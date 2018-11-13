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Правоохранители задержали экс-помощника Паламарчука (БПП) Павловского по подозрению в причастности к убийству Гандзюк
16:40 12.11.2018 |
Правоохранители задержали бывшего помощника депутата Верховной Рады Николая Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского по подозрению в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
Чиновник был задержан 10 ноября в Херсоне.
Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, 6, 11, 12; ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса.
Суд арестовал Павловского без права залога.
Как сообщали Українськi Новини, депутат Паламарчук отрицает свою причастность к убийству Гандзюк.
Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует штатный помощник Паламарчука Игорь Павловский.
Указано, что якобы он передавал деньги организаторам покушения на активистку.
Как сообщали Українськi Новини, 31 июля в центре Херсона преступники облили ее соляной кислотой, 4 ноября она скончалась в больнице.
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