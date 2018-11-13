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Негласная операция. Как ВСУ пытаются выбить оккупантов из высоты 223
08:22 13.11.2018 |
Трансформация АТО в полноценную военную операцию в числе прочего принесло и резкое ограничение информации из зоны боевых действий.
Ныне практически все СМИ черпают свои "познания" из официальных сводок пресс-службы, только буквально пару телевизионных каналов имеют возможность посылать свои съемочные группы в прифронтовые территории.
Поэтому составить мнение о том, что реально происходит на фронте можно только по сообщениям от редких уже "боевых" волонтеров и сообщений местных жителей в социальных сетях. Причем они сильно отличаются от "лакированных" официальных сообщений.
Так, например, последнюю неделю массово поступают сообщения о достаточно большом количестве раненных бойцов, которые поступают в разные госпиталя по всей стране - прежде всего, конечно, в ближайший к линии соприкосновения - Харьковский.
В сумской прессе проскочила информация о том, что в Харьковском госпитале в тяжелом состоянии находится боец с Сумщины Алексей Гребенюк. Причем указывается, что он в свое время прошел обучение по британской программе и вошел в тройку лучших курсантов. То есть совсем не простой человек.
Еще больше вопросов вызывает гибель двух бойцов, как указано 72-й мехбригады. По словам командира бригады Руслана Татуся, для "прочесывания района впереди наших позиций" с целью нейтрализации вражеской снайперской группы были отправлены четыре бойца. Дальше события якобы развивались так - "при дальнейшем продвижении на отдаление около 700 метров от наших позиций противник привел в действие радиоуправляемый фугас, в результате чего, Юрий Олейник и Роман Селихов погибли на месте, еще двое бойцов группы получили ранения. Резервная группа, в кратчайшие сроки прибыла на место. Погибшие и раненые были оперативно эвакуированы".
Казалось бы, нормальная практика в условиях позиционной войны, однако первым делом совершенно непонятно прочесывание на расстоянии 700 метров от ближайших наших позиций. По меркам осени 2018 г. и практически полного отсутствия "серой" зоны это не то, что много, а очень много. Дальше - почему отправилась столь небольшая группа - всего четыре человека...
И самое главное - личность погибшего Романа Селихова. Если судить из последних публикаций и личного общения в военных кругах это один из лучших снайперов Вооруженных Сил Украины с позывным "Гера". И, по всей видимости, 72-я мехбригада к этому случаю имеет отношение поскольку постольку все это произошло на ее участке ответственности.
Ведь на момент гибели Селихов числился инструктором (!) снайперов в 169-й Учебном Центре "Десна". Еще на гражданке его увлечением была высокоточная стрельба. Мобилизацию прошел в составе 81-й аэромобильной бригады, провоевав все горячие точки 2015-2016 гг. на донецком направлении: Водяное, Опытное, позиции "Зенит", "Шахта "Бутовка" и "Муравейник" (в качестве сводной группы усиления 93-й мехбригады).
После демобилизации спустя очень короткое время был приглашен на снайперские курсы в "Десну". Прошел канадско-литовские снайперские курсы, в этом году в Литве Роман занял третье место на европейском чемпионате по военному снайпингу в личном зачете.
И после этой информации ситуация "заиграла" совсем другими красками - вполне очевидно, что посылать инструктора по снайпингу на прочесывание местности явно никто не стал бы. Да и вопрос подчинялся ли он местному командованию или выполнял задачи, поставленные командованием как минимум всей группировки, остается открытым.
Тогда стоит внимательно посмотреть и на указанное командованием место гибели, которое названо максимально размыто - "недалеко от поселка Луганское".
Какие-то серьезные выводы или анализ ситуации по такой скудной информации делать очень рано, однако общая картина с некоторыми нюансами вырисовывается следующая: по всей видимости, последние дни ожесточенные боестолкновения идут в районе господствующей высоты, обозначенной на старых советских картах как "223".
Именно тут позиции боевиков как бы врезаются в наши, и уже долгое время командование пытается выровнять линию соприкосновения, взяв под контроль высоту. Бои здесь идут практически непрерывно, время от времени с очень большим ожесточением и потерями - так было, например, в феврале и декабре 2016 г., феврале 2017 г. и совсем недавно - в мае сего года.
Причем четкой картины нашего продвижения здесь в открытом доступе нет - позиции "Кикимора", "Звезда", "Крест" за это время по несколько раз переходили из рук в руки. И как конкретно пролегает линия фронта здесь, наверное, знает только командир 72-й бригады, Наев и Муженко.
Нельзя не отметить, что проведение локальной операции именно здесь позволит значительно улучшить общую тактическую ситуацию в районе. Тем более, что правый фланг уже продвинулся достаточно далеко - аж до поселка Лозовое (причем настолько, что с полгода назад оккупационные власти даже распространяли панические слухи о возможной сдаче этого населенного пункта).
Еще раз повторимся, что это только одна из версий развития событий на этом направлении - уверен, что очень скоро появится и другая информация, которая вполне может кардинально изменить представления о ситуации на Светлодарской дуге.
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