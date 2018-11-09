В октябре инфляция составила 1,7%

В октябре 2018 года потребительские цены повысились на 1,7%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в октябре повысились на 1,4%, на одежду и обувь повысились на 2,6%, на жилищно-коммунальные услуги повысились на 0,6%, на услуги, связанные со здравоохранением, повысились на 0,9%, на образование цены повысились на 0,1%.

По сравнению с октябрем 2017 года в октябре 2018 года потребительские цены повысились на 9,5%.

В январе-октябре инфляция составила 7,4%.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре инфляция составила 1,9%, в январе-сентябре - инфляция составила 5,6%.

В 2017 году была зафиксирована инфляция 13,7%, в 2016 году - инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%, в 2013 - инфляция 0,5%.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает инфляцию на уровне 9%.