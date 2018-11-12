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На фронте и в тылу. Какие пакости придумали оккупанты по случаю «выборов» в ОРДЛО
08:24 12.11.2018 |
С начала ноября ситуация на линии соприкосновения на Донбассе резко ухудшилась, что было вполне предсказуемо на фоне проведения 11 ноября псевдовыборов "глав ДНР и ЛНР".
Хотя официальные цифры количества обстрелов все еще находятся в разумных пределах - ниже десятка в день, однако, к сожалению, наши человеческие потери буквально зашкаливают.
Так, по состоянию на вечер 11 ноября погибло шесть наших защитников. В первый день ноября вражеский снайпер застрелил в районе Зайцево (под Горловкой) старшего солдата Игоря Гончаренко (проходил службу в Воздушных Силах, был командирован в состав 72-й мехбригады).
Противник продолжает попытки отбить освобожденный поселок Золотое-4, который обороняет 14-я мехбригада. Именно тут и снова-таки снайпером был убит боец Максим Пасичнюк 4 ноября. Причем стоит отметить, что после ощутимых потерь противник кардинально изменил тактику снайперской войны. Теперь снайперская пара работает только под прикрытием огня из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и 82-мм миномётов.
9 ноября отмечено достаточно большим по меркам последнего времени боем в районе печальноизвестной "Бахмутской трассы". Тут в районе Желобка противник попытался вытеснить наши подразделения в "серой зоне", которая буквально недавно перешла под наш контроль. В результате противник был отброшен, однако понесло потери резервное подразделение, которые выдвигалось на помощь. Погибли двое военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады: Иван Воробей и Евгений Летюка (1999 и 1998 годов рождения).
И наконец последний по времени, но судя по развитию ситуации не последний в этом месяце, боевой случай произошел 10-го числа. В районе села Луганское во время проведения инженерной разведки в 700 метрах от наших позиций погибли двое саперов из 72-й мехбригады: Юрий Олейник и Роман Селихов (1974 и 1976 годов рождения).
Кроме уже упоминавших районов, противник в последние дни активно применял стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по нашим позициям в районах пунктов Крымское, Вольное, Луганское (луганское направление), Авдеевка, Пески (донецкое направление), Тарамчук, Берёзовое и Гнутово (волновахско-мариупольское направление).
В рамках обострения на фронте, оккупационные власти взялись также нагнетать обстановку в тылу. Так, за последнюю неделю они организовали как минимум два случая, которые широко освещались средствами массовой информации, подконтрольными оккупантов.
Сначала 8 ноября на опоре линии электропередачи в районе поселка Новый Свет Старобешевского района бдительные "стражи порядка ДНР" нашли на опоре ЛЭП и обезвредили самодельное взрывное устройство.
Оставляя в стороне вопрос как именно было найдено это взрывное устройство (вот не верю, что старобешевские менты каждый день обходят опоры ЛЭП, которых только в Старобешевском районе несколько сотен) и является ли оно таковым (по фото очень похоже на муляж), отметим, что сам случай очень тревожный звоночек для жителей оккупированных территорий.
Дело в том, что Старобешевская ГРЭС фактически является единственным источником электроэнергии - масштабы Зуевской ТЭС совсем не те - и любая провокация тут может привести к тотальной техногенной катастрофе.
Однако этого случая российским пиар-менеджерам показалось мало и вечером 9 ноября практически в центре Донецка из огнемета "Шмель" выстрелили в пустующее здание бывшего Донецкого научного центра Национальной академии наук Украины по улице Розы Люксембург. Людей там нет уже давно - попытки коллаборантов создать учреждение с аналогичным названием провалились - поэтому человеческих жертв не было. Зато снова в СМИ всплыла тема с украинскими диверсионными группами, которые якобы хотят помешать "свободному волеизъявлению народа Донбасса".
Такими вот нехитрыми способами загонялись люди на "избирательные участки". Впрочем, ничего нового россияне так и не придумали - именно так было и четыре года назад на оккупированных территориях - во время "выборов Захарченко", да и в самой России теракты как-то "случайно" всегда происходят под выборы.
К сожалению, стоит сказать, что обострение на фронте после "выборов Пушилина и Пасечника" практически неизбежно. С одной стороны есть очень малая доля вероятности, что Россия признает эту клоунаду, с другой стороны - "новоизбранными" "лидерам нации" придется показывать профпригодность. А так как в экономике ничего сделать уже нельзя лучшим вариантом сплочения населения оккупированных территорий будет локальное обострение на любом участке противостояния.
Тем более, что продвижение боевиков сразу на нескольких направлениях (вероятно, в результате весенне-летних боев) отметили даже европейцы из миссии ОБСЕ на Донбассе. Так, в сообщении от 9 ноября говорилось, что "Европейский Союз глубоко обеспокоен, узнав, что позиции поддерживаемых Россией вооружённых формирований продвинулись вперёд на запад по меньшей мере в двух местах". Судя по информации СМИ, речь идет об участках западнее и южнее Горловки. Продвижение линий окопов боевиков, судя по снимкам с беспилотников СММ, составляет от 200 метров до 1 километра.
Но и без Горловки, проблемных для нас участков более чем достаточно. Тут и Авдеевская промка, Марьинка, участок между Ясиноватой и Горловкой. Почти нет новостей с Докучаевского направления, а тут наша группировка уже полуокружила этот довольно важный для противника районный центр. После ротации морпехов нет особых новостей и из-под Мариуполя, а ведь буквально все лето тут шли полномасштабные бои, причем даже доходило до использования "Градов" и самоходных артиллерийских орудий.
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