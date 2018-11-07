Предохранитель против Трампа: почему результаты выборов в в США являются успешными для Украины

Сергей Сидоренко / Европейская правда

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки завершились результатом, который стал неудобным для обеих политических лагерей.

Трамп в среду проснется в стране с новым распределением власти, к которому не привык. Экспрессивный президент США отныне не будет иметь безусловной поддержки в Конгрессе. Зато оппозиция получила легкий путь заблокировать любые спорные инициативы правительства.

Но и оппозиционную Демократическую партию не назвать очевидным победителем гонки. Демократы обещали "поднять голубую волну" - восстановить позиции, утраченные за последние годы, и получить контроль над обеими палатами Конгресса. Но эти намерения остались только в их мечтах. Да, Демпартия получила большинство в Палате представителей (с небольшим преимуществом над сторонниками Трампа) - но одновременно потеряла места в Сенате.

Выборы доказали, что Америка стремительно меняется.

Округа, которые всегда считали вотчиной республиканцы, приносят победу демократам и наоборот. К тому же, продолжается изменение политики обеих политических партий. И, что особенно ценно для нас, во внешней политике обе они движутся в сторону антироссийской позиции.

Да и вообще, нынешний результат выборов, при котором ни одна партия в США не будет иметь монополию на власть, является очень успешным для Украины. По меньшей мере следующие два года в Вашингтоне будет действовать система сдерживания, которая гарантирует нам сохранение американской поддержки. Конечно, если Киев сам будет в ней заинтересован после новых виборов - которые пройдут уже в нашем государстве.

Мигранты против Трампа

"Референдум доверия к Трампу" - такую характеристику нынешних выборов приходилось слышать в США едва ли не чаще всего. В целом промежуточные выборы в Штатах традиционно считают голосованием о доверии политике президента, ведь они приходятся почти на половину срока полномочий главы государства.

И сейчас "ощущение референдума" в Штатах было сильным как никогда. О нем говорили даже те, кто в принципе не должен ставить под сомнение действия президента. Политика 45-го президента США оказалась крайне дискуссионной. Она разделила общество на сторонников и противников, и было крайне важно взвесить, кого в стране больше - первых или вторых.

И о чем тут спорить, если даже сам Трамп подчеркивал во время предвыборных ралли: по сути, именно его имя стоит в бюллетене. А после подсчета голосов - "отчитался" о победе.

"Невероятный успех, спасибо всем!", - написал он в твиттере.

Вот только эти слова вряд ли многие восприняли всерьез. Дональд Трамп оказался едва ли не единственным, кто убеждал избирателей в своей победе - ведь цифры свидетельствовали скорее о его поражении.

В палате представителей - единственном государственном органе, который переизбирался по всей территории США - большинство голосов получила оппозиция. Демократическая партия победила в около 30 округах из числа тех, где в 2016 году избиратели отдали предпочтение соратникам Трампа.

Республиканцы проиграли в ряде штатов, которые до сих пор считали их нерушимой вотчиной - например, в нескольких округах Техаса. Даже результаты выборов сенатора и губернатора этого штата до последнего момента оставались неясными - слишком мала была разница между голосами в пользу двух партий. И это - несмотря на то, что оппозиция даже не надеялись на победу в "вотчине республиканцев" и не особо вкладывалась в продвижение своих техасских кандидатов!

Почему так произошло?

Очевидно, главной ошибкой Трампа стала жесткая антимигрантская риторика.

Особенно - история с" караваном мигрантов", приближающимся сейчас к границам США.

Большая группа в несколько тысяч мигрантов из стран Латинской Америки сейчас шагает по Мексике и планирует нелегально пересечь границу с США, чтобы попросить там об убежище. Президент выбрал "войну" с ними: объявил, что мигранты готовят "вторжение" в США и предположил, что среди них наверняка будут террористы и преступники.

Для Трампа, который последовательно борется с нелегальной миграцией в Штатах, этот шаг казался логичным. К примеру, в Нидерландах, в Венгрии или в Австрии он должен был бы гарантировать победу твердому и принципиальному руководителю государства... Но не в США.

Соединенные Штаты - страна мигрантов - оказались не готовыми к таким заявлениям своего президента. Именно на этом он потерял немало голосов и получил себе противников, считает пропрезидентский телеканал Fox News.

