Насколько российские «ихтамнеты» дороже местных сепаров

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Даже у самых ватных персонажей, которых Пушилин хотел купить обещаниями поднять зарплаты на 10%, стал пропадать к запланированным на 11 ноября "выборам" интерес, когда стало известно, что этот "банкет" за их же счет.

"Предвыборный" финиш

На протяжении минувшей недели большинство новостей по поводу ОРДЛО крутились вокруг темы самоназначенных на 11 ноября псевдовыборов фейковых "глав и парламентов ДНР и ЛНР". По этому поводу 30 октября даже собирался на свое заседание Совбез ООН, где российский постпред Небензя попытался было вновь сжульничать. Наследник "дела Чуркина" вытащив на стол поддельную карту в виде "представительницы ЦИК ЛНР", но другие присутствующие на высоком собрании сорвали эту шулерскую "импровизацию" на самом старте и не стали, как дипломатично выразился представитель Швеции в ООН Карл Скау, "создавать опасный прецедент".

Зато его британская коллега Карен Пирс зачитала на этом заседании Совбеза совместное заявление Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши, Швеции, Италии, Бельгии и Германии следующего содержания: "Мы осуждаем незаконные так называемые "выборы", запланированные на 11 ноября на неподконтрольных правительству территориях в так называемых ЛНР и ДНР. Если они состоятся, эти незаконные выборы будут противоречить обязательствам, сделанным в соответствии с Минскими соглашениями и нарушат украинское законодательство". То есть всем стало понятно - это финиш всем попыткам Кремля легитимизировать хоть на йоту свои марионеточные оккупационные администрации.

Тем временем на всех КПВВ на линии разграничения в зоне ООС, а также в отделениях Пенсионного фонда в прифронтовых районах СБУ развесила плакаты-предупреждения, адресованные жителям оккупированного Донбасса. "Участие в выборах в ОРДЛО - государственная измена. Установим каждого", - говорится в публичных напоминаниях украинской спецслужбы, чтобы кто-то потом не рассказывал, что он, мол, не знал и не ведал.

Хотя даже у самых ватных персонажей, которых врио главаря оккупационной администрации в Донецке Пушилин хотел купить обещаниями поднять зарплаты на 10%, стал вообще пропадать интерес к "выборам", когда стало известно, что этот "банкет" за их же счет. Как выяснилось, уже с октября у местных учителей сняли надбавки за интенсивность, а во всех структурных подразделениях бюджетников ОРДО грядут большие сокращения штата.

Боевики разных сортов

Впрочем, Пушилин сотоварищи вряд ли беспокоятся, что их "выборы" будут сорваны, ведь обеспечить показательную явку на "избирательные участки" обязан весь личный состав ныне дислоцированных в оккупированных районах Донбасса двух армейских корпусов ВС РФ. Однако в оккупационной армии царит свое недовольство - некоторые ее подразделения не видели денежного довольствия еще с лета. Поэтому наемникам стали вешать лапшу на уши, что, дескать, рассчитаются с ними квартирами, дачами и земельными участками, отжатыми у граждан, выехавших из ОРДЛО.

Но тут окончательно выяснилось, что Россия-матушка давно уже поделила всех боевиков на разные сорта. К высшему, само собой, относится командование, представители которого реально озолотились на нынешней войне. Первым сортом определены элитные "ихтамнеты", например, полковник ВС РФ в должности командира батальона и выше получает 124 тыс. руб. ежемесячно, которые регулярно начисляются ему на карточный счет в российском госбанке. Второсортные граждане России, то есть более рядового "ихтамнетного" состава, получают по 25 тыс. руб. в месяц плюс 500 руб. за день "на передке", правда, иногда с задержками.

А вот местные сепары - это самый что ни есть третий сорт, причем их "должности" мало влияют на оклад. Если уж ты предатель своей родины, то будь добр, довольствуйся выплатой максимум 15 тыс. руб. и то нерегулярно, и больше 200 руб. "передковых" не проси. Так что в связи с исключительно материальной мотивированностью низкосортных "ополченцев" в боевых частях оккупационных войск продолжает стремительно расти количество дезертиров.

Золотое донецкое ограбление

Тем же, кому удалось не дезертировать, а совершенно официально уволиться с "военной службы", прямая дорога в рядовые воры, которых нещадно отлавливают полицаи и гебисты. Сообщения местных филиалов ФСБ, закамуфлированных под "МВД" и "МГБ", буквально пестрят историями о поимке банд, преимущественно состоящих из "ополченских дембелей".

Поэтому никто уже не удивиться, что за двумя, к примеру, наиболее громкими грабежами в Донецке уходящей недели стоят персонажи с позывными типа "Косой", "Халява", "Нарик" или что-то подобное. Так, первый случай ограбления оказался поистине эпохальным - 30 октября "выставили" два ювелирных отдела донецкого ЦУМа, благополучно перед этим перерезав провода на камерах наблюдения и сигнализации. Объем такого "улова" составил рекордные 10 кг золота и драгоценных камней. Или, как подсчитали в "МВД ДНР", на сумму около 120 млн руб.

Ну а второй случай стал скорее пародией на ограбление, при этом также уникальным. Речь о том, что именно 29 октября 2018 г. на центральной в Донецке площади Ленина должны были под фанфары пропагандистских СМИ вскрыть так называемую "капсулу времени" - письмо, заложенное 29 октября 1971 г. "участниками всесоюзной встречи трудовых династий к молодежи страны". Но шоу "встречи советских поколений" было спешно отменено по банальной причине - "капсула времени" до этого уже была кем-то аккуратно отжата.

