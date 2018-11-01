ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2018

Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные банка, передают Українські Новини.

В последнем отчете "Региональные экономические перспективы" ЕБРР отметил, что принятие и выполнение нового соглашения stand-by с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе и поддержать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла 2019 года.

"Экономика Украины продолжает выход из резкой рецессии, но перспективы ее развития улучшились благодаря возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ)", - говорится в нем.

Банк прогнозирует темп экономического роста Украины на уровне 3,5% в 2018 и 3,0% в 2019 году.

На 2018-2019 приходится погашение значительной части государственного долга в иностранной валюте, что создает риски для данного прогноза.

В отчете также отмечается, что быстрый темп роста реальной заработной платы и денежных переводов стимулировал потребление среди населения, а инвестиции в основные фонды продолжали достаточно быстро расти в течение первых двух кварталов 2018, хотя и медленнее, чем в тот же период прошлого года.

Общая инфляция в течение первых девяти месяцев 2018 составила 11,4% по сравнению с предыдущим годом, что гораздо выше среднесрочного целевого уровня 5% плюс-минус один процентный пункт.

Вместе с этим, в период с июня по сентябрь этот показатель снижался до уровня менее 10%.

С целью сдерживания инфляции Национальный банк повышал учетную ставку четыре раза - с 14,5% в январе 2017 до 18% в сентябре 2018.

Также в отчете отмечается, что волатильность валютного курса в целом находилась под контролем этом году, несмотря на некоторые сезонные отклонения.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП на 3,4% в 2018 году.

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с 3,2% до 3,5%.