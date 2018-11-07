Бесплатные анализы и электронная медкарта. Есть ли успехи во внедрении медреформы

Ольга МАЦКО / Деловая столица

До конца 2018-го все медицинские учреждения в стране, предоставляющие первичную помощь, должны подписать договоры с Национальной службой здоровья Украины - именно она отвечает за выделение денег на обслуживание пациентов. По состоянию на начало октября такие договоры по всей Украине подписали более 600 учреждений, включая около сотни частных клиник и врачей, работающих как частные предприниматели. Выгода от работы по новым схемам очевидна. Так, к примеру, если пациент приходит на прием в поликлинику без подписанной декларации, то по закону медучреждение получает на него 240 грн в год. В том же случае, если с пациентом подписана декларация, государство заплатит поликлинике 370 грн, а если речь о ребенке до пяти лет - почти 1,5 тыс. грн (к базовому тарифу применяются различные возрастные коэффициенты). Что же касается пациентов, то увеличение количества средств, которые поступают в медучреждения, должно положительно отразиться на условиях приема. Ведь пациент волен в любой момент разорвать договор с обслуживающим врачом и уйти к другому доктору, уводя за собой выделяемые государством деньги. По данным Минздрава, после перехода на новую систему финансирования зарплаты докторов и медсестер выросли в полтора-два раза. К примеру, если доктор в Немирове на Виннитчине получал 5,6 тыс. грн, то после подписания 1540 деклараций с пациентами получил на руки 11,5 тыс. грн, а семейный доктор в кременчугском Центре первичной медико-санитарной помощи еще в июне получал около 8 тыс. грн, а уже в июле - порядка 14 тыс. грн.

В Минздраве сетуют: сразу после старта реформы скептики предвещали, что на качественные услуги смогут рассчитывать лишь жители мегаполисов, тогда как в регионах и без того плачевная ситуация лишь ухудшится. Однако как раз в регионах внедрение реформы оказалось наиболее успешным, тогда как посетители столичных поликлиник жалуются и на нежелание докторов подписывать декларации, и на плохие условия обслуживания.

В октябре на оплату по тарифам за каждого пациента должны были перейти еще 389 коммунальных медицинских учреждений и 40 частных клиник. В целом учреждения, которые подписали договоры с Нацслужбой здоровья, обслуживают около 23 млн украинцев, из которых 12 млн подписали декларации о выборе врача. Всего же своего семейного врача уже выбрали более 18 млн украинцев. Что касается тех, кто еще не определился с доктором первичного звена, то в Минздраве призывают не верить страшилкам о том, что с нового года за визит к терапевту им придется платить из собственного кармана, - помощь останется бесплатной. Но если при наличии декларации можно, к примеру, позвонить своему семейному врачу и решить проблему по телефону, то без декларации нужно будет идти в поликлинику, записываться на прием, сидеть в очереди. Но главное не это: после того как учреждение перейдет на новую систему финансирования попасть бесплатно на прием к узкоспециализированному врачу (к примеру, хирургу или отоларингологу) можно будет только по направлению от семейного врача. Если же пациент решит сделать это без направления, то вынужден будет заплатить в кассу - тарифы на различные медицинские услуги в Минздраве обещают обнародовать уже в ближайшее время.

К слову, о платных услугах. Процесс ценообразования в Минздраве обещают сделать максимально прозрачным: прежде чем утвердить перечень и стоимость услуг, проект вынесут на общественное обсуждение. Чтобы перенаправить государственные средства на решение самых актуальных проблем (например, 80% инфарктов и инсультов можно предупредить при своевременном обращении к врачу), решили отказаться от оплаты за счет государства ряда услуг вроде массажей или бальнеологического лечения. В Минздраве также не хотят платить за услуги поликлиник, "эффективность которых не доказана либо же они являются устаревшими". Что именно ведомство имеет в виду, пока не расшифровывают, но глава Минздрава давно известна как ярый борец, к примеру, с гомеопатией. Впрочем, запрещать массажи или водолечение никто не намерен, пациентам просто придется платить за них из своего кармана.

Зато пациентам больше не нужно будет оплачивать услуги по рентген-диагностике или УЗИ - со второй половины 2019 г. в стране стартует программа "Бесплатная диагностика". По направлению семейного врача можно будет бесплатно сделать рентген, УЗИ, маммографию, электрокардиограмму и другие диагностические процедуры. Поскольку платить за них будет Нацслужба здоровья по одинаковым для всех учреждений тарифам, пациент сможет выбирать, куда именно отправиться на диагностику. Кроме того, по направлению семейного врача бесплатным будет и значительный перечень анализов.

Еще одной знаковой реформой 2019-го станет перенос всей документации из бумажного в электронный вид. Так, в электронные медицинские карты будут заносить данные о здоровье пациента и врачебные назначения, появятся электронные направления к специалистам, рецепты на "Доступные лекарства" и больничные листы. Это позволит сократить время, необходимое врачу для обслуживания пациентов, а также упростит контроль за эффективностью работы докторов и использованием средств.

Несмотря на то что планы наполеоновские, в Минздраве утверждают, что денег на них хватит: в проекте бюджета на следующий год на здравоохранение предусмотрено 92,3 млрд грн - на 9,5 млрд больше, чем в 2018-м. При этом 15 млрд будет направлено именно на обеспечение первичного звена. Руководство Минздрава надеется, что около 80% всех медицинских услуг в стране удастся сделать действительно бесплатными для пациентов. Между тем значительная доля успеха реформы зависит и от действий местных властей, и от руководства медучреждений. Ведь, к примеру, в Минздраве уже сказали, что для внедрения электронных медкарт всем поликлиникам и амбулаториям нужно купить компьютеры. А средства на технику следует искать в местных бюджетах.