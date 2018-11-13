Министр-разведчик. Какую почву в Украине зондирует Рик Перри

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

С визитом в Украине находится министр энергетики США Рик Перри. Его задача - пролоббировать интересы американских компаний на энергорынке нашей страны.

Если судить по первым публичным выступлениям Рика Перри, то главная задача его визита - помочь Украине в противодействии строительству российского газопровода "Северный поток-2". Еще до приезда в Киев американский министр заявлял, что в Евросоюзе очень мало стран, которые поддерживают "Северный поток-2", а США активно выступают против него, да и вообще этот газопровод не является коммерческим проектом. Но цели Перри куда более разнообразные и приземленные.

Ритуальная критика "Северного потока-2"

Теперь Рик Перри говорит: "Граждане Украины, ЕС не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника. И, собственно, этот месседж может быть усилен тем, что мы готовы работать с Украиной, как партнеры. Этот месседж посылает президент США".

Перри в своем выступлении в Киеве подчеркнул, что в ЕС должны понимать: у России есть опыт прекращения поставок газа, и наличие альтернативных источников поставок имеет важное значение для будущего Европы.

"Мы собираемся делать все возможное, чтобы дать ЕС столько вариантов, сколько они хотят. Речь идет не только о продаже американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Мы за Трансадриатический газопровод, который доставляет каспийский газ в южную часть Европы, мы знаем, что в южной части Хорватии, Румынии, есть несколько хранилищ для сжиженного природного газа, которые могут поставлять газ, и очевидно, поляки также развивают этот потенциал. В Италии есть большой объект", - сказал Перри.

Энергетические интересы

Однако заранее было известно, что тема визита - вовсе не российский трубопровод в Северном море. Американские компании энергетического сектора заинтересованы в работе на украинском рынке (это все-таки рынок крупнейшей европейской страны, пока еще низкоконкурентный по американским меркам), и задача Рика Перри - лоббировать их интересы.

Министр энергетики США говорил об этом даже во время возложения цветов к мемориалу Героев Небесной Сотни. По его словам, одним из средств почтить людей, которые боролись за свободу, является в том числе, обеспечение экономической свободы в Украине.

"Один из лучших и сильнейших способов - это развивать энергетическую инфраструктуру в Украине, - сказал Перри. - Цель нашего визита - передать украинскому правительству, что есть как частные компании США, так и правительственные структуры, которые готовы быть длительными партнерами на этом пути".

Накануне приезда Рика Перри президент американско-украинского Делового Совета (USUBC) Морган Вильямс рассказал в интервью "ДС" об основных пунктах этого визита. Кроме увеличения закупок Украиной американского угля, это вопросы дальнейшего снижения зависимости Украины от российских поставок ядерного топлива, а также открытие рынка нефте- и газодобычи для международных компаний.

Главный же посыл таков: "Правительство США готово и дальше оказывать содействие Украине в наращивании собственного производства энергии и ослабления зависимости от России. Во многом это связано с демонополизацией энергосектора. Что предполагает допуск на рынок добычи энергоносителей большего количества частных инвесторов", - пояснил Вильямс.

12 ноября на встрече с главой правительства Украины Владимиром Гройсманом Перри говорил о том же. Премьер, в свою очередь, акцентировал внимание на сотрудничестве в области добычи украинского газа, газотранспортной системы, а также атомной энергетики.

Сотрудничество в сфере АЭС

В энергетическом балансе Украины ядерная энергетика занимает 60%. И последние 15 лет при поддержке американского правительства наш рынок ядерного топлива понемногу осваивает американская компания Westinghouse. Благодаря ей доля российского "Росатома" снизилась со 100 до 55%, на поставки Westinghouse приходится 45% потребления ТВЭЛов украинскими АЭС.

Более того, очень важное соглашение, подписанное между Украиной и Westinghouse, гласит, что в случае, если Россия вдруг прекратит поставки ядерного топлива, американская компания готова полностью обеспечить им украинские АЭС. Для украинской ядерной энергетики - это важная гарантия безопасности.

Однако для полного перехода с российского атомного топлива на американское требуется значительная модернизация реакторов украинских АЭС. Вопрос о том, кто возьмет на себя соответствующие расходы, пока остается за кадром. На встрече с Гройсманом Рик Перри немного туманно пообещал "помогать Украине диверсифицировать источники поставок ядерного топлива".

