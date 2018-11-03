Финансовые новости
- |
- 03.11.18
- |
- 00:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Спрос на валюту на межбанке 2 ноября был большим. Но банки предложили покупателям больше, чем было нужно
23:54 02.11.2018 |
Банкиры никак не научатся правильно рассчитывать потребность рынка в долларе, и рубят его курс. 2 ноября он упал на межбанке на 3 копейки и остановился перед выходными в рамках 28,07-28,09 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Базово рынок ждал совсем другого: в начале каждого месяца нерезиденты скупают доллар под вывод на родину заработанных в Украине дивидендов. Нацбанк давно утвердил для них лимиты такой репатриации денег, и иностранцы не первый год это делают. Практически по часам с 1 по 3-4 число каждого месяца появляются на межбанке с крупными покупками валюты. Потому в этот период всегда растет курс доллара.
Но только не в этот раз. Сегодня финансисты переоценили нерезидентов. Набрали себе на позицию столько валюты под перепродажу, сколько рынку просто не нужно было.
«Спрос на валюту был большим, собственно, как в начале каждого месяца. Никто не выжидал - торговали очень активно. Просто банки предложили покупателям больше, чем было нужно», - объяснил Гриненко.
Отсюда и удешевление валюты на повышенном спросе. Рынок торговался на реальном спросе, без искусственных накруток и перегибов, поскольку спекулянты сосредоточились на торговле с евро.
«Спекулятивная активность рынка была преимущественно сосредоточена в направлении пары евро/доллар, которая вернулась к росту, оттолкнувшись от локального дна», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Говорят, что под шумок продаж даже Нацбанк пытался примоститься на покупку доллара. Казначеи видели его с предложениями в Matching, однако не смогли подтвердить фактических сделок. Потому решили, что регулятор в итоге не взял валюты с рынка.
Пока на межбанке разметали доллар, на наличном рынке было очень спокойно. Минимальный ценник на продаже валюты людям остался на старом уровне - 28,10 грн./$ (Банк Глобус), в то время как средний диапазон чуть расширился - до 28,20-28,30 грн./$. В нем торговали Укргазбанк, Правэкс-Банк, Креди Агриколь Банк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, ПУМБ, УкрСиббанк.
При этом выкупали валюту у населения в рамках 27,30-28,12 грн./$.
Банкиры уверяют, что в основном работают именно в этом режиме - на выкупе валюты у населения, потому и стараются максимально занизить цену выкупа. На случай дальнейшего снижения курса доллара.
Кстати, именно это и прогнозировали сегодня американской валюте - снижение курса. «В понедельник старт межбанка, скорее всего, произойдет в рамках 28,03-28,10 грн./$, после чего гривна может еще немного укрепиться. Большого спроса на валюту по понедельникам мы давно не видели: бизнесу невыгодно резервировать с пятницы гривну под эти сделки. Если сохранится сегодняшний настрой и Нацбанк не станет активно скупать валюту, то рынок может двинуться к 28,0 грн./$, а к середине недели даже ниже уйдет. Хотя казначеи продолжат держать в голове потолочные уровни на 28,10-28,15 грн./$», - считает Юрий Гриненко.
Олег Куринной закладывает на понедельник диапазон 28,05-28,15 грн./$. В целом финансисты отмечают спокойный настрой рынка.
«После новости о том, что Украине в декабре получит транш МВФ, бизнес стал меньше придерживать доллар. Конвертируют в гривну почту всю выручку, постоянно поддерживая стабильное предложение на межбанке. Поэтому сейчас подорожание доллара в планы не закладываем», - отметил Гриненко.
Единственный риск, который сейчас выделяют финансисты - это погашение нашим Минфином 7 ноября крупного выпуска гривневых облигаций внутреннего госзайма - на 5 млрд. грн. Казначеи опасаются только одного - что среди держателей ОВГЗ будет много иностранцев. Поскольку они непредсказуемы и им нужен доллар, когда они все заработанное выводят на родину. Однако банкиры не знают, какая часть из пресловутых 5 млрд. грн. находится в портфеле нерезидентов, потому не могут точно спрогнозировать последствия выплат Минфина.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Каноническое нигде. Ни УПЦ МП, ни УПЦ КП больше не существуют
|Коррупционер и антисемит. Как Артем Сытник проснулся с новым имиджем
|Почему украинский бизнес не боится российских санкций
|НБУ оценивает рост ВВП в 3-м квартале в 3,1%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|В октябре госбюджет перевыполнен по доходам на 1,8%, или на 1,259 млн грн
|Гниль и разложение. Как «ополченцы Донбасса» самоуничтожаются на передовой и в тылу
|Российские санкции не повлияли на ход торгов на межбанке
|Кабмин не отменял минимальную плату за услуги нотариусов – Нотариальная палата
|Хитрец-миротворец. Когда Лукашенко попросит разместить «Форт Трамп» в Беларуси
|Вадим Денисенко: Через список Путіна у нас з'являться діти лейтенанта Шмідта
|ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2018
Это интересно
|Oppo R17 Neo: смартфон с экранным дактилоскопическим сканером
|Honor Magic 2: анонсирован безрамочный смартфон-слайдер с чипом Kirin 980 и шестью камерами
|Майкл Джексон возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей по версии журнала Forbes
|Первый в мире складной смартфон с гибким экраном начнёт продаваться завтра
|Shell установила станции для зарядки электромобилей «следующего поколения» во Франции
|Раскрыт дизайн кабриолета BMW 8 серии
|Nubia X: мощный смартфон без фронтальной камеры, но с двумя дисплеями