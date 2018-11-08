Великое объединение: «Родит» ли Медведчук единого кандидата для Путина

Юрій Васильченко / Depo.ua

Источники Depo.uа сообщают, что завтра представители пророссийских сил в Украине начнут процесс объединения, чтобы к 1 декабря выдвинуть единого кандидата в президенты.



О начале объединительного процесса было заявлено еще в середине сентября. Тогда один из лидеров партии "За життя" Вадим Рабинович предложил "Оппоблоку" "перевернуть страницу и начать переговоры о создании мощного консолидированного политического объединения, которое будет в состоянии остановить боевые действия на Донбассе, предотвратить экономическую катастрофу и спасти страну". "Нам необходимо подчинить свои амбиции и личные интересы интересам наших избирателей", - подчеркнул он.

Ему ответил Сергей Левочкин, один из держателей акций "Оппоблока": "Я поддерживаю объединение со всеми политическими силами, которые разделяют ценности ОБ и его избирателей: мир, единство страны, развитие демократии и экономики, свобода слова и мысли. В числе таких сил вижу и "За жизнь" Рабиновича с Мураевым". С тех пор Евгений Мураев откололся от общего с Рабиновичем политического проекта и создал собственный - "Наши".

По мнению экспертов, процесс объединения бывших "регионалов" инициировала Москва, а главным промоутером в нем выступает кум Владимира Путина Виктор Медведчук, который в начале ноября стал председателем политсовета партии "За життя". Для Кремля очень важно, чтобы осколки "регионалов", которые разлетелись по разным партийным проектам после Майдана, консолидировались в нечто подобное Партии регионов. Существует мнение, что общего кандидата в президенты от этих сил обязательно поддержит восток и юг страны. И это гарантирует ему попадание во второй тур президентских выборов весной 2019 года.

Такая мысль несколько сомнительна, поскольку южные и восточные регионы страны уже не традиционном "бело-голубом" поясе. Во-первых, на изменение сознания избирателей повлияла война на Донбассе, которая превратила некоторые области в прифронтовые. Во-вторых, за избирателей данных регионов воюют одновременно несколько политсил, в том числе созданных при участии бывших "регионалов" и представителей местных элит. Тот же "Наш край", к примеру. В-третьих, потенциальные выдвиженцы от пророссийских сил выглядят как сиамские близнецы - они не обладают соответствующей харизмой, говорят одинаковые вещи. Ну, разве что, отличаются внешне и персональными рейтингами.

Впрочем, и это стоит признать, социально-экономические проблемы, нерешенность конфликта на востоке и неприятие частью жителей этих регионов прозападного вектора развития государства, предоставляет единому кандидату от экс-"регионалов", даже нехаризматичному, хорошие шансы зацепиться за второй тур.

Однако вернемся к процессу переговоров. О том, что он продолжается, упоминал в интервью один из самых влиятельных "оппоблоковцев" Вадим Новинский. Из сказанного им стало ясно, что группа "газовиков" отстаивает своего Юрия Бойко, а "ахметовская" группа - Александра Вилкула. Сам Новинский со своей Партией мира как бы над схваткой. А Ринат Ахметов якобы вообще отошел от политических процессов. В это, правда, не верится, учитывая интерес бывшего хозяина Донбасса сохранить и усилить свое влияние в бизнесе. Поэтому он просто не сможет остаться вне игры. Другое дело - в каком статусе.

Во-первых, Ахметов контролирует практически половину состава фракции "Оппоблока", и ни Левочкин, ни Бойко, ни кто другой не получит право вести переговоры с Рабиновичем и Медведчуком без учета интересов самого богатого человека страны. А его, очевидно, устраивает статус-кво: он не обеднел, на оккупированных территориях его пощипали, но не ободрали, как липку. Не секрет, что кроме "Оппоблока" Ринат Леонидович имеет интерес и в других политсилах. В частности, в СМИ много писали о "радикалах".

Во-вторых, каждая из групп перед тем, как сесть за стол переговоров, хорошо просчитает, что она получит в итоге. И "газовики", и "ахметовцы" понимают, что общий кандидат, если и выйдет во второй тур, то проиграет. Поэтому скорее разговор будет идти о конфигурации участия в парламентской кампании осенью 2019-го. Кто и с чем войдет в "союз "реваншистов", только "Оппоблок" и "За життя", или и мелкочлены наподобие партий Мураева, Добкина и реанимированной Партии регионов. Которая, кстати, заявила, что не ведет переговоров о вхождении в какие-либо политические союзы.

Одним словом, до парламентских выборов еще год, спешить некуда, исходя из этого об успешном завершении торгов до 1 декабря вряд ли стоит говорить. Если же представить, что Кремль этих ребят все же нагнет и они договорятся о совместном кандидате, то это еще не значит, что ради его победы объединится весь ресурс экс-"регионалов".

А он у них действительно огромный - каналы "Интер", "Украина", "112. Украина", "NewsOne", "Новый канал" "Наш", множество региональных эфирных вещателей. Плюс пресса и интернет-сайты. О финансовом ресурсе и говорить нечего. Однако для единого кандидата требуется общий штаб, совместные политтехнологи, а у каждой из указанных политсил есть свои и они голодные, "общак", распорядителем которого необходимо садить согласованную фигуру. В итоге согласованный кандидат от пророссийских сил может остаться вне второго тура по причине внутренних распрей политсил, которые формально договорятся о его баллотировании.

Depo.ua неоднократно упоминал о конфликтах нынешних переговорщиков. В частности, в октябре прошлого года Рабинович в прямом эфире обвинил Левочкина и Бойко в покушении на себя. "Я знал, что Левочкин - бандит, но никогда бы не подумал, что к попытке убийства и поджога может быть причастен Бойко, которого считал порядочным человеком. В очередной раз они подтвердили мой тезис о том, что "Оппоблок" - это настоящая банда", сказал он тогда. Позже назвал Левочкина "политическим Чикатило". Тот, взамен, напомнил, что у Рабиновича двойное гражданство.

А если вспомнить более давнюю историю отношений экс-"регионалов", то в ней найдем не только словесные перепалки. В июле 2009-го сообщали, что Нестор Шуфрич в кинотеатре "Зоряный", в котором собиралась ПР, ударил Левочкина кулаком в лицо. Тот, как писали СМИ, откинулся на стену и начал по ней сползать. "Боевых петушков" разняли другие "регионалы".

Конечно, обиды со временем притупляются, однако осадок остается. Таким образом, если 1 декабря мы услышим, что экс-регионалы о чем-то или о ком-то договорились, это еще не значит, что они дружно будут работать на результат. Скорее, станут демонстрировать перед Кремлем свои потуги. А на самом деле будут заниматься своим любимым делом - раскладывать яйца в разные политические корзины.