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НБУ обнародовал проекты новых валютных правил
08:03 08.11.2018 |
Национальный банк Украины обнародовал проекты нормативно-правовых актов, которые станут основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом "О валюте и валютных операциях". Пока на официальном сайте есть тексты трех постановлений из семи.
НБУ предлагает упрощение проведения трансграничных операций граждан с валютой. Вместо валютного контроля при осуществлении платежей за границу будет введен постфактум надзор за валютными операциями. Операции на сумму до 150 тыс. грн не потребуют документарного сопровождения, а надзор за осуществлением операций сверх этой суммы будет упрощен.
Для физических лиц будет повышен лимит осуществления переводов за рубеж без открытия счета и документов - с 15 тыс. грн до суммы, которая определяется Госфинмониторингом (сейчас это 150 тыс. грн), а для операций с использованием платежных карт лимит вообще будет отменен.
В отношении почтовых отправлений физлиц вместо действующего лимита в €300 начнут действовать общие правила перемещения через таможенную границу, которые сейчас устанавливают лимит в €10 тысяч.
Регулятор расширит перечень валютных операций, доступных клиентам банков. Они получат возможность рассчитываться за валютные госбонды не только в гривне, но и в валюте, а также проводить операции валютного свопа, если другой стороной является банк. Они смогут не только покупать и продавать, но и конвертировать наличную валюту через терминалы и другие программно-технические средства банков.
НБУ также намерен упростить процедуры покупки валюты на межбанке для клиентов банков. Сделки на суммы до 150 тыс. грн не будут требовать от юридических лиц документарных подтверждений, которые они должны предоставлять сейчас. В перспективе такой подход будет распространен на все сделки клиентов банков по покупке валюты на межбанковском рынке.
Регулятор расширит возможности для проведения операций с банковскими металлами. Компании соответствующей специализации смогут покупать банковские металлы без ограничений, а также получат право его ввоза-вывоза через границу (сейчас такое право имеют только банки).
Физические лица смогут проводить операции с банковскими металлами в пределах лимита Госфинмониторинга, который действует для операций с иностранной валютой (сейчас - в пределах 150 тыс. грн), но в дальнейшем ограничения будут вполне отменены и для них.
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