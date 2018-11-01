Финансовые новости
- |
- 01.11.18
- |
- 16:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2018
13:30 01.11.2018 |
Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2018 году.
Об этом свидетельствуют данные банка, передают Українські Новини.
В последнем отчете "Региональные экономические перспективы" ЕБРР отметил, что принятие и выполнение нового соглашения stand-by с МВФ поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшей перспективе и поддержать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла 2019 года.
"Экономика Украины продолжает выход из резкой рецессии, но перспективы ее развития улучшились благодаря возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ)", - говорится в нем.
Банк прогнозирует темп экономического роста Украины на уровне 3,5% в 2018 и 3,0% в 2019 году.
На 2018-2019 приходится погашение значительной части государственного долга в иностранной валюте, что создает риски для данного прогноза.
В отчете также отмечается, что быстрый темп роста реальной заработной платы и денежных переводов стимулировал потребление среди населения, а инвестиции в основные фонды продолжали достаточно быстро расти в течение первых двух кварталов 2018, хотя и медленнее, чем в тот же период прошлого года.
Общая инфляция в течение первых девяти месяцев 2018 составила 11,4% по сравнению с предыдущим годом, что гораздо выше среднесрочного целевого уровня 5% плюс-минус один процентный пункт.
Вместе с этим, в период с июня по сентябрь этот показатель снижался до уровня менее 10%.
С целью сдерживания инфляции Национальный банк повышал учетную ставку четыре раза - с 14,5% в январе 2017 до 18% в сентябре 2018.
Также в отчете отмечается, что волатильность валютного курса в целом находилась под контролем этом году, несмотря на некоторые сезонные отклонения.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП на 3,4% в 2018 году.
Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с 3,2% до 3,5%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: Через список Путіна у нас з'являться діти лейтенанта Шмідта
|ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2018
|Чернигов может стать первым украинским городом, запустившим программу переселения из ветхого жилья
|Банкиры уверены, что в ближайшие дни безналичный доллар не начнет дешеветь
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|НБУ установил начальное минимальное обязательное значение LCR на уровне 80%
|Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место - Порошенко
|Формат для Путина: Чем может навредить новый «Будапешт» Тимошенко
|В Украине запустили портал проверок бизнеса
|Три условия. Что нужно знать об инвестициях в ОВГЗ
|Как и где Кремль использует частные военные компании
|Курс доллара на межбанке второй день подряд скатывается вниз, вопреки противоположным прогнозам
Это интересно
|Shell установила станции для зарядки электромобилей «следующего поколения» во Франции
|Раскрыт дизайн кабриолета BMW 8 серии
|Nubia X: мощный смартфон без фронтальной камеры, но с двумя дисплеями
|В США предъявлены обвинения десяти китайским кибершпионам
|Telegram уличили в хранении сообщений в незашифрованном виде
|Планшеты iPad Pro получили новый дизайн, чип A12X и Face ID
|Apple уменьшила габариты MacBook Air и оснастила экраном Rеtina