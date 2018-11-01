Вадим Денисенко: Через список Путіна у нас з'являться діти лейтенанта Шмідта

У четвер, 1 листопада, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв підписав постанову уряду про запровадження спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян та 68 компаній. Про те, хто саме потрапив до цього списку.

"ДС" запитала про причини та наслідки запровадження цих санкцій у народного депутата України, представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді Вадима Денисенка. Теж, до речі, фігуранта санкційного списку.

- Вадиме, запровадження санкцій проти 322 українських громадян одразу викликало бурхливе обговорення. Вас не дивує перелік фігурантів?

- Подібні списки завжди викликають багато конспірологічних теорій і запитань через те, хто туди потрапив. Але повний список зробити неможливо. Якщо подивитись на ті списки, які готували Сполучені Штати щодо представників Російської Федерації, то після їхньої появи теж з'являлись конспірологічні версії і теорії змов. Те, що якісь незначні особи до списків потрапляють, а більш значущі - ні, просто недбала робота спецслужб. Не слід забувати про людський фактор.

- Що вас найбільше зацікавило у цьому списку?

- Його можна розділити на три частини: це політики, які займають активно проукраїнську і, можна говорити прямо, - антиросійську позицію, бізнесмени, а також "заслані казачкі", яких просто легалізують через подібні списки, причому цю технологію використовують у багатьох країнах. Подивимось на цей список - у ньому є прізвище Єгора Бенкендорфа, керівника "112 каналу". Тепер найближчим часом всі, хто бореться за те, аби "112 канал" продовжував свою інформаційну політику, будуть говорити: "Подивіться! Яка прокремлівська політика - у нас же генеральний директор попав до санкційного списку!" Така ж історія, до речі, із Миколою Злочевським.

- Прізвища яких бізнесменів за списку вас здивували?

- Крім Злочевського хотів би звернути увагу на те, що до списку потрапили Степан Івахів і Віталій Антонов - це керівники двох найбільших мереж АЗС в Україні WOG і ОККО. Всі прекрасно розуміють, що і одна, і друга компанія багато в чому залежні від російської нафти, якого б походження вона не була, нехай навіть білоруського. Потрапляння цих двох людей до списку повязане не так з їхньою проукраїнською позицією, як із можливим переділом ринку нафтопродуктів та автогазу в Україні. Недарма ж кажуть, що великі апетити саме на цей ринок має Віктор Медведчук.

- А потрапляння до списку Дмитра Фірташа не здивувало?

- Треба відзначити тенденцію, помітну впродовж кількох місяців. Це спроба відділити Сергія Льовочкіна від Дмитра Фірташа. Свого часу, коли Медведчук вирішив відділитися від Суркіса, він багато чого робив для того, аби у пресі перестали вживати їхні прізвища через кому. Останніми місяцями Льовочкін жив своїм життям, Фірташ - своїм. Можна припустити, що для росіян Фірташ якщо є не списаним матеріалом, то, скажімо так, вторинним, яким можна пожертвувати. Якщо він випливе, то потрапить до умовного табору "псевдоантиросіян", якщо не випливе - і бог з ним. Тут все залежить від того, наскільки американці просунуться у своїх спробах екстрадиювати Фірташа до США.

- Несподіваним стало прізвище Пінчука у цьому списку.

- Показово, що окрім Пінчука під санкції потрапили також Олександр Богуцький - керівник телеканалу ICTV, який завжди займав проукраїнську позицію, і керівник каналу СТБ Володимир Бородянський, який ніколи не приховував, що виступає проти запровадження мовних квот на телебаченні. По суті на сьогодні росіяни де-факто дали "чорну мітку" Пінчуку, засвідчивши, що сьогодні він повністю випав з їхньої сфери інтересів. Не слід також виключати, що потрапляння Пінчука до санкційного списку пролобійоване російськими трубниками. Як, зрештою, і санкції щодо Ferrexpo Костянтина Жеваго.

- Чи матиме запровадження цих санкцій якісь наслідки?

- Для 90% фігурантів цього списку жодних наслідків не буде. Я, скажімо, не був у Росії щонайменше років десять і їхати туди не збираюсь. Якихось інших санкцій щодо мене і як мінімум двохсот фігурантів цього списку не може бути. Хіба що хтось із нас збожеволіє і поїде до Росії відвідати мавзолей Леніна.

Щодо бізнесменів, то частині з них санкції справді можуть ускладнити життя. Адже навіть ті компанії, які не мають прямих стосунків з Російською Федерацією, через певних контрагентів так чи інакше взаємодіють з російськими компаніями. Очевидно, їм доведеться якось перегруповувати бізнес, а це може привести до невеликих, але втрат.

Для іншої частини санкції можуть стати джерелом серйозних фінансових проблем, тож постане питання про необхідність диверсифікації ринків. Скажімо, бізнес того ж таки Пінчука. Водночас є один нюанс, на який мало хто звертає увагу. У зносках до цього списку відзначено, що російський Мінфін може дозволяти окремі операції із людьми, що перебувають під санкціями. Тобто певні лазівки залишені. Вочевидь, з розрахунку на те, що підприємці підуть домовлятися.

- А легалізувати "засланих казачків" вдасться?

- Щодо певних осіб це, безумовно, спрацює. У нас з'являться діти лейтенанта Шмідта, які будуть розповідати, як вони боролися за Україну і що без їхньої участі нічого б на фронті не відбулось. Тож всі перемоги, які мала українська армія - це їхня заслуга, за що вони й потрапили до санкційного списку. Чи є "заслані казачкі" сьогодні у найбільших проукраїнськиїх/антиросійських парламентських фракціях? Безумовно, є. І тут вже питання виключно роботи Служби безпеки.