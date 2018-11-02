В октябре госбюджет перевыполнен по доходам на 1,8%, или на 1,259 млн грн

В январе-октябре текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 2,3%.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Всего доходы госбюджета за десять месяцев текущего года составили 747,389 млрд гривен, что на 17,528 млрд гривен меньше от запланированных (764,917 млрд гривен).

При этом общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,1%, или на 14,320 млрд гривен, спецфонд также недовыполнен по доходам на 4,1%, или на 3,207 млрд гривен.

В январе-октябре в госбюджет поступило 183,776 млрд гривен единого социального взноса, тогда как в октябре было перечислено в госбюджет 19,922 млрд гривен.

В октябре госбюджет перевыполнен по доходам на 1,8%, или на 1,259 млн гривен.

Доходы госбюджета в прошлом месяце составили 72,604 млрд гривен при плане 71,344 млрд гривен.

Общий фонд госбюджета в октябре перевыполнен по доходам на 4,8%, или на 2 917 млн гривен, тогда как спецфонд недовыполнен по доходам на 16,2%, или на 1 657 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 2,7%.

Всего доходы госбюджета за девять месяцев текущего года составили 674,701 млрд гривен, что на 18,858 млрд гривен меньше от запланированных (693,559 млрд гривен).

При этом общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,8%, или на 17,237 млрд гривен, спецфонд также недовыполнен по доходам на 2,4%, или на 1,620 млрд гривен.