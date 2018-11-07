Валютные продажи целый день доминировали на межбанковских торгах 6 ноября

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара потерял на межбанке еще 6 копеек (вчера - 8), и остановился в рамках 27,93-27,95 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Валютные продажи целый день доминировали на торгах. Казначеи настаивают на том, что затаривали рынок клиентским долларом (не из своего запаса): его активно продавали и металлурги, и агросектор.

По разным оценкам, разница между валютным предложением и спросом составила 10%, в пользу первого. Потому Национальный банк второй день подряд скупал «американца».

«Сегодня торги, впервые за три недели, проходили в диапазоне ниже психологической отметки 28 грн, продолжив вчерашнюю тенденцию преобладания валютного предложения обязательных продаж над сузившимся спросом, ожидающим еще более благоприятного курсового индикатора для покупки. Нацбанк вновь выкупал излишки предложения для сглаживания курсовой динамики, создав задел для превышения своего результата прошлой недели - чистой покупки в резервы $85,2 млн», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По разным оценкам, НБУ за день совокупно приобрел около $30 млн. Начинал свои покупки в районе 27,9750 грн./$, и завершил к вечеру на 27,93 грн./$.

Нерезиденты практически завершили покупки доллара под репатриацию дивидендов. И сезонные факторы больше не влияют на настроения межбанка: ни выплаты по НДС, ни бюджетные платежи. Потому финансисты оценивают ситуацию на валютном рынке как спокойную. После информации о выделении Украине кредитного транша МВФ уже в декабре, отечественные компании не держат крупных валютных запасов. В качестве возможных рисков, способных повлиять на ход торгов называют только два:

Завтрашнее погашение Минфином крупной партии гривневых гособлигаций (около 5 млрд. грн.). Полученные средства могут конвертироваться в доллар, если среди инвесторов есть иностранцы. Однако казначеи не располагают точными данными по структуре размещения выпуска, по которому чиновники готовят выплату. И не знают, будут ли инвесторы перевкладываться в новые долговые бумаги.

Доплата Госказначейством возмещения на НДС в размере 2-3 млрд. грн., о которых ходят слухи на рынке. Правда, неизвестно, когда чиновники проведут данный платеж.

Потому пока финансисты не ждут сюрпризов, и резких курсовых колебаний.

«Полагаю, завтра межбанковская торговля начнется в рамках 27,91-27,97 грн./$. И если валютные продажи пойдут в сегодняшнем темпе, то вполне можем выйти на 27,90 грн./$», - считает Гриненко. Олег Куринной заложил на завтра диапазон в рамках 27,90-28,0 грн./$.