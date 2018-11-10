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«Братья» с Троещины: Зачем Москве в Украине маргиналы с левацкими взглядами
23:39 09.11.2018 |
Одним из кремлевских механизмов создания в Украине управляемого хаоса под выборы могут являться маргинальные левацкие и "антифашистские" организации.
Сегодня утром СБУ провела обыски в квартирах лидеров общественной организации "Братья" Александра Сухарского и Александра Негоду. В кругу сторонников "Братьев" визит спецслужбы объясняют "местью режима" за участие организации в шествии ко Дню освобождения Киева и возложение цветов к памятнику Ватутина в столице. Мол, "хунта" начала репрессии против активистов.
"Друг семьи" Евгений Пархоменко опубликовал видео человека, который представился "братом и по совместительству адвокатом". По словам адвоката, лидеров "Братьев" якобы подозревают в государственной измене и действиях, направленных на насильственную смену конституционного строя нашего государства. Этот человек рассказывает о якобы допущенных нарушениях сотрудниками СБУ при попытке попасть в квартиру Негоды. На странице "Братьев" в сети Фейсбук сообщается, что "сотрудники СБУ применили силу к жене Александра Негоды, которой сломали палец, и несовершеннолетней дочери". Самого Негоды на месте не было.
Но процессуальные действия дома у Сухарского, по его словам, прошли корректно. На своей странице в сети Фейсбук он позиционирует себя как "общественный деятель, бизнесмен, инвестор, наставник, спортсмен". С началом обысков на его странице в группе объявлен общий сбор.
Обвинения в свой адрес организация опровергает. "Мы никогда не призывали к свержению существующего строя. Мы говорим о том, что Украина должна объединиться, чтобы противостоять внешним влияниям. Мы никогда не призывали к сепаратизму, мы наоборот заявляем об объединении, запада, востока и центра нашей страны", - говорится на странице "Братья" в ФБ.
Что вообще известно о данном объединении? Кроме страницы в сети Фейсбук, у них есть сайт, а также созданные около года назад закрытые группы в этой соцсети "Братья. Красный Лиман", "Братья. Харьков" и "Братья. Семейные ценности. Спорт. Здоровье", в которых нет открытых публикаций.
На открытой для посещения главной Фейсбук-странице они предлагают "перестать разжигать конфликты на религиозной, языковой и исторической почве", призывают "объединяться и восстанавливать культурный и промышленный потенциал нашей страны".
На их сайте указано: "Братья" - это некоммерческая общественно-политическая организация, основанная в 2016 году как действенная структура по оказанию помощи гражданам Украины в борьбе за свои Конституционные права, за возвращение к нормам морали и истинным человеческим ценностям". Относительно финансирования деятельности "Братья" пишут: "Организация ведет свою деятельность и содержит аппарат исключительно за счет частных взносов ее участников, а также добровольных благотворительных платежей сторонников идеологии организации".
Последние новости на сайте датированы 6 июля этого года. Новости и видео на нем характерные: "Произвол со стороны чеченской криминальной группы", "Рейдерский захват под покровительством министра юстиции Павла Петренко", "Как не остаться без жилья, когда тебя выселяют коллекторы", "Братья провели открытый турнир по боксу в Киеве" и тому подобное. Новостей нет - зато в публикации от 2 октября предлагают трудоустройство и рекомендуют номер телефона без указания на то, кто предлагает, что это за работа и какой характер она носит.
Адресом "Братьев" указана ул. Братиславская, 52 в Киеве. Это офисное помещение недалеко от Троещинского рынка, в котором расположены ряд магазинов. А на опубликованных фото "поборники семейных ценностей и спорта" предстают как группа физически крепких мужчин. На видео называют друг друга не иначе как "брат".
Члены организации провели акцию по защите Вечного огня в Киеве, к 75-летию освобождения Киева от фашистов и несколько подобных мероприятий, которые не были слишком резонансными, однако позволяют понять направленность ее деятельности - левачество и нескрываемая ориентация на Россию. Если не брать в расчет интернет-ресурсы из "ДНР" и "ЛНР", то кампанию в защиту "Братьев" тут же начали "Вести" и "Страна". И это красноречиво. Они обнародовали видеокомментарий Сухарского, который заявил: "Это все потому, что мы критиковали СБУ и требовали отставки правительства". То есть, люди, о которых никто ничего не слышал, считают себя "жертвами режима".
Стоит отметить, что эта неделя стала напряженной и для некоторых других пророссийских движений в Киеве. Днем ранее сотрудники СБУ обыскали квартиру Елены Бережной, лидера общественного объединения "Сила добра", матери погибшей депутата от Партии регионов Ирины Бережной. У нее обнаружили документы и электронные носители, которые свидетельствуют об ее антиукраинской деятельность по заданию спецслужб РФ, сообщили в пресс-службе СБУ. Также найдено письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором говорится о необходимости активизации деятельности пророссийских организаций в Украине. В ходе обыска также обнаружили килограммовый слиток золота. Прошли обыски и у лидера политической партии "Союз левых сил" Василия Волги. Там изъяли оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, свидетельствующие о его сотрудничестве со страной-агрессором.
Активизация работы спецслужбы на этом направлении происходит не случайно. Еще в октябре в СБУ сообщали, что фиксируют существенную активизацию российских спецслужб для создания в Украине "управляемого хаоса" путем организации провокационных акций представителями отечественных общественных объединений. В том числе - разного рода "антифашистов", "пацифистов", "автономистов" и просто "бомбил", которых у нас хватает.
Ведь в Украине нет левых партий в классическом западном смысле. Левыми лозунгами у нас маскируются либо российская агентура, либо политики, которые за деньги спонсоров-миллионеров спекулируют на комплексах простых граждан и их короткой памяти. В данном перечне эксперты вспоминают Игоря Каплина, его конкурента за бренд Соцпартии Илью Киву или экс-"регионала", сейчас также социалиста Леонида Кожару.
Эти политики в целом действуют в рамках правового поля - проблем с СБУ их спонсорам не нужно. А вот менее заметные, но от того не менее вредные "братья" с "сестрами" хоть сегодня готовы к уличным беспорядкам и хаотизации общества. Достаточно вспомнить резонансную историю избиения в мае этого года в Киеве участника АТО, киборга Дмитрия Вербича группой парней. Полиция задержала нападавших, которые оказались причастными к организации левого толка "Антифашисты", а организовывал нападение россиянин.
Следует откровенно признать: левацкие организации превратились в наших условиях в прокремлевские. Их риторика на самом деле абсолютно не левая, а просто антиукраинская. Поэтому хочется надеяться, что СБУ взялась за них не к 101-й годовщине октябрьского переворота в Петрограде, а системно.
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