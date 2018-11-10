«Братья» с Троещины: Зачем Москве в Украине маргиналы с левацкими взглядами

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Братья» с Троещины: Зачем Москве в Украине маргиналы с левацкими взглядами

23:39 09.11.2018 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Одним из кремлевских механизмов создания в Украине управляемого хаоса под выборы могут являться маргинальные левацкие и "антифашистские" организации.

Сегодня утром СБУ провела обыски в квартирах лидеров общественной организации "Братья" Александра Сухарского и Александра Негоду. В кругу сторонников "Братьев" визит спецслужбы объясняют "местью режима" за участие организации в шествии ко Дню освобождения Киева и возложение цветов к памятнику Ватутина в столице. Мол, "хунта" начала репрессии против активистов.

"Друг семьи" Евгений Пархоменко опубликовал видео человека, который представился "братом и по совместительству адвокатом". По словам адвоката, лидеров "Братьев" якобы подозревают в государственной измене и действиях, направленных на насильственную смену конституционного строя нашего государства. Этот человек рассказывает о якобы допущенных нарушениях сотрудниками СБУ при попытке попасть в квартиру Негоды. На странице "Братьев" в сети Фейсбук сообщается, что "сотрудники СБУ применили силу к жене Александра Негоды, которой сломали палец, и несовершеннолетней дочери". Самого Негоды на месте не было.

Но процессуальные действия дома у Сухарского, по его словам, прошли корректно. На своей странице в сети Фейсбук он позиционирует себя как "общественный деятель, бизнесмен, инвестор, наставник, спортсмен". С началом обысков на его странице в группе объявлен общий сбор.

Обвинения в свой адрес организация опровергает. "Мы никогда не призывали к свержению существующего строя. Мы говорим о том, что Украина должна объединиться, чтобы противостоять внешним влияниям. Мы никогда не призывали к сепаратизму, мы наоборот заявляем об объединении, запада, востока и центра нашей страны", - говорится на странице "Братья" в ФБ.

Что вообще известно о данном объединении? Кроме страницы в сети Фейсбук, у них есть сайт, а также созданные около года назад закрытые группы в этой соцсети "Братья. Красный Лиман", "Братья. Харьков" и "Братья. Семейные ценности. Спорт. Здоровье", в которых нет открытых публикаций.

На открытой для посещения главной Фейсбук-странице они предлагают "перестать разжигать конфликты на религиозной, языковой и исторической почве", призывают "объединяться и восстанавливать культурный и промышленный потенциал нашей страны".

На их сайте указано: "Братья" - это некоммерческая общественно-политическая организация, основанная в 2016 году как действенная структура по оказанию помощи гражданам Украины в борьбе за свои Конституционные права, за возвращение к нормам морали и истинным человеческим ценностям". Относительно финансирования деятельности "Братья" пишут: "Организация ведет свою деятельность и содержит аппарат исключительно за счет частных взносов ее участников, а также добровольных благотворительных платежей сторонников идеологии организации".

Последние новости на сайте датированы 6 июля этого года. Новости и видео на нем характерные: "Произвол со стороны чеченской криминальной группы", "Рейдерский захват под покровительством министра юстиции Павла Петренко", "Как не остаться без жилья, когда тебя выселяют коллекторы", "Братья провели открытый турнир по боксу в Киеве" и тому подобное. Новостей нет - зато в публикации от 2 октября предлагают трудоустройство и рекомендуют номер телефона без указания на то, кто предлагает, что это за работа и какой характер она носит.

Адресом "Братьев" указана ул. Братиславская, 52 в Киеве. Это офисное помещение недалеко от Троещинского рынка, в котором расположены ряд магазинов. А на опубликованных фото "поборники семейных ценностей и спорта" предстают как группа физически крепких мужчин. На видео называют друг друга не иначе как "брат".

Члены организации провели акцию по защите Вечного огня в Киеве, к 75-летию освобождения Киева от фашистов и несколько подобных мероприятий, которые не были слишком резонансными, однако позволяют понять направленность ее деятельности - левачество и нескрываемая ориентация на Россию. Если не брать в расчет интернет-ресурсы из "ДНР" и "ЛНР", то кампанию в защиту "Братьев" тут же начали "Вести" и "Страна". И это красноречиво. Они обнародовали видеокомментарий Сухарского, который заявил: "Это все потому, что мы критиковали СБУ и требовали отставки правительства". То есть, люди, о которых никто ничего не слышал, считают себя "жертвами режима".

