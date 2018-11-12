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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Итоги недели в «ДНР»: Спектакль «Выборы» и мифы о «химическом оружии»

09:40 12.11.2018 |

Политика

 Марія Кучеренко, Андрій Кулик / Depo.ua

Незаконные "выборы" в ОРДЛО прокомментировали президент, Служба безопасности и РНБО Украины.

Президент Украины, Петр Порошенко, заявил об общем постановочном характере этого "волеизъявления", так как за организацию процесса целиком и полностью ответственна РФ, подтверждающая свою роль в конфликте как оккупирующей стороны. Порошенко также убежден, что эти "выборы" никто и никогда не признает. По словам президента Украины, вопрос псевдовыборов включен в повестку дня заседания Постоянного Совета ОБСЕ в Вене, которое состоится 12.11.2018. Также "выборы" обсудят на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам и в Совете безопасности ООН в Нью-Йорке.

Высказались о ситуации и в СБУ - по словам главы службы, Василия Грицака, все результаты известны заранее, так как срежиссированы в Кремле:

"По нашим данным, предварительно уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой ДНР - 55%, Пасечника в ЛНР - 63%. Явку должны показать - 70% "избирателей", - сказал Грицак.

Отдельно СБУ акцентировала внимание на том, что уже получены данные о более чем 6 500 членах "избирательных штабов и комиссий", и эта информация передана украинским правоохранителям, несущим службу на КПВВ на линии разграничения. За действия этих групп лиц предусмотрена ответственность в рамках ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя), 110 (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного Кодекса Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов ранее говорил, что все причастные к организации и проведению так называемых "выборов" 11 ноября будут привлечены к уголовной ответственности.

Украинская сторона ТКГ также выступила с официальным заявлением о полной недопустимости проведения псевдовыборов на оккупированных территориях, и об их несоответствии нормам украинского законодательства, а также международного права. В тексте заявления подчеркивается, что данные действия со стороны РФ расцениваются Украиной и международным сообществом как провокация против и без того хрупкого процесса урегулирования. Результаты этих псевдовыборов являются юридически несостоятельными, а причастные к организации "выборов" должны понести наказание. Также в ТКГ призвали украинцев, проживающих на оккупированных территориях, не принимать участия в данном постановочном мероприятии, игнорировать "выборы".

Завершает обращение требование немедленного созыва групп ТКГ и упоминание необходимости проведения дополнительных консультаций в рамках нормандского формата.

Реакция ЕС и Курта Волкера на "выборы" в ОРДЛО

Высказался о псевдовыборах и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер. За несколько дней до проведения "голосования" Волкер заявлял, что "псевдореспубликам нет места в рамках Минских соглашений и потому выборы на оккупированной территории должны быть отменены". В день "волеизъявления в республиках" посольство США в Украине на своих официальных страницах в соцсетях процитировало эти слова Волкера. В те же сутки спецпредставитель Госдепа опубликовал сообщение, где приводится попунктный разбор невыполнения РФ и контролируемых ею формирований Минских соглашений.

С осуждением имитации "выборов" в ОРДЛО выступили в ЕС. Предполагается, что 19.11.2018 на встрече министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза будет обсуждаться введение санкций против их организаторов, ситуация в оккупированном Крыму и Азовском море.

11.11.2018 было опубликовано заявление НАТО, где говорится о непризнании псевдовыборов в ОРДЛО, и поддержке территориальной целостности Украины. В НАТО также призвали РФ вывести свои войска и прекратить поддержку групп боевиков в каком бы то ни было виде.

Высказывания Волкера о санкциях: косвенное признание РФ оккупирующей стороной на Донбассе со стороны США. Перспективы формата Волкер-Сурков и "миротворческие сенсации"

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил о том, что введенные 8.11.2018 санкции - это де-факто признание со стороны Соединенных Штатов факта оккупации ОРДЛО непосредственно силами РФ:

"В течение долгого времени мы говорили, что Россия имеет 100-процентный контроль над тем, что происходит на оккупированных ею территориях, это касается военных сил, политических образований и даже экономической деятельности, но впервые в форме санкций было признано, что Россия в реальности контролирует Донбасс на востоке Украины (...)Эти санкции касаются трех человек и девяти организаций, которые поддерживают усилия России по интеграции Крыма через частные инвестиции и проекты, или тех, кто причастен к серьезным нарушениям прав человека".

Эти высказывания прозвучали на фоне планируемой встречи в формате Волкер-Сурков - ранее, во время телефонного брифинга, Курт Волкер говорил о том, что собирается встретиться с Владиславом Сурковым в течение нескольких следующих недель.

"Аналитики" "Украины.Ру" и прочих пророссийских и российских изданий связывают такую активизацию переговорного формата с заявлениями представителя Украины в ТКГ Евгения Марчука о его участии еще в нескольких рабочих группах, на одной из которых "на 30% был согласован поэтапный ввод миротворцев". Однако авторы обзора полагают, что это вряд ли напрямую связанные друг с другом вещи, так как:

1. Форсирование вопроса развертывания миротворческого контингента не приведет к положительным последствиям ни для самой работы гипотетической миротворческой миссии, ни для дальнейшего урегулирования;

2. Встреча в формате Волкер-Сурков анонсировалась МИДом РФ еще в конце лета;

3. Поэтапное развертывание гипотетического миротворческого контингента - прямой вызов не только безопасности Украины, но и ее государственности в целом - Украина не получает таким образом никаких гарантий выхода миротворческих сил на границу с РФ, зато существует видимость решения проблемы для Европы и мира при де-факто замороженном на долгие годы конфликте;

4. Решение о развертывании миротворческих миссий принимают не лично Сурков и не лично Волкер. В данном переговорном формате куда важнее открытое проговаривание позиций сторон (при том, что в данном случае стороной, а не посредником двусторонних переговоров является представитель РФ).

