Спрос нерезидентов, конвертирующих погашения ОВГЗ, позволил курсу доллара незначительно подрасти на межбанке

Елена Лысенко / UBR.ua

На валютном рынке постепенно выравнивается ситуация, и подрастает курс доллара. 8 ноября он поднялся совсем немного - на 2 копейки, и закрепился к вечеру на 27,91-27,93 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

«Американец» мог бы оказаться и сильно дороже - в течение дня котировки доходили до 27,96-27,975 грн./$. Но не хватило запала валютных покупателей. Их сегодня стало заметно больше, поскольку скупать доллар вышли иностранные кредиторы, которые на днях получили крупную партию гривны от Минфина в качестве погашения облигаций внутреннего госзайма (общий объем выплаты достигал 5 млрд. грн.). Часть правительственных средств получили нерезиденты, которые сегодня покупали доллар, чтобы вывести заработанное на родину.

«Сегодняшние курсовые тренды стали отражением предыдущего цикла укрепления гривны и активной скупки Нацбанком излишков предложения различными инструментами. Что в итоге качнуло баланс предложения и спроса в сторону последнего и частично развернуло ожидания рынка, с учетом спроса нерезидентов, конвертирующих погашения ОВГЗ, и увеличения остатков на банковских корсчетах», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Одновременно на межбанк начал давить растущий спрос на доллар на наличном рынке. Банкиры отмечали его и в Киеве, и в регионах: активизировали покупки не только частные лица, но и представители малого и среднего бизнеса.

На этом фоне сегодня на 2 копейки поднялся минимальный ценник доллара на продаже людям - до 27,98 грн./$ (Укргазбанк, Юнекс Банк). И на 5 копеек расширился средний коридор - до 28,05-28,15 грн./$: Проминвестбанк, Креди Агриколь Банк, Правэкс Банк, УкрСиббанк, ПУМБ, Мегабанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк. Самый дорогой бакс, как и прежде, продавали по 28,30 грн./$ (Мисто Банк). При этом выкуп валюты у населения производился в рамках 27,15-28,04 грн./$.

Завтра финансисты допускают небольшое подорожание доллара и раскачку валютного курса. «Думаю, что межбанк будет стартовать в рамках 27,90-27,95 грн./$, возможно раскачается до 27,97 грн./$ Хотя многое будет зависеть от предложения», - сказал Юрий Гриненко. А Олег Куринной спрогнозировал на 8 ноября торговлю в рамках 27,95-28,05 грн./$.