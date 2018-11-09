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Рост цен производителей в Украине в октябре замедлился до 0,3% - Госстат
17:24 09.11.2018 |
Цены в промышленности Украины в октябре 2018 года повысились на 0,3% после роста на 1,2% в сентябре, 1,3% – в августе и 1,6% – в июле, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам октября рост цен также замедлился – до 16,6% с 18,9% по итогам сентября и 19,3% – по итогам августа.
Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в октябре остались неизменными, тогда как при поставках за пределы страны выросли на 1,5%. В годовом измерении рост составил соответственно 18,6% и 9,1%.
С начала текущего года цены производителей в Украине повысились на 12,7%, в том числе в пределах страны – на 14,3%, за ее пределы – на 6,6%.
Как сообщает статведомство, за 10 месяцев цены в промышленности возросли на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Причина роста – удорожание в добывающей промышленности на 19,2%, в том числе в добыче каменного угля на 25,6%, металлических руд – на 16,5%, нефти и газа – на 13,6%.
В перерабатывающей промышленности цены выросли на 13,9%. Цены в производстве напитков выросли на 16,6%, мясной продукции - на 14,2%, молочной – на 13,1%. В то же время на 16,1% подешевело производство сахара.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составил 27,5%.
В январе-октябре текущего года в производстве кокса и продуктов нефтепереработки цены выросли на 21,9%, металлургии - на 18,8%, машиностроении - на 16,7%, деревообработке – на 12,6%, фармацевтике – на 12,2%, химическом производстве – на 11,1%
Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.
Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году. За сентябрь 2018 года она составила 1,9%, с начала года – 5,6%, а в годовом измерении замедлилась до 8,9%. Показатель инфляции за октябрь Госстат пока не обнародовал.
Изменение цен производителей промышленной продукции в октябре 2018 года¹, %
|октябрь 2018 сентябрю 2018
|октябрь 2018 к декабрю 2017
|октябрь 2018 к октябрю 2017
|январь-октябрь 2018 к январю-октябрю 2017
|Промышленность всего
|100.3
|112.7
|116.6
|117.9
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|102.7
|105.0
|117.5
|119.2
|Добыча каменного угля
|99.8
|105.4
|114.6
|125.6
|Добыча сырой нефти и природного газа
|101.7
|110.0
|117.0
|113.6
|Добыча металлических руд
|105.2
|98.0
|117.0
|116.5
|Перерабатывающая промышленность
|101.1
|108.9
|111.3
|113.9
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|101.2
|107.4
|109.6
|109.9
|производство мяса и мясных продуктов
|103.7
|104.8
|107.1
|114.2
|производство молочных продуктов
|101.1
|105.8
|111.0
|113.1
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|101.1
|111.6
|115.0
|114.5
|производство сахара
|95.9
|92.3
|90.1
|83.9
|производство напитков
|104.1
|115.3
|117.2
|116.6
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|101.5
|107.1
|110.0
|110.7
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100.3
|109.4
|112.2
|112.6
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|102.6
|104.9
|109.5
|121.9
|Производство химических веществ и химической продукции
|100.1
|105.9
|111.8
|111.1
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|102.8
|112.2
|114.2
|112.2
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|101.1
|111.4
|113.0
|112.5
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|101.0
|109.5
|110.8
|118.8
|Машиностроение
|100.4
|112.2
|114.5
|116.7
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100.3
|108.3
|110.5
|109.4
|Производство электрооборудования
|100.7
|113.0
|114.4
|124.4
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100.5
|108.8
|110.9
|111.6
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|100.1
|116.9
|119.0
|118.5
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|97.1
|125.8
|130.1
|127.5
|Товары промежуточного потребления
|101.6
|108.3
|112.9
|116.9
|Инвестиционные товары
|100.6
|112.2
|114.7
|115.3
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|101.4
|107.0
|109.3
|109.5
|Потребительские товары длительного пользования
|100.5
|107.0
|109.7
|110.5
|Энергия
|98.5
|119.9
|124.7
|124.7
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.
Данные: Госстат
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