 

Оппоненты "безальтернативного Пушилина" и выборы

Поразительно единодушен с представителями международного сообщества и один из деятелей "русской весны" Андрей Пургин. В своем интервью "Антифашисту" от 10.11.2018 он говорил о том, что никаких выборов на оккупированных территориях на самом деле не происходит, ведь выборы предполагают выбор, а на самом деле имеет место "попытка легализации узкой группы лиц, которая считает себя политическим классом". По его словам, "жители ДНР чувствуют себя лишними на этом празднике жизни", а сам Пургин, которого интервьюер называет "основателем ДНР", не обзавелся паспортом квазигосударственного образования, точнее, получил отказ в его выдаче, и потому не мог даже баллотироваться.

Также экс-"председатель народного совета" подтвердил, что никаким "выборам в ДНР и ЛНР" нет места в рамках Минских соглашений, но, по его мнению, все что не запрещено - разрешено.

Пургин полагает, что с отстранением "Ташкента" и Захарченко ничего на самом деле не изменилось, ведь структура и подход к управлению псевдореспубликой остался тем же, а публикации по поводу "возврата рынков прежним владельцам" - не более чем попытка легализовать очередную коррупционную схему. Примечательно, что "основатель ДНР" тут же требует "отдать рынки в собственность громаде", что заставляет сомневаться в том, на какой же стороне на самом деле боевик Пургин.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИЛОВИКОВ

Легенды и мифы о "химическом оружии" в исполнении боевиков

"Украинские спецслужбы готовят в Донбассе операцию с применением химических веществ. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов" - говорится на сайте донецких боевиков ДАН. Эту же новость 5.11.2018 опубликовала "Комсомольская правда" и ряд других российских СМИ. Последняя называет Безсонова "представителем разведки вооруженных сил ДНР".

Аргументация пропагандистов строится на том, что силы ЗСУ, находящиеся в непосредственной близости к линии разграничения, якобы доукомплектовываются средствами РХБ. На этом основании делается вывод о - не много и не мало - "планируемом применении химического оружия против мирного населения Донбасса". По мнению боевиков, эта "провокация" необходима всецело и исключительно для срыва так называемых "выборов".

Подобные "сенсации" от боевиков не являются чем-то новым - еще в 2015 году сепаратистские "СМИ" и паблики, со ссылкой на подельников Гиркина по оккупации Славянска, то и дело писали о том, как "ЗСУ обстреливают Донбасс фосфорными бомбами".

Эти высказывания комментировали для "Донбасс Реалий" начальник пресс-службы ООС Владислав Петровский и военный эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Иван Якубец, подчеркивая, что арсенал химического оружия был уничтожен Украиной еще в 90-е гг, и если кто и мастер в применении химического оружия против мирного населения, то это РФ. Тем более, что все высказывания боевиков следует интерпретировать от обратного:

"Все оружие калибром более 152 мм может стрелять химическим зарядами. Количество жертв и степень поражения будут зависеть от того, насколько массировано они могут быть использованы. У России могла возникнуть иллюзия безнаказанности после того, как она использовала химическое оружие в Сирии, считает Якубец, а информационная шумиха создается группировками, чтобы потом обвинить Украину в применении ядов против своего населения.

"Взять боевикам самим российское химическое оружие, использовать его над своей (над оккупированной) территорией, а потом обвинить Украину, сказать: "мы же предупреждали". В России есть химическое оружие, и они не знают, куда его девать. Привезут на Донбасс пару десятков снарядов, бахнут по своей территории, будут рассказывать, что это из Украины, будут "раскручивать" ОБСЕ, ЕС, мировое сообщество, что Украина использует химическое оружие", - сообщил Иван Якубец".

КОММЕНТАРИЙ:

Очевидно, что фарс под названием "выборы" не может считаться настоящим волеизъявлением. Все попытки сфальсифицировать явку и рассказать об "очередях желающих проголосовать" разбиваются о действительность: люди стоят в очередях за овощами, которые продают на целом ряде "участков" дешевле, чем на рынках. Кроме того, очевидно, что имело место давление на мирное население, которому угрожали проблемами в виде потери работы и прекращения социальных выплат в случае неявки. В этой связи нам представляется необходимым четко разделять виновных в организации данных "выборов" и обыкновенных жителей оккупированных территорий - призывы представителей украинских властей бойкотировать псевдовыборы выглядят так, будто им в действительности неясно, что зачастую это не в воле мирного населения ОРДЛО. В подобных высказываниях не должно оставаться пространства для манипуляций российских пропагандистов.

Не менее очевиден и факт осознания рядом структур и организаций, что оккупирующей стороной в ОРДЛО де-факто выступает РФ. Остается вопросом, получится ли конвертировать данные заявления в некие документы, несущие ощутимые последствия для РФ.
 

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