Стоит отметить, что эта неделя стала напряженной и для некоторых других пророссийских движений в Киеве. Днем ранее сотрудники СБУ обыскали квартиру Елены Бережной, лидера общественного объединения "Сила добра", матери погибшей депутата от Партии регионов Ирины Бережной. У нее обнаружили документы и электронные носители, которые свидетельствуют об ее антиукраинской деятельность по заданию спецслужб РФ, сообщили в пресс-службе СБУ. Также найдено письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором говорится о необходимости активизации деятельности пророссийских организаций в Украине. В ходе обыска также обнаружили килограммовый слиток золота. Прошли обыски и у лидера политической партии "Союз левых сил" Василия Волги. Там изъяли оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, свидетельствующие о его сотрудничестве со страной-агрессором.

Активизация работы спецслужбы на этом направлении происходит не случайно. Еще в октябре в СБУ сообщали, что фиксируют существенную активизацию российских спецслужб для создания в Украине "управляемого хаоса" путем организации провокационных акций представителями отечественных общественных объединений. В том числе - разного рода "антифашистов", "пацифистов", "автономистов" и просто "бомбил", которых у нас хватает.

Ведь в Украине нет левых партий в классическом западном смысле. Левыми лозунгами у нас маскируются либо российская агентура, либо политики, которые за деньги спонсоров-миллионеров спекулируют на комплексах простых граждан и их короткой памяти. В данном перечне эксперты вспоминают Игоря Каплина, его конкурента за бренд Соцпартии Илью Киву или экс-"регионала", сейчас также социалиста Леонида Кожару.

Эти политики в целом действуют в рамках правового поля - проблем с СБУ их спонсорам не нужно. А вот менее заметные, но от того не менее вредные "братья" с "сестрами" хоть сегодня готовы к уличным беспорядкам и хаотизации общества. Достаточно вспомнить резонансную историю избиения в мае этого года в Киеве участника АТО, киборга Дмитрия Вербича группой парней. Полиция задержала нападавших, которые оказались причастными к организации левого толка "Антифашисты", а организовывал нападение россиянин.

Следует откровенно признать: левацкие организации превратились в наших условиях в прокремлевские. Их риторика на самом деле абсолютно не левая, а просто антиукраинская. Поэтому хочется надеяться, что СБУ взялась за них не к 101-й годовщине октябрьского переворота в Петрограде, а системно.
 

ПО РУБРИКАМ

09.11 Выравнивание ситуации на валютном рынке позволило под конец недели немного опустить курс доллара

09.11 Индекс ПФТС 9 ноября еще немного повысился

09.11 Депозитные ставки для физлиц 09.11.18

09.11 Снижение курса гривни может возобновиться в конце ноября - начале декабря - банкиры

09.11 Деловые ожидания на строительном рынке Украины в IV квартале ухудшились почти на 2 п.п. - Госстат

09.11 Курс доллара растет к евро 9 ноября после заседания ФРС США

09.11 Правительство США обвинило UBS в мошенничестве

09.11 Коммунисты внедряют в китайские банки спецагентов

09.11 НБУ повысил справочный курс гривни на 3,62 коп. до 27,8947 грн

09.11 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.11.18

09.11 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.11.18

09.11 Биржи АТР закрылись 9 ноября снижением в ожидании повышения ставки ФРС США в декабре

09.11 Курсы валют по карточным операциям на 09.11.18

09.11 НБУ продал 8 ноября банкам депозитные сертификаты на 12 830 млн гривен

09.11 7 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $103,3 млн до $384,6 млн

• дальше…

09.11 Суд Швейцарии по иску «Нафтогаза» запретил Nord Stream и Nord Stream 2 выплаты «Газпрому»

09.11 Инфляция в Украине в октябре замедлилась до 1,7%

09.11 Госстат обнародовал ожидания промышленников на IV квартал

09.11 Рост цен производителей в Украине в октябре замедлился до 0,3% - Госстат

09.11 ГФС будет перевыпускать электронные ключи онлайн

09.11 Деловые ожидания на строительном рынке Украины в IV квартале ухудшились почти на 2 п.п. - Госстат

09.11 Евросоюз отметил негативное влияние Крымского моста на экономику Украины

09.11 Цена нефти Brent 9 ноября упала ниже $70 впервые с апреля, WTI опустилась ниже $60 впервые с марта

09.11 Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерна в Украине на 3% до 67,2 млн тонн в 2018/2019

09.11 Совет НБУ предлагает «напечатать денег» для ручного регулирования экономики

• дальше…

09.11 Суд Швейцарии по иску «Нафтогаза» запретил Nord Stream и Nord Stream 2 выплаты «Газпрому»

09.11 Правительство Италии начало борьбу с «евробляхами»: штраф 700 евро и конфискация

09.11 Трамп ужесточил правила получения убежища для мигрантов-нелегалов

09.11 Шпионский скандал: Австрия вызвала поверенного по делам РФ, требует объяснений

