Правоохранители задержали экс-помощника Паламарчука (БПП) Павловского по подозрению в причастности к убийству Гандзюк

Правоохранители задержали бывшего помощника депутата Верховной Рады Николая Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского по подозрению в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Чиновник был задержан 10 ноября в Херсоне.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, 6, 11, 12; ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса.

Суд арестовал Павловского без права залога.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Паламарчук отрицает свою причастность к убийству Гандзюк.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует штатный помощник Паламарчука Игорь Павловский.

Указано, что якобы он передавал деньги организаторам покушения на активистку.

Как сообщали Українськi Новини, 31 июля в центре Херсона преступники облили ее соляной кислотой, 4 ноября она скончалась в больнице.