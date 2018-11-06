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По словам финансистов, 5 ноября Нацбанк выкупил через Matching свыше $20 млн.
23:34 05.11.2018 |
Новая валютная неделя началась удешевления доллара: 5 ноября межбанк закрылся в рамках 28,0-28,01 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. «Под занавес торгов было движение к 28,01-28,02 грн./$. Но в этом диапазоне не было сделок», - добавил он.
В начале месяца ожидался повышенный валютный спрос со стороны нерезидентов, которые в начале каждого месяца выводят дивиденды на родину. Однако из-за нежелания бизнеса резервировать гривну на покупки понедельника (не хотят терять депозитные проценты за выходные), существенного спроса на доллар сегодня не наблюдалось. Его было больше, чем нужно. Так что Нацбанк смог выкупить излишки и по полнить свои золотовалютные резервы.
«Сегодня в результате утреннего преобладания предложения над спросом котировки несколько раз пытались опуститься ниже отметки 28 гривен за доллар и подтягивались к ней выходом в торги Нацбанка с выкупом излишков предложения, что в итоге привело к уравновешиванию рынка на указанной отметке. Наличный рынок снижал котировки более сдержанными темпами, поэтому временно уступил межбанку лидерство в курсовом оптимизме», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
По словам финансистов, Нацбанк выкупил через Matching (в анонимном режиме) свыше $20 млн. По разным ценам - сначала по 28,0350 грн./$, а затем по 28,0 грн./$.
«Думаю, 9 ноября межбанк будет стартовать в рамках 28,0-28,05 грн./$. Спрос на доллар подтянется, должна быть живая торговля. Но вряд ли увидим сильную курсовую раскачку, скорее всего, немного потопчемся в нынешнем диапазоне», - считает Юрий Гриненко. Более широкий коридор на завтра заложил Олег Куринной - 28,0-28,10 грн./$.
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