырос» с 400 кв. м до 600 кв. м, а сегодня для размещения полной коллекции ему требуется не менее 1,1-1,2 тыс. кв. м.

«Эта динамика обусловлена успехом продаж и расширением коллекций», - подметила нам Екатерина Весна.

Играет с разными форматами и Novus. Как рассказали UBR.ua в самой компании, общая площадь нового магазина в ТРЦ SkyMall, который заменит размещенный там сейчас Ашан, составит около 12 тыс. квадратов. Однако при этом компания не намерена отказываться от других форматов: в сети есть и гипермаркет площадью более 20 тыс. кв.м., и супермаркеты, и небольшие магазины.

«До конца 2018 года планируем открыть еще три магазина в Киеве и Киевской обл.», - заметила pr-менеджер сети Novus Катерина Селезень.

Об открытии первого магазина нового beauty-формата объявила также и Watsons Украина. Вскоре на него переведут до полусотни магазинов сети. Как рассказали нам в компании, ранее во всех магазинах был представлен идентичный ассортимент с небольшими отклонениями. Однако, проанализировав покупательский спрос и «путешествия» клиентов по конкретному магазину, в компании выяснили, что самыми ходовыми у них являются бьюти-товары. А вот товаров для дома берут меньше.

«В новом магазине любительницы бьюти найдут более широкий ассортимент, чем ранее, смогут его протестировать в мейкап зоне, ну и заодно прикупить, скажем, стиральный порошок», - рассказала UBR.ua начальник отдела корпоративных коммуникаций и связей с общественностью Watsons Украина Екатерина Веремеева.

Стоит упомянуть и о дебюте бренда H&M в Украине в этом году. Его старт на украинском рынке эксперты оценили, как очень успешный. И теперь, не сомневаются, что он продолжит развитие в своей полноформатной концепции (2,3-3 тыс. кв. м) в Киеве, а затем и в других крупных городах Украины.

Осваивают пригород и регионы

Еще один вектор развития украинского ритейла - освоение регионов. Но там ситуация еще сложнее, чем в Киеве. Поэтому «набивать шишки» сетевики решили на пригороде Киева. В течение ближайшего года жителям городов-сателлитов стоит ждать масштабной экспансии всех розничных форматов: от небольших магазинов у дома, до крупных супермаркетов.

«В столице есть 3-4 больших ТРЦ, в которые ритейлеры хотят попасть больше всего и туда стоит очередь из потенциальных арендаторов-сетевиков. Поэтому и арендные ставки там могут быть выше на 20-25% выше рынка. А вот, к примеру, пригород столицы, который активно застраивается, еще не освоен. Да и ставки там могут быть в 1,5-2 раза ниже киевских, а клиентов не меньше, чем в городе. Поэтому, если, например, в Гостомеле, Буче или Ирпене откроется более-менее крупный ТЦ, туда сразу заедут не только большие магазины, но и маленькие. Эти торговые центры оттянут на себя тех покупателей, кто сейчас ездит за покупками в Киев. Большой спрос и на площади в новых обжитых жилых кварталах пригорода. Принцип тот же, если есть, скажем, аптека прямо в твоем доме, то покупатель, скорее всего, пойдет именно туда», - рассказал директор консалтинговой компании UTG Евгения Локтионова.

А вот в регионах качественных коммерческих площадей немного, говорят эксперты. Если по Киеву вакантность сегодня составляет порядка 5-6%, то в Виннице всего около 1%, в Житомире свободных мест и вовсе практически нет. В таких случаях ритейлеры быстро сменяют друг друга - одни съезжают, другие занимают их место. Бывает и так, что владельцы торговых площадей сами выбирают, кому отдать дефицитные метры.

Свежий пример - одесский ТРЦ «Спартак». В ожидании открытия супермаркета «Ашан» в зоне охвата проекта, собственник принял решение о замене "якорного" арендатора. В результате в «Спартаке» в начале следующего года вместо продуктового дискаунтера откроется супермаркет «Сильпо». Умудрился втиснуться в одесский ТРЦ Riviera именитый французский строительный магазин Леруа Мерлен - для них это будет первый гипермаркет в украинской сети за пределами столицы.

«В регионы готовы выходить практически все ритейлеры, но нет мест. Поэтому многие ждут открытия торговых центров, ведь отдельно стоящие магазины строить накладно. Именно поэтому и новые бренды заходят именно в Киев - здесь больше площадей. И чем необычней, новее у магазина концепция, тем выше шанс, что площадь сдадут именно ему», - подметила Евгения Локтионова.