Изменит ли Трамп свою риторику - пока непонятно. Но от этого зависит его политическое будущее.

Полупобеда демократов

Важная деталь: проигрыш Трампа на этих выборах еще не означает выигрыша его оппонентов.

В последние дни и от политиков-демократов, и от рядовых партийцев постоянно приходилось слышать слова "голубая волна". Синий или голубой - это партийный цвет демократов (в то же время, красный - это цвет республиканцев).

В Демпартии были убеждены, что на этих выборах в Америке должна подняться волна решений избирателей о смене власти в тех штатах, которые раньше были "голубыми", а два года назад "изменили цвет" и отдали предпочтение Трампу.

Но не тут-то было.

Даже на лояльном к демократам телеканале CNN уже после первых результатов голосования были вынуждены признать - "волны" не случилось.

Да, Демократическая партия взяла большинство в нижней палате - но одновременно провалилась на выборах в верхнюю палату, Сенат. Однопартийцы Трампа только нарастили свое представительство в Сенате и будут контролировать 54-55 мест в нем, вместо нынешних 51. То же самое и с губернаторами - в 27 из 50 штатов исполнительную власть будут возглавлять республиканцы.

А следовательно, демократы пока не имеют оснований утверждать, что они вот-вот вернут себе власть в стране.

Очень похоже на то, что сейчас многие избиратели поддержали их кандидатов в Конгресс не из-за поддержки демократических идей, а только для того, чтобы остановить Трампа. И именно этим будут заниматься депутаты-демократы в ближайшие 2 года, до следующих выборов президента и Конгресса.

Украина в выигрыше

Как не странно, но сложившаяся ситуация играет на руку нашему государству.

В последние два года, когда у Трампа было "свое" большинство в обеих палатах Конгресса, депутаты-республиканцы привыкли игнорировать мнение своих оппонентов по ключевым вопросам.

Но, как уже поясняла "Европейская правда", для нас было бы крайне нежелательно иметь поддержку лишь одной из двух партий-лидеров. Гарантию того, что Штаты будут сохранять санкционное и военное давление на Россию, дает только двухпартийная поддержка. Она позволяет потушить голоса тех, кто хотел бы восстановить дружбу с Москвой.

К счастью, украинский вопрос до сих пор оставался одним из немногих, где Конгресс - несмотря на растущую вражду республиканцев и демократов - голосовал совместно.

А результаты выборов дают нам большую уверенность, что эта практика сохранится.

Дело в том, что 7 ноября президент Трамп оказался в новой политической реальности. Отныне он не будет способен "протолкнуть" в парламенте ни один закон, который не будет иметь согласия обеих партий - иначе его заблокирует или демократическое большинство в нижней палате, или республиканское - в верхней.

В Белом доме прекрасно это осознают. Именно поэтому он уже обратился к лидеру демократов в Палате представителей, Нэнси Пелоси, и предложил ей в дальнейшем принимать законы по двухпартийному принципу.

Конечно, может возникнуть вопрос: а не станут ли поддержка Украины, сохранение санкций или позиция США в российско-украинском конфликте разменной монетой в торговле между двумя партиями относительно других, внутриамериканских проблем?

Ответ однозначен: нет, не станут.

Наоборот, борьба с РФ теперь приобретет для Вашингтона еще большую актуальность.

Не секрет, что для демократов "российский вопрос" является инструментом для борьбы против Дональда Трампа. Демократы - иногда имея основания, а порой и без них - обвиняют президента в дружбе с РФ.

Одним из инструментов, который оппозиция получит после победы на выборах, являются следственные комиссии. Нет сомнений, что они задействуют этот инструмент. Трампу опять придется публично оправдываться и объяснять избирателям, что он Путину не друг, что у него не было договоренностей с россиянами, что он не причастен к кибератакам россиян в 2016 году и т.д.

На этом фоне лучшим аргументом для Трампа станет продолжение поддержки Украины, продвижения украинских реформ (в том числе оборонных) и усиление сопротивления российской агрессии.

Излишне объяснять, что для нас это - безусловно желаемое развитие событий.

Единственное условие - чтобы украинские политики не разрушили двухпартийное большинство непутевыми действиями со своей стороны. Но хочется верить, что таких ошибок с нашей стороны уже не будет.