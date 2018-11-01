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Чернигов может стать первым украинским городом, запустившим программу переселения из ветхого жилья
11:38 01.11.2018 |
26 октября 2018 года власти Чернигова утвердили «Программу строительства нового жилья на месте домов старше 50 лет» на 2019-2023 годы. И уже договорились о подключении к ней двух крупнейших местных застройщиков - «Основа-Буд 7» и «Укрсивербуд».
«Мы уже согласовываем с городской властью объекты, и ведем переговоры с жильцами относительно сноса первого ветхого многоквартирного дома в исторической части города. На его месте будет построено современное жилье», - рассказал руководитель компании «Укрсивербуд» Виктор Вереша.
Программа рассчитана на жилые дома и на проблемные общежития, многие из которых в Чернигове переделаны в квартиры. Заместитель мэра Чернигова Александр Атрощенко уточнил, что в 2019 г. власти планируют построить 2 новых дома, а в каждый следующий год возводить по 5 строений. Конечно это полностью не решит проблему жилья в городе: в Чернигове насчитывается не менее 200 жилых домов, старше 50 лет, нуждающихся в глобальной реконструкции либо в сносе. Но позволит хоть немного сократить число аварийных строений.
Как будет работать
В рамках программы из городского бюджета Чернигова будет финансироваться до 40% строительства каждого нового жилья. Не ровно 40%, а от 25 до 40%. Все будет зависеть от каждого конкретно взятого объекта.
«В основу расчетов положена стоимость строительства жилья, установленная Минрегионом для Черниговской области. Согласно приказу министерства №46 от 1 марта 2018 г. - это 11 149 грн./кв.м.», - уточнил Александра Атрощенко.
При этом городские власти помогут строителям решить проблему с оборотными средствами.
«Деньги могут предоставляться городом на начальном этапе строительства. Сами застройщики для того, чтобы победить в конкурсе могут корректировать участие властей в сторону уменьшения и мэрия будет рассматривать их предложения. При этом для застройщика устанавливается минимально возможный размер паевого участия в развитие инфраструктуры города - 0,01%», - объяснил Атрощенко.
Кроме всего прочего компания получит на льготных условиях земельный участок под новый дом и большую часть квартир. Как сообщили в пресс-службе «Основа-Буд 7», строители будут отдавать городским властям (для передачи жильцам) от 30% до 40% квартир, а оставшиеся 60-70% смогут продать на коммерческой основе и заработать.
Что получат люди
Какие бы программы не разрабатывались на местах, все они должны вписываться в действующее законодательство - в закон «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда» №525-V от 22 декабря 2006 года. Его ключевых требования обещают соблюдать в Чернигове:
* в новом жилье не может быть меньше комнат, чем в старом;
* общий метраж новой квартиры должен быть на 50% больше предыдущего жилья;
* людям должно предоставляться временное жилье на время возведения новостройки.
Кстати, жителям Чернигова, переселяемым из хрущевок, пообещали предоставить в качестве временного жилья равноценные квартиры. Никому не придется ютиться. Если семья жила в старой трехкомнатной квартире, то и времянку должна получить таких же габаритов. Жилье должно быть по ключ - по принципу «заходи и живи».
Все это должны будут предоставить строительные компании. Потому им придется побеспокоится об отделке (несмотря на то, что они привыкли продавать жилье с голыми стенами) и согласовать все с людьми - переговоры также будут проводить застройщики.
Например, Виктор Вереша отметил, что его корпорация будет в индивидуальном порядке согласовывать параметры жилья, в которое временно будут отселяются жильцы.
В ходе этих переговоров будет соблюдаться главный принцип - на переезд и снос старого дома должны согласиться все 100% жильцов. Достаточно одного несогласного, и дом не будет участвовать в городской программе.
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