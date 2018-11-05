Правительство предложило снизить стоимость безналоговых посылок до 100 евро

Кабинет министров предложил Верховной раде снизить порог безналоговых пересылок для физических лиц со 150 до 100 евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект изменений в Налоговый кодекс №9260, зарегистрированный в парламенте.

Согласно проекту, предлагается облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) ввоз в Украину товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя - физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях.

"Для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 года налогом на добавленную стоимость будут облагаться товары, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 150 евро", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также предлагается признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков, которые будут осуществлять начисление и уплату налоговых обязательств по НДС в бюджет.

Напомним, что Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2019 год в первом чтении и бюджетные выводы 18 октября.

Кабинет министров Украины 31 октября принял решение о продлении проработки бюджетных выводов Верховной рады. Одновременно правительство предложило Раде проект изменений в Налоговый кодекс Украины.