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НБУ оценивает рост ВВП в 3-м квартале в 3,1%
09:34 02.11.2018 |
Национальный банк оценивает рост ВВП в июле-сентябре в 3,1%.
Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.
"В III квартале 2018 рост экономики Украины несколько замедлился (до 3.1% г/г по оценкам НБУ) на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики", - говорится в нем.
На показателях сельского хозяйства негативно отразилась более низкая урожайность ранних зерновых.
Рост в промышленности сдерживали ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, ремонтные работы на нескольких металлургических предприятиях и осложнения грузовых перевозок.
Эти же факторы тормозили увеличение экспорта.
В то же время продолжалось дальнейшее наращивание денежных переводов трудовых мигрантов, вместе с ростом заработной платы и социальных выплат стимулировало потребительский спрос и импорт.
В результате дефицит текущего счета платежного баланса существенно расширился (до 2,1 млрд долларов за январь - август).
Дополнительным фактором расширения дефицита было увеличение объемов выплат дивидендов.
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