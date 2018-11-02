Российские санкции не повлияли на ход торгов на межбанке

Елена Лысенко / UBR.ua

В начале нового месяца банкиры на полную раскачивают валютный рынок, обваливая курс доллара. 1 ноября торговля межбанка завершилась снижением цены доллара на 8 копеек - до 28,10-28,12 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Валютные котировки целый день ходили ходуном.

«Утренний рост до дневного максимума 28,1775-28,1925 грн./$ сменился более существенным откатом до дневного минимума 28,105-28,125 грн./$ и ниже», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Откровенного валютного дефицита или профицита не наблюдалось. Просто покупатели и продавцы выходили по очереди, стараясь раскачать рынок и повыгоднее заключить сделку.

«Торговля шла нервно и сумбурно, а котировки швыряло в разные стороны. Иностранцы начали покупать валюту под репатриацию дивидендов, но в небольших объемах», - объяснил ситуацию Юрий Гриненко. Его коллеги дали похожую характеристику.

«Главным фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стала высокая чувствительность малообъемного рынка к ситуативным интересам и соответствующим действиям крупных игроков на фоне старта нового финансового месяца и умеренной активности участников рынка, определяющихся со своими валютными планами и стратегиями», - сказал Олег Куринной.

При этом финансисты уверяют, что на настроениях валютчиков не сказалось сообщение о введении Россией санкций против пачки украинских компаний и группы физлиц.

Нацбанк не растерялся в этой кутерьме и немного пополнил свои золотовалютные резервы: приобрел около $10 млн. по 28,11 грн./$.

Завтра финансисты ждут выравнивания валютного тренда. На торги должно выйти больше покупателей доллара - иностранцы будут брать валюту под вывод из Украины. Тем не менее сильного подорожания «американца» банкиры уже не прогнозируют.

«Скорее всего, мы увидим старт межбанка в широком диапазоне - 28,07-28,18 грн./$. Выше 28,20-28,25 грн./$ рынок вряд ли пойдет, бизнесу нужна гривна», - считает Юрий Гриненко. А Олег Куринной прогнозирует торговлю в рамках 28,10-28,20 грн./$.