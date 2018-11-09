Финансовые новости
- |
- 09.11.18
- |
- 00:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Спрос нерезидентов, конвертирующих погашения ОВГЗ, позволил курсу доллара незначительно подрасти на межбанке
23:54 08.11.2018 |
На валютном рынке постепенно выравнивается ситуация, и подрастает курс доллара. 8 ноября он поднялся совсем немного - на 2 копейки, и закрепился к вечеру на 27,91-27,93 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
«Американец» мог бы оказаться и сильно дороже - в течение дня котировки доходили до 27,96-27,975 грн./$. Но не хватило запала валютных покупателей. Их сегодня стало заметно больше, поскольку скупать доллар вышли иностранные кредиторы, которые на днях получили крупную партию гривны от Минфина в качестве погашения облигаций внутреннего госзайма (общий объем выплаты достигал 5 млрд. грн.). Часть правительственных средств получили нерезиденты, которые сегодня покупали доллар, чтобы вывести заработанное на родину.
«Сегодняшние курсовые тренды стали отражением предыдущего цикла укрепления гривны и активной скупки Нацбанком излишков предложения различными инструментами. Что в итоге качнуло баланс предложения и спроса в сторону последнего и частично развернуло ожидания рынка, с учетом спроса нерезидентов, конвертирующих погашения ОВГЗ, и увеличения остатков на банковских корсчетах», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Одновременно на межбанк начал давить растущий спрос на доллар на наличном рынке. Банкиры отмечали его и в Киеве, и в регионах: активизировали покупки не только частные лица, но и представители малого и среднего бизнеса.
На этом фоне сегодня на 2 копейки поднялся минимальный ценник доллара на продаже людям - до 27,98 грн./$ (Укргазбанк, Юнекс Банк). И на 5 копеек расширился средний коридор - до 28,05-28,15 грн./$: Проминвестбанк, Креди Агриколь Банк, Правэкс Банк, УкрСиббанк, ПУМБ, Мегабанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк. Самый дорогой бакс, как и прежде, продавали по 28,30 грн./$ (Мисто Банк). При этом выкуп валюты у населения производился в рамках 27,15-28,04 грн./$.
Завтра финансисты допускают небольшое подорожание доллара и раскачку валютного курса. «Думаю, что межбанк будет стартовать в рамках 27,90-27,95 грн./$, возможно раскачается до 27,97 грн./$ Хотя многое будет зависеть от предложения», - сказал Юрий Гриненко. А Олег Куринной спрогнозировал на 8 ноября торговлю в рамках 27,95-28,05 грн./$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Спрос нерезидентов, конвертирующих погашения ОВГЗ, позволил курсу доллара незначительно подрасти на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Великое объединение: «Родит» ли Медведчук единого кандидата для Путина
|Нардепы усилили наказание за автомобили на еврономерах
|Рада изменила налогообложение ввоза легковых автомобилей
|Киев выдал агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым послом Венгрии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Битва почтовых гигантов. Кому достанутся украинские посылки
|НБУ обнародовал проекты новых валютных правил
|На межбанковский валютный рынок 7 ноября полился огромный поток доллара
|Международная инквизиция. Кто те шесть иностранцев, которые лишат НАБУ его любимой отговорки
|Предохранитель против Трампа: почему результаты выборов в в США являются успешными для Украины
|Луценко просит Раду разрешить снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Березкина
Это интересно
|«Не выполнил плана - ешь таракана». Как в Китае наказывают офисных сотрудников
|Volkswagen сделал пятиметровый пикап на базе «Тигуана»
|Злоумышленники перехватывают трафик Telegram в Иране
|Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»
|Специальный чехол позволяет использовать смартфон Huawei Mate 20 Pro для подводной съемки
|Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией
|Cosmo Communicator — реинкарнация культового коммуникатора Nokia E90