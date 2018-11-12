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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Итоги недели в «ЛНР»: Цена человеческого голоса и нашествие «наблюдателей»

09:54 12.11.2018 |

Политика

 Марія Кучеренко, Андрій Кулик / Depo.ua

Российские кураторы псевдореспублик всячески пытались разыграть спектакль с "настоящими выборами" до конца, задействовав "международных наблюдателей", в роли которых выступали одиозные пророссийские активисты, члены интеграционного комитета "Россия-Донбасс" и псевдожурналисты.

"ДАН" сообщает о прибытии на оккупированные территории делегации из РФ в составе членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергея Цекова и Ольги Ковитиди, депутатов Госдумы Андрея Козенко, Казбека Тайсаева, Дмитрия Саблина, Виктора Водолацкого и Александра Ющенко.

На "выборах" в ОРЛО присутствовали "наблюдатели" из Бельгии, Венгрии, Йемена, Палестины, Германии, Сербии, Финляндии, Греции, Польши, непризнанных "республик" Абхазии и Южной Осетии, Сирии, Турции, Демократической Республики Конго, Бразилии, Канады и США. Всего "СМИ" боевиков сообщали о наблюдателях из 22 стран.

В роли "представителя Финляндии" выступал знакомый по событиям вокруг оккупированных территорий Украины - руководитель "общества дружбы "Финляндия - Новороссия" Ярмо Экман. Роль "наблюдателя из Палестины" играл Салех Мосаб, уже ранее посещавший так называемую "ЛНР" в 2016 году во время "праймериз в ЛНР". Весьма примечательно, что текст, произносимый Мосабом, не слишком изменился за два года: и тогда, и сейчас все его комментарии сводятся к "восхвалению открытых и демократичных выборов", где все "происходило спокойно и тихо".

Пополнение "Лугакома" и прочая "агитация"

Помимо угроз мирному населению оккупированных территорий, боевики и их кураторы решили агитировать людей идти на "выборы" подкупом. На пропагандистских сайтах ОРДЛО в течение прошлой недели много говорилось о том, что каждому проголосовавшему на оккупированных территориях Луганской области подарят карту на пополнение счета местного оператора "Лугаком" на 100 рублей. По мере приближения "часа Х" оккупационные администрации несколько скорректировали свою информацию, заявив, что 100 рублей на счет получат не все, а первые 300 000 проголосовавших.

В вечернем эфире "Донбасс Реалии" 11.11.2018 сообщили, что аналогичная акция действовала и в ОРДО, для пользователей "республиканского" оператора "Феникс", правда пополнение счета было уже не на 100, а на 50 рублей. Оказалось, что голос жителя оккупированных территорий Донецкой области в понимании российских кураторов стоит меньше, чем голоса населения ОРЛО. Кроме того, не стоит забывать, что речь идет о пополнении счета операторов, которые не обеспечивают нормального качества связи - пользуясь "Лугакомом" нельзя дозвониться никуда за пределы "республики", что неоднократно подтверждалось местными жителями во время многочисленных перебоев в работе Vodafone на оккупированных территориях.

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИЛОВИКОВ

"Досрочное голосование" представителей "силовиков ОРДЛО" и "всех тех, кто не сможет проголосовать 11 ноября"

Участки для "досрочного голосования" на незаконных "выборах" главаря "ЛНР" открылись 09.11.2018 на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает издание "ОстроВ" со ссылкой на ресурсы боевиков.

"В 8.00 в Луганской Народной Республике открылись участки для предварительного голосования. Досрочное голосование для тех, кто не сможет прибыть на избирательные участки 11 ноября, организовано 9 и 10 ноября. Участники как предварительного, так и основного голосования, которые не смогут проголосовать на своих избирательных участках, могут получить открепительные удостоверения для голосования на других участках", - говорится в сообщении.

Аналогичная мера была принята и в соседней псевдореспублике: журналистка из РФ Марина Ахмедова, ранее замеченная в обществе опального Александра Ходаковского, заявила, что боевиков "народной милиции ДНР" 6.11.2018 заставили голосовать за Пушилина и "грозили санкциями в случае неповиновения".

Заявление "МВД ЛНР" о мерах безопасности во время "выборов"

В так называемом "министерстве внутренних дел ЛНР" заявили о подготовке комплекса мер для "обеспечения правопорядка" на оккупированных территориях во время псевдовыборов. Об этом заявил "ЛИЦ" "заместитель министра внутренних дел" ОРЛО Михаил Параскеев.

Он рассказал, что личный состав "МВД" боевиков переведен на усиленный вариант несения службы. Вот в каких формулировках об этом пишут в "ЛИЦ":

"Для координаций действий сил и средств структурных подразделений МВД ЛНР развернута работа оперативных штабов в Министерстве внутренних дел и территориальных отделах внутренних дел (ОВД). Также МВД наладило полное взаимодействие с Центральной избирательной комиссией, Министерством государственной безопасности, Министерством чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) и военной комендатурой Народной милиции ЛНР.

"Для своевременного реагирования на возможные правонарушения, совершаемые во время работы избирательной комиссии, созданы дополнительные следственно-оперативные группы ОВД. На случай осложнения оперативной обстановки в каждом ОВД предусмотрен резерв, размещенный в местах постоянной дислокации", - подчеркнул замминистра".

За несколько дней до "выборов" в ОРДЛО сайты боевиков много писали о том, что их "силовики" намерены усиливать работу по выявлению "попыток дестабилизировать обстановку непосредственно в день выборов". Вечером 11.11.2018 "МВД ЛНР" опубликовало сообщение о том, что "вследствие профессиональной работы силовиков выборы прошли без нарушений общественного порядка". Так называемым "замминистра внутренних дел" много говорилось об "украинском телефонном терроризме", с которым в "МВД" героически боролись целые сутки.

ГУМАНИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ

Отмена комендантского часа на период "выборов"

Ресурсы луганских НВФ много писали об "отмене комендантского часа на время выборов", однако, если верить выдержке из "указа" Пасечника отмена была неполной:

 

Обычно комендантский час длится с 23.00 до 05. 00.

КОММЕНТАРИЙ:

Никакие попытки "придать выборам легитимности" в виде приглашения "международных наблюдателей", делегаций из РФ, не сделают псевдовыборы настоящими, тем более, что большинство этих "наблюдателей" уже так или иначе демонстрировали свою лояльность боевикам ОРДЛО и их московским кураторам. Для них эти поездки на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей - нечто вроде рутинных командировок, а не реального процесса наблюдения за ходом "выборов". Присутствие всех этих маргиналов не заставит никого признать псевдовыборы на территориях, оккупированных РФ.

Подкуп жителей ОРДЛО в очередной раз доказывает: оккупирующая сторона до такой степени не контролирует ситуацию на оккупированных ею территориях, что даже сумма в сто рублей на счет плохо работающего мобильного оператора представляется чем-то стоящим внимания, наряду с продуктами питания, которые продавались на участках несколько дешевле, чем в обычных условиях.

Ситуация с "досрочным голосованием военных" в ОРДЛО позволяет предположить, что как и в РФ, "силовики" являются привилегированной частью общества лишь до определенного момента. Когда это будет необходимо их руководству - никаких прав на несогласие и возмущение у них больше не останется.
 

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