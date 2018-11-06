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Рада не поддержала отставку Луценко
14:10 06.11.2018 |
Верховная Рада Украины во время рейтингового голосования не поддержала идею генпрокурора Юрия Луценко об отставке.
"За" проголосовали только 38 народных депутатов.
Перед этим первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не примет отставку генерального прокурора Юрия Луценко.
"Мы, правящая коалиция, не поддерживаем отставку Юрия Луценко. Здесь я озвучиваю позицию моих коллег по коалиции, а не только мою позицию. Я обращаюсь к председателю парламента, и мы посмотрим, что коалиция не дает на это голоса", - сказала Геращенко.
При этом самого заявления об отставке от Юрия Луценко никто не видел.
Напомним, 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подает в отставку.
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