09.11 Лондон добивается санкций ЕС против руководителей ГРУ

09.11 Евросоюз отметил негативное влияние Крымского моста на экономику Украины

09.11 Ирак близок к соглашению с курдами о возобновлении экспорта нефти из провинции Киркук - FT

09.11 Саудовская Аравия изучает возможные последствия распада ОПЕК

09.11 Правительство США обвинило UBS в мошенничестве

09.11 Коммунисты внедряют в китайские банки спецагентов

09.11 Российские нефтяники предлагают зарубежным покупателям разделить бремя санкций

09.11 Бундестаг ужесточил законодательство о предоставлении убежища

09.11 Суд в Польше отменил запрет на проведение марша националистов

09.11 Минэнерго США: Президент сохраняет санкции в отношении «Северного потока – 2»

09.11 Поймать Путина за язык. Как Россия загнала себя в ловушку «выборами в ОРДЛО»

• дальше…

09.11 Киев снизил тариф на отопление для населения для домов без счетчиков на 27% до 23,09 гривен/кв.м

09.11 Конкурс на строительство в Киеве метро на Виноградарь завершился, самую низкую цену предложил «Киевметрострой»

08.11 Эксперты допускают небольшое подорожание арендных ставок в бизнес-центрах Киева

07.11 Приватбанк начал установку терминалов и банкоматов в вестибюлях киевского метро

07.11 Новак: Дороги как в Польше появятся минимум через 5 лет

07.11 Бесплатные анализы и электронная медкарта. Есть ли успехи во внедрении медреформы

06.11 Украина создает интегрированную инклюзивную медицинскую систему - Супрун

02.11 В исторических центрах украинских городов будут строить только подземные паркинги, - Минрегион

02.11 В октябре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до до 35 тыс. гривен/кв. м

02.11 В октябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до 25 тыс. гривен/кв. м

01.11 Чернигов может стать первым украинским городом, запустившим программу переселения из ветхого жилья

01.11 На всех улицах Киева с 1 ноября до 1 апреля 2019 года водители должны ездить со скоростью до 50 км/час

31.10 Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место - Порошенко

31.10 В Украине ввели «желтые линии» для ограничения застройки

31.10 Кабмин утвердил военно-медицинскую доктрину Украины

• дальше…

09.11 «Братья» с Троещины: Зачем Москве в Украине маргиналы с левацкими взглядами

09.11 Что получится слепить из союза Рабиновича с Оппоблоком

09.11 Евросоюз отметил негативное влияние Крымского моста на экономику Украины

09.11 Совет НБУ предлагает «напечатать денег» для ручного регулирования экономики

09.11 Поймать Путина за язык. Как Россия загнала себя в ловушку «выборами в ОРДЛО»

09.11 Обречена на пиар: Что не так с ВСК по убийству Гандзюк

08.11 Великое объединение: «Родит» ли Медведчук единого кандидата для Путина

08.11 Рада намерена в два раза расширить зону украинского контроля в Черном море

08.11 Киев выдал агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым послом Венгрии

08.11 Война на Донбассе: Чего ожидать после «выборов» в «Л-ДНР»

07.11 Международная инквизиция. Кто те шесть иностранцев, которые лишат НАБУ его любимой отговорки

07.11 Предохранитель против Трампа: почему результаты выборов в в США являются успешными для Украины

07.11 Луценко просит Раду разрешить снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Березкина

07.11 Дорого и сердито. Получит ли Украина ударные турецкие беспилотники

06.11 Почему Луценко уверен, что его не уволят

• дальше…

09.11 На смартфонах Samsung можно будет поиграть в игры для Xbox One

09.11 Samsung W2019: смартфон-раскладушка премиум-класса с двойной камерой

09.11 Daimler на пару лет отстаёт от Tesla с началом массового выпуска электрогрузовиков

09.11 В Китае внедряют систему идентификации людей по походке и форме тела

09.11 Google позволит обновлять приложения для Android «на лету»

09.11 Автодилеры Германии опасаются, что через 5-10 лет будут не нужны

08.11 Ford покупает сервис проката самокатов

08.11 В Китае создали цифрового ведущего новостей с искусственным интеллектом, который почти неотличим от настоящего

08.11 Коалиция за отмену земельного моратория увеличилась еще на 5 организаций

08.11 Curtiss построила самый быстрый в мире электромотоцикл. 96 км/ч за две секунды

08.11 Samsung показала смартфон с гибким дисплеем Infinity Flex

07.11 Arc Vector: полностью электрический мотоцикл с уникальными возможностями

07.11 Xiaomi представила аккумуляторный пылесос для машины за $29

07.11 Первый серийный электромотоцикл Harley-Davidson поступит в продажу в 2019 году

07.11 «Не выполнил плана - ешь таракана». Как в Китае наказывают офисных сотрудников

• дальше…

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно