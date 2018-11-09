Обречена на пиар: Что не так с ВСК по убийству Гандзюк

Ігор Петренко / Depo.ua

На первом заседании парламентской следственной комиссии по расследованию нападений на активистов хотели дисквалификации Антона Геращенко и переноса заседанияво Херсон.

Вчера после обеда в комитете Верховной Рады Украины по противодействию коррупции состоялось первое заседание временной следственной комиссии для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. В полном соответствии с прогнозами, работа комиссии началась со скандалов и взаимных обвинений. Очевидно, так нардепы будут "расследовать" нападения на активистов и в дальнейшем: выборы на носу.

Напомним, решение о создании ВСК поддержали 259 депутатов. Главой временной следственной комиссии избран Борислав Береза (внефракционный), заместителем - нардеп Сергей Алексеев (БПП). В состав комиссии включены 19 нардепов: Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий (все - БПП), Игорь Алексеев, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко (все - "Народный фронт"); Юрий Павленко, Дмитрий Шпенов ("Оппоблок"); Елена Сотник ("Самопомич"); Игорь Луценко ("Батькивщина"), Андрей Шипко ("Видродження"); Евгений Рыбчинский ("Воля народа"), Игорь Мосийчук (Радикальная партия); Ирина Геращенко, Остап Еднак (внефракционные).

Заседание комиссии прошло на фоне постоянных споров. После выяснения вопроса, кто больше пиарится на работе ВСК, часть ее членов требовала исключить из состава нардепа Антона Геращенко. Однако глава комиссии сразу прекратил эти разговоры, напомнив, что Рада проголосовала именно за такой состав комиссии. Он определен, и изменить его нельзя. То есть с первых минут работы ВСК немедленно сказалось разделение на нардепов "правильных" и "неправильных" (с точки зрения активистов и оппозиционных депутатов), что вряд ли будет способствовать достижению комиссией поставленных перед ней задач.

Еще одним конфликтным моментом стало избрание места проведения заседания ВСК, которое планируется на следующую неделю. Игорь Мосийчук требовал провести его в Херсоне. Всего 4 члена поддержали данное предложение - значит, будут заседать депутаты в Киеве. На этом первое заседание, которое длилось от силы полчаса, завершилось.

Эксперты все больше сомневаются, что ВСК будет способствовать установлению истины по делам относительно нападений на активистов. И в данном случае вопрос не только в атмосфере недоверия. До сих пор ни одна следственная парламентская комиссия не приносила результата. Фактически единственным рабочим инструментом ВКС являются запросы в правоохранительные органы о предоставлении тех или иных документов или информации относительно хода следствия. Обычно ответом на такие запросы являются отписки. Поскольку не секрет, что все депутатские подписи о неразглашении - вещь довольно формальная, и неизвестно, к кому попадет предоставленная членам парламента информация. Хорошо если не к тем, кто совершил или заказал преступление.

Напомним, Генпрокурор Юрий Луценко, сообщая с трибуны ВР о ходе следствия по убийству Гандзюк, обвинил активистов и депутатов в утечке данных расследования. "У нее (ВСК) не будет предмета работы, ибо любая информация составляет тайну следствия, и прокурор не позволит - особенно после вчерашней утечки - получить доступ любому члену комиссии к какому-либо документу следствия", - сказал Луценко.

Однако инициаторам создания комиссии, и в этом убеждает уже ее первое заседание, необходим просто процесс. Причем длительный, и чтобы его транслировали в прямых эфирах. Похоже на то, что расследование убийства Гандзюк на завершающей стадии, и смысла в создании ВСК действительно не было. Кроме одного - после того, когда следствие установит все звенья этого преступления и все причастные окажутся в тюрьме, должны появиться те, кто скажет: "Мы не верим МВД, СБУ и прокуратуре". И это посеет в сознании избирателей сомнения, на которых и будут играть вплоть до выборов.