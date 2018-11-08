Битва почтовых гигантов. Кому достанутся украинские посылки

Стас Юрасов, Александр Шатов / LIGA.net

Проект нового закона О почтовой связи, над которым работали эксперты из Министерства инфраструктуры и Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, вызвал переполох в отрасли. Началась информационная битва между двумя крупнейшими игроками - Новой Почтой и Укрпочтой.

Первая опасается, что государственный оператор монополизирует весь рынок бандеролей до 2 кг и посылок до 10 кг, так как может получить эксклюзивное право на их обработку от государства.

В Укрпочте же говорят, что все новые нормы полностью совпадают с европейской директивой. То есть Украина - не исключение.

LIGA.net решила устроить баттл из аргументов и опубликует два мнения, диаметрально противоположных друг другу, - совладельца Новой Почты Вячеслава Климова и первого заместителя гендиректора Укрпочты Александра Перцовского.



Что произошло?

Версия Вячеслава Климова:

Под прикрытием Директивы ЕС наши чиновники вернулись к откровенному совку - ограничению свободного рынка и регулировании цен на самые популярные услуги. Что говорит Директива? Что у всех жителей должен быть равный гарантированный доступ к базовому набору почтовых услуг за фиксированную цену.

Директива вообще не вмешивается в деятельность частных операторов. И уж тем более не диктует им цены на услуги.

Теперь внимание: в проекте закона, который якобы должен базироваться на Директиве, все услуги (в том числе, посылки до 10 кг!), которые предоставляют и частные, и национальный оператор, «запаковали» в термин универсальные. И написали, что их (универсальные услуги) предоставляют только операторы, назначенные Мининфраструктуры. Сейчас он один - Укрпочта. Подчеркиваю, все востребованные услуги - только назначенному оператору за назначенную государством цену. Back to USSR!

Версия Александра Перцовского:

Законопроект - инициатива Министерства инфраструктуры в рамках обязательств по гармонизации украинского законодательства к европейскому.





По нашей оценке, список универсальных услуг, предложенных министерством совпадает с тем, что прямо предписано Почтовой директивой ЕС ( Directive 97/67/EC). Список четко указан в Директиве (Статья 3), и каждый может ознакомиться и сам сделать выводы, не поддаваясь на спекуляции.

Работает ли конкуренция на благо рынка и кто будет предоставлять универсальную услугу?

Версия Вячеслава Климова:

Частные операторы оказывают самые разные услуги: курьерская доставка, доставка товаров из интернет-магазинов, доставка продуктов, перевозка грузов, документов. Компаний много: есть и новые игроки, как Glovo и Justin, есть службы доставки маркетплейсов Розетка и Каста. Активно развиваются опытные игроки: Новая Почта, Интайм, Meest, Деливери, сервисы для бизнеса Укрпочты. Это открытый конкурентный рынок, на котором выбор исключительно за потребителем. Игроков много, конкуренция сильная. Если у кого-то дорого или хромает качество - потребитель уходит к конкуренту.

Привожу аналогию: в Лондоне примерно в одно время с соседних перронов одного вокзала стартуют поезд государственной железной дороги и поезд Virgin Ричарда Бренсона. Обычный едет до Ковентри 2 часа, второй - один час, в нем удобные кресла, Wi-Fi, вкусный кофе и круассаны. Virgin стоит в два раза дороже. В обоих есть пассажиры. И никто не заставляет людей покупать билеты только на государственную электричку. А Бренсона не заставляют отправлять поезд, куда хочет Королева.

Эта функция, согласно той же Директиве, возлагается на назначенных операторов, в Украине - на Укрпочту. Это ее обязанность, за которую она получает определенные преференции. Услуга четко описана, определен уровень качества, сроки доставки, тарифы. За соблюдением качества и ценой следит регулятор.

За нами не нужно следить. За нас клиент голосует гривной каждый день. И это лучший регулятор.

Версия Александра Перцовского:

Рынок экспресс-отправлений и почтовых отправлений в Украине максимально конкурентный. В отличии от многих европейских рынков, в Украине доля частных операторов на рынке посылок доминирующая. Так сложилось, в том числе, и из-за многолетнего бездействия национального почтового оператора. В последнее время Укрпошта начала модернизироваться и бороться за клиента, привлекает к себе крупнейших игроков электронной коммерции.

Предпосылок к этому нет. Никакого ограничения конкуренции ни мы, ни, уверены, министерство не предвидит. Рынок продолжит активное развитие. Уже сейчас в Украине закреплен перечень универсальных почтовых услуг и это никак не ограничивает ни частных игроков, ни Укрпошту в предоставлении услуг на коммерческих условиях (скажем, у нас наряду с универсальной услугой действует коммерческая услуга Укрпошта Експрес). Если на кого-то и накладываются дополнительные обязательства - то именно на назначенного оператора, коим является Укрпошта, так как часть именно наших тарифов зарегулированы. А вот частные игроки в своем ценообразовании и в определении параметров услуг - абсолютно свободны.

Чего вы хотите от разработчиков закона?

Версия Вячеслава Климова:

Мы требуем, чтобы закон однозначно и четко закрепил право частных операторов, игроков рынка логистики, курьерской доставки, экспресс-доставки оказывать услуги доставки посылок любого веса, писем и документов. Нам нужен простой, четкий и однозначный закон, разработанный с учетом Директивы и лучших европейских практик, который упорядочит работу участников рынка и не допустит двузначных чиновничьих толкований.

А чтобы такой закон стал возможным, нужно начать настоящие общественные обсуждения. Виктор Довгань, Андрей Логвин, Владислав Чечеткин, Игорь Смелянский, Александр Животовский, Владимир Омелян, давайте честно, быстро и открыто поговорим об этом законопроекте. Он касается всех. Поскольку закон приобрел широкую огласку, требуем провести открытое заседание рабочей группы с участием СМИ и лидеров рынка электронной коммерции. Закон должен оценивать клиент.

Версия Александра Перцовского:

Мы признаем необходимость гармонизировать наши нормы с европейскими, соответственно - выйти на европейское определение универсальных услуг.

Так, в той же Почтовой директиве четко приведены и механизмы компенсации назначенному оператору (операторам) за предоставление универсальных услуг. Внедрить лишь расширенные обязательства, но не отстроить модель покрытия дополнительных затрат - это значит обречь назначенного оператора на убытки, что недопустимо. Сейчас законопроект выставлен на публичное обсуждение. Это как раз и есть тот процесс, чтоб все детали учесть и доработать. Мы тоже сейчас готовим пакет предложений с нашей стороны.