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В октябре инфляция составила 1,7%
16:56 09.11.2018 |
В октябре 2018 года потребительские цены повысились на 1,7%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в октябре повысились на 1,4%, на одежду и обувь повысились на 2,6%, на жилищно-коммунальные услуги повысились на 0,6%, на услуги, связанные со здравоохранением, повысились на 0,9%, на образование цены повысились на 0,1%.
По сравнению с октябрем 2017 года в октябре 2018 года потребительские цены повысились на 9,5%.
В январе-октябре инфляция составила 7,4%.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре инфляция составила 1,9%, в январе-сентябре - инфляция составила 5,6%.
В 2017 году была зафиксирована инфляция 13,7%, в 2016 году - инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%, в 2013 - инфляция 0,5%.
Государственный бюджет на 2018 год предусматривает инфляцию на уровне 9%.
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