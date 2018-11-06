Генеральный прокурор Юрий Луценко решил подать в отставку.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады после отчета о состоянии расследований нападений на активистов, передают Українські Новини.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке Президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе",- сказал он.

Луценко обвинил активистов в утечке информации по делу активистки Екатерины Гандзюк и "пиаре на крови".

"Организаторам этой временной следственной комиссии нужен не результат, а пиар для борьбы за власть... Вам решать, Мустафа Найем будет руководить следствием и устанавливать с экранов телевизоров виновных или правоохранительные органы",- добавил он.

Как сообщали Українські Новини, следствие подозревает 12 лиц в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.