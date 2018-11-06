НБУ разрешил физлицам дистанционно открывать счета в банках через BankID

Национальный банк предоставил физическим лицам возможность получать дистанционно не только административные, но и банковские услуги (например, открытие счета).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

На данный момент с этой целью внедряется механизм удаленной идентификации клиентов банков через Систему BankID Национального банка.

Этот механизм предусматривает, что впервые идентификация физического лица должна проводиться в его присутствии одним из банков-участников системы, и уже после этого это физическое лицо сможет заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, подключенных к Системе BankID НБУ.

Идентификация будет проводиться дистанционно на уровне банков, в которых физлицо обслуживается (bank-to-bank).

Это, например, даст возможность клиентам банков дистанционно открывать счета без необходимости посещать отделение банка.

При этом для предоставления банковских услуг обязательными условиями являются требования финансового мониторинга.

Ответственность за надлежащее осуществление идентификации и изучения клиента в соответствии с международными стандартами и законодательством Украины возлагается как на банк, который осуществил идентификацию, так и на банк, который использует информацию, полученную с помощью средств Системы BankID.

Кроме того, Национальный банк усовершенствовал порядок согласования ответственных за осуществление финансового мониторинга работников банков.

Постановление №116 вступает в силу с 5 ноября 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, в начале октября Национальный банк расширил возможности использования дистанционной идентификации физических лиц через Единую национальную систему электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID регулятора.