Снижение курса гривни может возобновиться в конце ноября - начале декабря - банкиры

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Снижение курса гривни может возобновиться в конце ноября - начале декабря - банкиры

17:38 09.11.2018 |

Финансы

 

Тренд снижения курса гривни может возобновиться в конце ноября - начале декабря после краткосрочного ситуативного укрепления нацвалюты, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Текущий эпизод укрепления гривни связан с активизацией продаж иностранной валюты накануне уплаты бизнесом квартальных налогов (крайний срок 19 ноября). Соответственно, позитивный для гривни баланс рынка, скорее всего, будет сохраняться еще полторы недели, а в конце ноября вполне вероятен разворот рыночной ситуации на фоне активизации государственных расходов", - сказал главный аналитик Альфа-Банка (Украина) Алексей Блинов.

При этом он добавил, что в более долгосрочном периоде перспектива девальвации гривни сохраняется. В частности, на это отчетливо указывают активно расширяющийся дефицит текущего счета платежного баланса, который составил $4,8 млрд за последние 12 месяцев по сравнению с $2,4 млрд за 2017 год, а также устойчивое укрепление реального эффективного обменного курса гривни (РЭОК укрепился за последние два года на 15% при стабильном номинальном курсе).

Председатель правления РВС Банка Владислав Кравец полагает, что курс гривни до конца ноября может находиться в пределах 27,95-28,10 грн/$1".

"В настоящее время поддержку курсу гривни оказывают поступление валюты на рынок от экспортеров сектора АПК в связи проведением осенних полевых работ, а также покупка портфельными инвесторами гривневых ОВГЗ. Тренд на снижение курса гривни может возобновиться в декабре в связи с фиксированием портфельными инвесторами дохода по ОВГЗ, выводом дивидендов и выплатами НДС", - добавил банкир.

По его оценке, к концу года курс нацвалюты будет стремиться к прогнозному показателю среднегодового курса гривни, заложенному в госбюджет-2018 - 29,3 грн/$1.

Директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин полагает, что в краткосрочном периоде потенциал для укрепления курса гривни практически исчерпан.

"Мы считаем, что гривня не сможет укрепиться ниже отметки 27,80-27,90 грн/$1. Основными факторами, которые будут оказывать давление на курс гривни, являются сверхликвидность в банковской системе, покупка валюты нерезидентами за счет средств от погашения ОВГЗ, покупка валюты импортерами энергоносителей, а также выплаты НДС", - сказал эксперт.

Директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной также полагает, что девальвационное давление на гривню вскоре усилится.

"В декабре риски девальвации гривни традиционно усилятся под влиянием нескольких факторов: закрытие бюджетного года и выплаты по возмещению НДС увеличат гривневую массу и снизят мотивацию экспортеров продавать валюту, одновременно на рынок снова выйдут импортеры топлива. При этом ожидаемое привлечение транша МВФ не сможет полностью сгладить сезонные колебания курса, учитывая необходимость аккумулировать валюту для значительных выплат по госдолгу", - сказал он.

По оценке О.Куринного, укрепление гривни в ноябре является ситуативным. "В этот период на валютном рынке обычно наблюдается затишье благодаря сезонной активизации экспорта, в то время как основные закупки энергоносителей приходятся на сентябрь-октябрь, в рамках подготовки к отопительному сезону ", - добавил он.

По оценке О.Куринного, активное участие Нацбанка в торгах с выкупом излишков валютного предложения при помощи различных инструментов свидетельствует о его заинтересованности в сглаживании пиков курсовых колебаний и поддержании курса на уровне, близком к 28 грн/$1.

Директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник считает, что в ближайшие дни курс гривни существенно не изменится.

"В ближайшие несколько дней торги будут проходить в коридоре 27,90-28,10 грн/$1. Возможны небольшие колебания, как вчера, кода курс достиг отметки 27,97 грн/$1 на пике, но к закрытию торгов снов опустился до 27,90 грн/$1. В целом же в ближайшее время курс останется без изменений", - сказал он.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

17:38 Снижение курса гривни может возобновиться в конце ноября - начале декабря - банкиры

14:48 Деловые ожидания на строительном рынке Украины в IV квартале ухудшились почти на 2 п.п. - Госстат

13:46 Курс доллара растет к евро 9 ноября после заседания ФРС США

12:49 Правительство США обвинило UBS в мошенничестве

12:40 Коммунисты внедряют в китайские банки спецагентов

12:30 НБУ повысил справочный курс гривни на 3,62 коп. до 27,8947 грн

12:25 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.11.18

11:59 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.11.18

11:25 Биржи АТР закрылись 9 ноября снижением в ожидании повышения ставки ФРС США в декабре

11:08 Курсы валют по карточным операциям на 09.11.18

11:02 НБУ продал 8 ноября банкам депозитные сертификаты на 12 830 млн гривен

10:58 7 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $103,3 млн до $384,6 млн

09:06 Торги залогами НБУ на американской площадке FFN не состоялись

09:00 Золото снижается в цене 9 ноября на итогах заседания ФРС США

08:28 В октябре население продало валюты на $142 млн больше, чем купило

• дальше…

17:57 Госстат обнародовал ожидания промышленников на IV квартал

17:24 Рост цен производителей в Украине в октябре замедлился до 0,3% - Госстат

17:21 ГФС будет перевыпускать электронные ключи онлайн

16:56 В октябре инфляция составила 1,7%

14:48 Деловые ожидания на строительном рынке Украины в IV квартале ухудшились почти на 2 п.п. - Госстат