Значит ли это, что американцы возьмут на себя какую-то долю расходов по преоборудованию ядерных реакторов? Неизвестно. Компания Westinghouse, конечно, в таком заинтересована, но готов ли раскошелиться американский бюджет? Или сама компания возмет на себя расходы? Или это будет украинский бюджет?

Инвестиции в украинскую "трубу"

В самом начале сентября НАК "Нафтогаз" обратилась к Владимиру Гройсману с инициативой вынести на рассмотрение СНБО возможность продажи иностранной компании 49% украинской газотранспортной системы. Это подавалось как необходимость принятия мер для защиты интересов Украины как страны - транзитера природного газа в ЕС. По мнению авторов документа, этот статус - ключевой для обеспечения энергетической и экономической безопасности, а также для защиты страны и для удерживания России от агрессивных действий.

В письме поднимается вопрос: что будет с НАК "Нафтогаз України" после того, как в 2019 г. истечет срок действия контракта с "Газпромом" на транзит российского газа через Украину в Евросоюз? Запуск "Северного потока-2" может привести к полному прекращению транзита газа через территорию Украины. Избежать этого возможно, если привлечь к управлению украинской ГТС авторитетного партнера. Он должен будет, в частности, обеспечить использование мощностей ГТС европейскими компаниями или дать иные гарантии сохранения доходов от транзита на нынешнем уровне (порядка $3 млрд в год).

Продажа 49% ГТС за $7 млрд (оценочная стоимость всей "трубы" - $14 млрд.) может рассматриваться как некая гарантия того, что доходы от транзита сохранятся на нынешнем уровне. Это позволит Украине решить сразу несколько проблем. Во-первых, просто пополнить бюджет. Во-вторых - переложить расходы по содержанию, техническому обслуживанию и модернизации ГТС на зарубежного инвестора. В-третьих, инвестор, который решится купить 49%, сможет и добиться от Кремля согласия на транзит через Украину газа с месторождений стран Центральной Азии.

По неофициальной информации, желанным для "Нафтогаза" стратегическим инвестором стала бы американская компания. Известно, что глава НАК Андрей Коболев имеет особо хорошие отношения с американским посольством. По другой информации, столь же неофициальной, в США пока не определились, стоит ли вообще ввязываться в историю с украинской "трубой". Так что, судя по всему, одна из задач Рика Перри в Киеве - прояснить этот вопрос.

Конкуренция на рынке добычи газа

Прекращение поставок газа из России и растущая его цена на мировом рынке заставляют Украину все больше внимания уделять собственной газодобыче. Но эта отрасль требует очень больших капиталовложений. Американские и европейские эксперты указывают: самый эффективный и быстрый способ решить эту задачу - открыть добычу для иностранных инвестиций.

"Совокупно инвесторы уже сейчас готовы вложить в украинскую газодобычу около $1 млрд. Но они не будут заводить деньги, пока Украина не введет правило - заключать договоры о разделе продукции по результатам аукциона, к которому могут быть допущены и иностранные компании, - говорит Морган Вильямс. - Для этого необходимо принять инструменты на уровне Верховной Рады и подзаконные акты на уровне Кабинета Министров. После этого можно достаточно быстро организовать торги по продаже квот на добычу".

Сегодня добыча газа в нашей стране не монополизирована, но государственная "Укргаздобыча" безусловно доминирует: в 2017-м на нее пришлось 14,6 млрд куб. м добытого газа в год из 19,9 млрд куб. м всеукраинского объема. Хотя последние пять лет газодобыча частных компаний показывает динамичный рост. Если до 2013 г. они добывали 2 млрд куб. м газа, то уже в 2017-м - 4,5 млрд куб. м. А к 2020-му показатель частных компаний может достичь 5-6 млрд куб. м - это составит 25-28% всей добычи газа в Украине.

Кстати, в Киеве Рик Перри упомянул, что несколько американских компаний хотели бы добывать сланцевый газ в Украине. И в самом деле, приход международных компаний в энергетический сектор нашей страны дал бы ему не только мощный финансовый ресурс, но и новейшие технологии и модели управления. А это может сделать украинскую энергетику значительно более конкурентоспособной. И в итоге - менее затратной для конечных потребителей.