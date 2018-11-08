Война на Донбассе: Чего ожидать после «выборов» в «Л-ДНР»

Руслан Рудомський / Depo.ua

Чем спровоцировано относительное затишье на Донбассе и что за ним последует - вопросы, которые сейчас задают многие.

В течение последних недель невозможно было не заметить, что активность боевиков на линии разграничения пошла несколько на спад. Это отражается как в количестве вражеских обстрелов, так и в их географии.

Конечно, российско-оккупационные войска время от времени продолжают обстрелы украинских позиций, кое-где даже из тяжелых минометов и БМП, но все равно заметно меньше, чем обычно. Почему так происходит, мы и попробуем разобраться.

Верить в то, что у выкормленных Москвой террористов Донбасса вдруг проснулось чувство гуманизма, не приходится. Скорее всего, здесь имеет место другой фактор.

Все указывает на то, что в обоих псевдореспубликах все внимание уделяют так называемым "выборам". Точнее, руководители этих псевдореспублик сейчас больше всего озабочены своим "переизбранием", поэтому событиям на фронте уделяют меньше внимания, чем обычно. Но, как показывает опыт предыдущих лет, это "затишье перед выборами" закончится сразу же после того, как "новоизбранные" главари бандформирований "ЛНР" и "ДНР" закончат праздновать свои "инаугурации".

Очень наглядно это наблюдалось год назад, в ноябре 2017 года во время переворота в "ЛНР", в результате которого к власти пришел нынешний главарь этого бандформирования Леонид Пасечник.

Луганщина 25 ноября 2018 года, за несколько дней до объявления Пасечника вожаком "ЛНР"

Тогда также пока все "республиканские" ресурсы были сосредоточены на внутренних проблемах, на фронте царило временное затишье. Однако уже через несколько дней после смены власти в оккупированном Луганске террористы "ЛНР" с удвоенным рвением бросились обстреливать украинские позиции вдоль всей линии разграничения.

Луганщина 27 ноября 2018 года, в первый день после объявления Пасечника вожаком "ЛНР"

Кроме этого, придя к власти, Пасечник решил применить "старую добрую" тактику мобилизации вокруг себя населения "республики" путем запугивания "страшными украми". Тактика эта стара, как "русский мир", и заключается в разворачивании пушек на линии разграничения на 180 градусов и обстрелах собственных городов и сел с последующим обвинением в этом украинской армии.

Не исключено, что и в этот раз будет нечто подобное. По крайней мере, соответствующий информационный фон террористы уже подготовили, обвинив украинскую власть в подготовке терактов в день так называемых "выборов". То есть теперь они могут что-то демонстративно взорвать и "повесить" это на украинские спецслужбы со словами: "А мы предупреждали!"

Кстати, в этом (а страх реальных спецопераций украинских спецслужб присутствует в террористических кругах Донбасса всегда) и кроется одна из причин затишья на фронте. Ведь процесс организации "выборов", даже таких бутафорных, как в "Л-ДНР", требует значительных ресурсов, в том числе для обеспечения безопасности. А ресурсы эти не безграничны, поэтому приходится даже снимать боевиков с передовой. Конечно, временно - до "выборов", которые запланированы на 11 ноября.

А то, что после этих "выборов" что-то начнется, можно не сомневаться. Путин четко дал это понять, демонстративно заявив о признании "выборов". Это признание обещает дорого обойтись уже в недалеком будущем, однако, судя по всему, у него есть определенный план, и он его придерживается. К сожалению, очень много факторов указывают на то, что возобновление полномасштабной войны с Украиной вполне может быть частью этого плана. По крайней мере, Путин сам загоняет себя и своих выкормышей из "Л-ДНР" в такой угол, выход из которого возможен либо через полную капитуляцию, либо через военное обострение.

По сути, вполне возможен повтор сценария 2014 года, когда псевдовиборы в "Л-ДНР", организованные Кремлем, привели к срыву Минских переговоров, невыполнению Минска-1 и серьезной дестабилизации на Донбассе, которая привела к тысячам жертв как среди военных, так и среди гражданских, а завершилась Дебальцево, Минском-2 и потерей части подконтрольных Киеву территорий.

Поэтому, как бы кому не нравилось существующее "затишье", надо смириться с мыслью о том, что вскоре возобновится горячая фаза войны на Донбассе. И всем надо быть к этому готовыми.