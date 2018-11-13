Главным фактором влияния на курсовые тренды и низкую активность рынка 12 ноября стал выходной день в США

Елена Лысенко / UBR.ua

Новая неделя на межбанке началась с 3-копеечного подорожания доллара: 12 ноября торги закрылись в рамках 27,905-27,92 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Финансисты откровенно говорили о крайне вялых покупках/продажах и о слабом рынке. Общий объем заключенных сделок оценили в 50% привычного торгового дня. Все это не стало сюрпризом, поскольку прогнозировалось еще в минувшую пятницу по одной причине - календарной.

«Сегодня главным фактором влияния на курсовые тренды и низкую активность рынка стал выходной день в США (там отмечают День ветеранов). Из-за него все операции с долларом проходили на условиях tom - с завтрашней датой валютирования, что стимулировало покупателей отложить значительную часть спроса, а продавцов -ограничиться обязательными продажами», - объяснил ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На наличном рынке это никак не сказалось. Средний курс доллара в кассах на продаже людям осталась в рамках 28,05-28,15 грн./$, минимальная - 27,97 грн./$, а максимальная - 28,30 грн./$. При этом выкуп доллара у населения производился в рамках 27,15-28,07 грн./$.

Завтра импортеры точно встряхнут валютный рынок. После сегодняшней паузы они выйдут покупать валюту - американские банки снова заработают и доллар можно будет отправлять. Не исключается, что покупок будет больше обычного из-за отложенного с понедельника спроса. В тоже время до конца неизвестно, смогут ли экспортеры обеспечить межбанк повышенной дозой валюты. По этой части могут быть проблемы. Ведь из-за выходного в США бизнес не получил сегодня текущую выручку, она придет с небольшим опозданием.

Ничего нового в этом нет - рынок к такому привык, и даже научился подстраиваться. Экспортеры придерживают на такие даты необязательную часть выручки, а банки накапливают доллар на позиции. Все - чтобы выгодно перепродать валютный запас. Это обычно и выручает импортеров. Реже - продажи Нацбанка.

«Думаю, 13 ноября межбанк будет стартовать в рамках 27,91-27,96 грн./$. А дальше все будет зависеть от объема предложения. Если банки и экспортеры сформируют его в нужном объеме, то рынок вполне может остаться в этом диапазоне. В противном случае - пойдет в сторону 28,0 грн./$», - считает Юрий Гриненко. А Олег Куринной спрогнозировал на завтра торговлю в рамках 27,90-28,0 грн./$.