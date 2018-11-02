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Коррупционер и антисемит. Как Артем Сытник проснулся с новым имиджем
13:44 02.11.2018 |
В окружении директора НАБУ Артема Сытника сейчас, наверное, легкая паника. За три дня вокруг него возникло два новых скандала, причем таких, от которых не отмахнуться.
Первый скандал раскрутил вечером 29 октября блогер Сергей Иванов, обнародовавший (с документальными подтверждениями) факт продажи супругой Сытника Анной в прошлом году земельного участка в оккупированном Севастополе. Если допустить, что сканокопия договора купли-продажи не является подделкой, изготовленной желающими опорочить честное имя директора НАБУ, то составлен он согласно законодательству страны-оккупанта, с уплатой пошлины в ее бюджет. Согласно п. 4 ст. 11 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" обретение и прекращение права собственности на недвижимое имущество, находящееся на временно оккупированной территории, осуществляется в соответствии с законодательством Украины за пределами временно оккупированной территории. Таким образом, гражданка Украины Анна Сытник осуществила незаконную сделку. Более того, в декларации директора НАБУ Артема Сытника за 2017 г., поданной 27 марта 2018 г., ни сама эта продажа, ни доходы от нее не отображены, а упомянутый земельный участок по-прежнему указан в собственности Анны Сытник.
Это может свидетельствовать о наличии в действиях Артема Сытника преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. А именно - декларирования недостоверной информации, что карается штрафом, или общественными работами, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Согласно ст. 216 Уголовного процессуального кодекса досудебное расследование преступлений, совершенных директором НАБУ, осуществляют следователи Государственного бюро расследований. И хотя запуск ГБР серьезно тормозится, можно говорить о том, что Сытник уже попал на крючок к тем людям, которые помогли блогеру Иванову выявить факт продажи Анной Сытник участка в Севастополе.
Согласно ст. 154 УПК в ходе досудебного расследования следственный судья на основании мотивированного ходатайства генпрокурора может отстранить директора НАБУ от должности. А согласно закону о НАБУ вступление в законную силу обвинительного приговора суда относительно директора НАБУ автоматически влечет его увольнение с должности.
К слову, о попадании на крючок косвенно говорит и то обстоятельство, что ни на сайте, ни на фейсбук-страничке НАБУ по состоянию на 2 ноября не появилось никакой реакции на скандал с севастопольским участком семьи Сытника, хотя обычно бюро на выпады против его директора реагирует очень оперативно.
А вот на второй скандал НАБУ отреагировало как обычно. Возможно, потому, что его поднял не "какой-то там блогер", а лидер одной из самых влиятельных религиозных организаций страны - главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман. 31 октября он выступил с официальным заявлением, суть которого в следующем. В октябре служба безопасности Еврейской общины Киева обнаружила слежку за центральной синагогой Киева и ее прихожанами и обратилась в украинские и израильские компетентные органы. В синагоге были выявлены несанкционированные устройства снятия информации. Из собственных компетентных источников, утверждает раввин, получена информация о том, что некоторые из лиц, занимавшихся незаконной слежкой, имеют непосредственное отношение к НАБУ.
В заявлении подчеркивается, что "это уже не первый такой позорный случай" со стороны НАБУ. Раввин обвинил НАБУ в "обнародовании и распространении ксенофобских высказываний", что "является откровенным и циничным проявлением антисемитизма". Далее раввин потребовал от правоохранительных органов Украины "провести расследование, привлечь к ответственности виновных лиц". Отдельно раввин обратился к дипломатическим представительствам, международным организациям, еврейским общинам и организациям мира с призывом взять под контроль "расследование указанных фактов, а также отдельных лиц, имеющих отношение к проявлениям антисемитизма, нарушения прав человека и религиозных прав в Украине".
Уже через три часа на фейсбук-страничке НАБУ появилось опровержение, в котором говорится, что НАБУ незаконных следственных действий в отношении еврейской общины Киева не осуществляет, никаких устройств для скрытого снятия информации в центральной синагоге Киева не устанавливало, визуального наблюдения за зданием не осуществляло. Однако еще через три часа с ошеломительным ответом директору НАБУ выступил раввин.
Этот текст достоин того, чтобы привести его полностью: "Уважаемый Артем Сергеевич! Получил Ваше приглашение на встречу, с целью обсудить сложившуюся ситуацию. К моему глубокому сожалению, не могу принять Ваше приглашение прийти к Вам, в связи с моим визитом в Соединенные Штаты Америки, где я принимаю участие во Всемирном съезде раввинов, также планирую ряд важных для Украины встреч с официальными лицами США. После возвращения, готов встретиться с Вами. Предполагаю необходимым предложить Вам встречу в нашем молитвенном доме в месте, где проводились незаконные действия по отношению к верующим. Мы рады будем видеть Вас в нашей синагоге, месте раскаяния и искупления грехов. Вместе с этим, хотел сообщить Вам, что материалы и факты незаконных действий, включая видео-фиксацию лиц, мы предоставили в правоохранительные органы Украины и Израиля, с надеждой, что под общественным мировым контролем они смогут дать оценку этим действиям и привлечь виновных к ответственности. С благословением, Главный раввин Украины Моше Реувен Асман".
Тем же вечером народный депутат от Киева Борислав Береза сообщил некоторые подробности. "Я пообщался сегодня с людьми из службы безопасности синагоги. Они говорят, что на видео, которое есть у синагоги, зафиксированы люди, которые являются сотрудниками НАБУ. Их идентифицировали, сравнив с публичными видео. Израильтяне поставили очень хорошую систему наблюдения", - рассказал депутат. По его словам, раввину после его заявления "начали приходить сообщения от представителей НАБУ о том, что они хотят пообщаться и все объяснить. Не удивлюсь, если выяснится, что следящие за синагогой уже не работают в НАБУ, а уволились. Вчера. Спонтанно и скоропостижно". Депутат отмечает: "Самое неприятное, что этой историей заинтересовались в Вашингтоне и Иерусалиме. И бонусов на международной арене она нам не принесет".
Словом, теперь Сытник рискует заработать в США новый имидж - антисемита, организовавшего слежку и прослушку в синагоге. В таком случае он вряд ли сохранит покровительство со стороны посольств США и других западных стран. Конечно, это не означает, что его можно будет снять с должности за все то, в чем его обвиняет раввин. Но Сытник сам создал себе другую возможность лишиться поста - когда запамятовал внести в свою декларацию незаконные доходы от незаконной продажи участка в Севастополе.
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