14:36 Евросоюз отметил негативное влияние Крымского моста на экономику Украины

13:32 Цена нефти Brent 9 ноября упала ниже $70 впервые с апреля, WTI опустилась ниже $60 впервые с марта

13:28 Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерна в Украине на 3% до 67,2 млн тонн в 2018/2019

13:02 Совет НБУ предлагает «напечатать денег» для ручного регулирования экономики

12:54 В январе-октябре доходы местных бюджетов выросли на 22% до 189,4 млрд гривен, - Зубко

• дальше…

15:28 Шпионский скандал: Австрия вызвала поверенного по делам РФ, требует объяснений

15:20 Лондон добивается санкций ЕС против руководителей ГРУ

14:36 Евросоюз отметил негативное влияние Крымского моста на экономику Украины

13:44 Ирак близок к соглашению с курдами о возобновлении экспорта нефти из провинции Киркук - FT

13:42 Саудовская Аравия изучает возможные последствия распада ОПЕК

12:49 Правительство США обвинило UBS в мошенничестве

12:40 Коммунисты внедряют в китайские банки спецагентов

11:04 Российские нефтяники предлагают зарубежным покупателям разделить бремя санкций

09:44 Бундестаг ужесточил законодательство о предоставлении убежища

09:39 Суд в Польше отменил запрет на проведение марша националистов

08:53 Минэнерго США: Президент сохраняет санкции в отношении «Северного потока – 2»

08:38 Поймать Путина за язык. Как Россия загнала себя в ловушку «выборами в ОРДЛО»

07:48 ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2-2,25% годовых

08.11 Минфин США ввел санкции против трех физических и девяти юридических лиц в связи с Украиной и Крымом

08.11 Из мема в темы. Насколько реален Polexit

• дальше…

14:42 Киев снизил тариф на отопление для населения для домов без счетчиков на 27% до 23,09 гривен/кв.м

10:49 Конкурс на строительство в Киеве метро на Виноградарь завершился, самую низкую цену предложил «Киевметрострой»

08.11 Эксперты допускают небольшое подорожание арендных ставок в бизнес-центрах Киева

07.11 Приватбанк начал установку терминалов и банкоматов в вестибюлях киевского метро

07.11 Новак: Дороги как в Польше появятся минимум через 5 лет

07.11 Бесплатные анализы и электронная медкарта. Есть ли успехи во внедрении медреформы

06.11 Украина создает интегрированную инклюзивную медицинскую систему - Супрун

02.11 В исторических центрах украинских городов будут строить только подземные паркинги, - Минрегион

02.11 В октябре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до до 35 тыс. гривен/кв. м

02.11 В октябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до 25 тыс. гривен/кв. м

01.11 Чернигов может стать первым украинским городом, запустившим программу переселения из ветхого жилья

01.11 На всех улицах Киева с 1 ноября до 1 апреля 2019 года водители должны ездить со скоростью до 50 км/час

31.10 Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место - Порошенко

31.10 В Украине ввели «желтые линии» для ограничения застройки

31.10 Кабмин утвердил военно-медицинскую доктрину Украины

• дальше…

16:49 Что получится слепить из союза Рабиновича с Оппоблоком

14:36 Евросоюз отметил негативное влияние Крымского моста на экономику Украины

13:02 Совет НБУ предлагает «напечатать денег» для ручного регулирования экономики

08:38 Поймать Путина за язык. Как Россия загнала себя в ловушку «выборами в ОРДЛО»

08:21 Обречена на пиар: Что не так с ВСК по убийству Гандзюк

08.11 Великое объединение: «Родит» ли Медведчук единого кандидата для Путина

08.11 Рада намерена в два раза расширить зону украинского контроля в Черном море

08.11 Киев выдал агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым послом Венгрии

08.11 Война на Донбассе: Чего ожидать после «выборов» в «Л-ДНР»

07.11 Международная инквизиция. Кто те шесть иностранцев, которые лишат НАБУ его любимой отговорки

07.11 Предохранитель против Трампа: почему результаты выборов в в США являются успешными для Украины

07.11 Луценко просит Раду разрешить снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Березкина

07.11 Дорого и сердито. Получит ли Украина ударные турецкие беспилотники

06.11 Почему Луценко уверен, что его не уволят

06.11 Комиссия избрала членов Совета международных экспертов Антикоррупционного суда

• дальше…

15:52 Samsung W2019: смартфон-раскладушка премиум-класса с двойной камерой

11:46 Daimler на пару лет отстаёт от Tesla с началом массового выпуска электрогрузовиков

11:36 В Китае внедряют систему идентификации людей по походке и форме тела

09:52 Google позволит обновлять приложения для Android «на лету»

09:34 Автодилеры Германии опасаются, что через 5-10 лет будут не нужны

08.11 Ford покупает сервис проката самокатов

08.11 В Китае создали цифрового ведущего новостей с искусственным интеллектом, который почти неотличим от настоящего

08.11 Коалиция за отмену земельного моратория увеличилась еще на 5 организаций

08.11 Curtiss построила самый быстрый в мире электромотоцикл. 96 км/ч за две секунды

08.11 Samsung показала смартфон с гибким дисплеем Infinity Flex

07.11 Arc Vector: полностью электрический мотоцикл с уникальными возможностями

07.11 Xiaomi представила аккумуляторный пылесос для машины за $29

07.11 Первый серийный электромотоцикл Harley-Davidson поступит в продажу в 2019 году

07.11 «Не выполнил плана - ешь таракана». Как в Китае наказывают офисных сотрудников

07.11 Volkswagen сделал пятиметровый пикап на базе «Тигуана»

• дальше…

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно