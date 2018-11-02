Финансовые новости
- |
- 02.11.18
- |
- 01:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Российские санкции не повлияли на ход торгов на межбанке
23:44 01.11.2018 |
В начале нового месяца банкиры на полную раскачивают валютный рынок, обваливая курс доллара. 1 ноября торговля межбанка завершилась снижением цены доллара на 8 копеек - до 28,10-28,12 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Валютные котировки целый день ходили ходуном.
«Утренний рост до дневного максимума 28,1775-28,1925 грн./$ сменился более существенным откатом до дневного минимума 28,105-28,125 грн./$ и ниже», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Откровенного валютного дефицита или профицита не наблюдалось. Просто покупатели и продавцы выходили по очереди, стараясь раскачать рынок и повыгоднее заключить сделку.
«Торговля шла нервно и сумбурно, а котировки швыряло в разные стороны. Иностранцы начали покупать валюту под репатриацию дивидендов, но в небольших объемах», - объяснил ситуацию Юрий Гриненко. Его коллеги дали похожую характеристику.
«Главным фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стала высокая чувствительность малообъемного рынка к ситуативным интересам и соответствующим действиям крупных игроков на фоне старта нового финансового месяца и умеренной активности участников рынка, определяющихся со своими валютными планами и стратегиями», - сказал Олег Куринной.
При этом финансисты уверяют, что на настроениях валютчиков не сказалось сообщение о введении Россией санкций против пачки украинских компаний и группы физлиц.
Нацбанк не растерялся в этой кутерьме и немного пополнил свои золотовалютные резервы: приобрел около $10 млн. по 28,11 грн./$.
Завтра финансисты ждут выравнивания валютного тренда. На торги должно выйти больше покупателей доллара - иностранцы будут брать валюту под вывод из Украины. Тем не менее сильного подорожания «американца» банкиры уже не прогнозируют.
«Скорее всего, мы увидим старт межбанка в широком диапазоне - 28,07-28,18 грн./$. Выше 28,20-28,25 грн./$ рынок вряд ли пойдет, бизнесу нужна гривна», - считает Юрий Гриненко. А Олег Куринной прогнозирует торговлю в рамках 28,10-28,20 грн./$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин не отменял минимальную плату за услуги нотариусов – Нотариальная палата
|Хитрец-миротворец. Когда Лукашенко попросит разместить «Форт Трамп» в Беларуси
|Вадим Денисенко: Через список Путіна у нас з'являться діти лейтенанта Шмідта
|ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2018
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Банкиры уверены, что в ближайшие дни безналичный доллар не начнет дешеветь
|Ляшко плюс Тимошенко: Почему сдулся «антитарифный майдан»
|НБУ установил начальное минимальное обязательное значение LCR на уровне 80%
|Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место - Порошенко
|Формат для Путина: Чем может навредить новый «Будапешт» Тимошенко
|В Украине запустили портал проверок бизнеса
Это интересно
|Первый в мире складной смартфон с гибким экраном начнёт продаваться завтра
|Shell установила станции для зарядки электромобилей «следующего поколения» во Франции
|Раскрыт дизайн кабриолета BMW 8 серии
|Nubia X: мощный смартфон без фронтальной камеры, но с двумя дисплеями
|В США предъявлены обвинения десяти китайским кибершпионам
|Telegram уличили в хранении сообщений в незашифрованном виде
|Планшеты iPad Pro получили новый дизайн, чип A12X и Face ID