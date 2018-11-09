Рост цен производителей в Украине в октябре замедлился до 0,3% - Госстат

Цены в промышленности Украины в октябре 2018 года повысились на 0,3% после роста на 1,2% в сентябре, 1,3% – в августе и 1,6% – в июле, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам октября рост цен также замедлился – до 16,6% с 18,9% по итогам сентября и 19,3% – по итогам августа.

Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в октябре остались неизменными, тогда как при поставках за пределы страны выросли на 1,5%. В годовом измерении рост составил соответственно 18,6% и 9,1%.

С начала текущего года цены производителей в Украине повысились на 12,7%, в том числе в пределах страны – на 14,3%, за ее пределы – на 6,6%.

Как сообщает статведомство, за 10 месяцев цены в промышленности возросли на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Причина роста – удорожание в добывающей промышленности на 19,2%, в том числе в добыче каменного угля на 25,6%, металлических руд – на 16,5%, нефти и газа – на 13,6%.

В перерабатывающей промышленности цены выросли на 13,9%. Цены в производстве напитков выросли на 16,6%, мясной продукции - на 14,2%, молочной – на 13,1%. В то же время на 16,1% подешевело производство сахара.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составил 27,5%.

В январе-октябре текущего года в производстве кокса и продуктов нефтепереработки цены выросли на 21,9%, металлургии - на 18,8%, машиностроении - на 16,7%, деревообработке – на 12,6%, фармацевтике – на 12,2%, химическом производстве – на 11,1%

Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.

Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году. За сентябрь 2018 года она составила 1,9%, с начала года – 5,6%, а в годовом измерении замедлилась до 8,9%. Показатель инфляции за октябрь Госстат пока не обнародовал.



Изменение цен производителей промышленной продукции в октябре 2018 года¹, %

октябрь 2018 сентябрю 2018 октябрь 2018 к декабрю 2017 октябрь 2018 к октябрю 2017 январь-октябрь 2018 к январю-октябрю 2017 Промышленность всего 100.3 112.7 116.6 117.9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 102.7 105.0 117.5 119.2 Добыча каменного угля 99.8 105.4 114.6 125.6 Добыча сырой нефти и природного газа 101.7 110.0 117.0 113.6 Добыча металлических руд 105.2 98.0 117.0 116.5 Перерабатывающая промышленность 101.1 108.9 111.3 113.9 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 101.2 107.4 109.6 109.9 производство мяса и мясных продуктов 103.7 104.8 107.1 114.2 производство молочных продуктов 101.1 105.8 111.0 113.1 производство хлеба и хлебобулочных изделий 101.1 111.6 115.0 114.5 производство сахара 95.9 92.3 90.1 83.9 производство напитков 104.1 115.3 117.2 116.6 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 101.5 107.1 110.0 110.7 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100.3 109.4 112.2 112.6 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 102.6 104.9 109.5 121.9 Производство химических веществ и химической продукции 100.1 105.9 111.8 111.1 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 102.8 112.2 114.2 112.2 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 101.1 111.4 113.0 112.5 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 101.0 109.5 110.8 118.8 Машиностроение 100.4 112.2 114.5 116.7 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100.3 108.3 110.5 109.4 Производство электрооборудования 100.7 113.0 114.4 124.4 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100.5 108.8 110.9 111.6 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 100.1 116.9 119.0 118.5 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 97.1 125.8 130.1 127.5 Товары промежуточного потребления 101.6 108.3 112.9 116.9 Инвестиционные товары 100.6 112.2 114.7 115.3 Потребительские товары краткосрочного пользования 101.4 107.0 109.3 109.5 Потребительские товары длительного пользования 100.5 107.0 109.7 110.5 Энергия 98.5 119.9 124.7 124.7

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.

Данные: Госстат