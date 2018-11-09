Что получится слепить из союза Рабиновича с Оппоблоком

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Пафосное подписание соглашения о создании гибрида из Оппоблока и партии "За життя" пока - это оформление союза между Виктором Медведчуком и Сергеем Левочкиным и не более того.

В пятницу, 9 ноября, объединение прокремлевских сил вокруг "единого кандидата от Юго-Востока", о котором в последнее время так много говорили политики пророссийского толка, перешло в некую практическую плоскость. Лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, не без скандала сбежавший в свое время из Оппоблока, и сопредседатель этой политсилы Юрий Бойко подписали перед телекамерами документ о скрещивании своих проектов. В результате получился странный гибрид под названием "Оппозиционная платформа - За життя" (именно так сразу на двух языках называют свое детище его создатели), к которому и Рабинович, и Бойко призвали присоединяться других сторонников "русского мира" с прицелом на выдвижение единого кандидата в президенты.

Окончательно имя этого кандидата должно стать известно после съезда "платформы", запланированного на конец ноября. Правда, выбор претендентов на роль единого кандидата пока ограничен лишь двумя фигурами - собственно Рабиновичем, за которым стоит путинский кум Виктор Медведчук и собственно Бойко, который представляет группу "газовиков" Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа (правда последний, находясь в венском заточении, все меньше и меньше влияет на своих собратьев в Украине). Из этих двух лучшие шансы стать единым кандидатом от Юго-Востока имеет Бойко, что, впрочем, не слишком важно. Ведь ни он, ни Рабинович шансов на победу на президентских выборах не имеет. Максимeм на что будет способен единый кандидат - это побороться за второй тур, но для этого нужна максимальная консолидация пророссийских сил, каковые только лишь Медведчуком и Левочкиным совсем не исчерпываются.

То, что объединение Бойко и Рабиновича состоялось под давлением Кремля и под чутким руководством Медведчука, более-менее очевидно. Как очевидно и то, что в случае стягивания под знамена "платформы" мелких пророссийских проектов, вроде "Партии мира" Вадима Новинского или "Христианских социалистов" Михаила Добкина, ничего принципиально в ситуации не поменяет. Куда интереснее другое - как отреагирует на происходящее один из столпов Оппоблока Ринат Ахметов, обладающий огромными ресурсами, финансовыми, медийными и людскими, в том числе и собственным потенциальным кандидатом в президенты в лице Александра Вилкула. Без активной поддержки Ахметова и его медиаимперии бороться за второй тур любому "единому кандидату" будет сложно.

Однако Ахметов пока наблюдает за ситуацией со стороны, вообще никак не реагируя на объединительные потуги своих партнеров по борьбе за "русский мир". Ахметовец Вилкул, являющийся полновесным сопредседателем фракции Оппоблока в подписании "эпохального", по словам Рабиновича, документа участия не принимал. Более того, сие знаменательное событие вообще никак не комментирует. Как не комментируют его и другие оппоблоковцы из пула Ахметова.

Такая реакция может свидетельствовать о том, что Ринат Леонидович определился со стратегией на президентские выборы и активная поддержка союза "Рабиновича-Бойко", равно как и противодействие ей эта стратегия не предполагает. Партнер Ахметова Вадим Новинский в одном из своих недавних интервью отмечал, что Ринат Леонидович на нынешнем этапе, якобы, вообще отошел от политических дел. В последнее, конечно, не слишком верится, скорее Ахметов просто отказался от публичной политической борьбы, отстаивая свои интересы более хитрым способом.

В нынешней ситуации все выглядит так, что Ахметову, имеющему интересы и в других политпроектах кроме Оппоблока, в принципе не выгодно продвигать в президенты Вилкула, равно как не выгодно активно поддерживать любого другого кандидата от Оппоблока. Ведь в этом случае он теряет возможности для политического маневрирования. Проще говоря, в этом случае у него будет лишь два возможных исхода - победа на выборах, что крайне маловероятно, или поражение, вероятность чего заметно выше. А Ринат Леонидович как успешный бизнесмен должен предпочитать несколько более перспективные стратегии, позволяющие получать дивиденды при любом возможном раскладе.

Скорее всего Ахметов не станет делать ставку на Вилкула и ограничится пассивным содействием кандидату от "Оппозиционной платформы". Аналогичную относительно нейтральную политику будут вести и его телеканалы. В таком случае он сохранит возможность о чем-то договариваться и с Порошенко, и с Тимошенко, и с "Оппозиционной платформой" сохранит рабочие отношения. Последнее для него будет крайне важно в контексте дележки мест в списке на парламентских выборах.

Что же касается объединения Рабиновича и Бойко, то вся их кампания по определению единого кандидата, как и непосредственно президентская компания также являются лишь разминкой и набором баллов перед парламентскими выборами. В парламентской гонке, в отличии от президентской, у экс-регионалов есть реальная возможность, играя на противоречиях в патриотическом лагере, получить как-минимум "золотую парламентскую акцию".