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Банкиры уверены, что в ближайшие дни безналичный доллар не начнет дешеветь
23:49 31.10.2018 |
После нескольких дней просадок курса доллара, валютчики развернули межбанк. 31 октября американская валюта подорожала на 4 копейки, и остановилась к вечеру в рамках 28,18-28,20 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Дорогих сделок было совсем немного, тем не менее финансисты их отметили.
«Курсовой отскок произошел под закрытие безналичного рынка, и совсем на небольших объемах. Буквально несколько миллионов было продано. До этого валюту продавали дешевле», - отметил Гриненко.
До вечернего отскока рабочий диапазон котировок находился в рамках 6 копеек.
«Открывались торги на 28,10-28,14 грн./$, и ближе к 10:30 ушли к 28,08-28,10 грн./$. После чего произошел разворот. К 11 часам котировки пошли на 28,1050-28,1250 грн./$, а к полудню из-за неудовлетворения текущего спроса поднялись сначала к 28,12-28,16 грн./$, а затем и еще выше», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Очень удачно в этом диапазоне примостился Нацбанка. Он успел в первой половине дня приобрести, по разным оценкам, порядка $10 млн. Недорого - в районе 28,11 грн./$. Заключал сделки в анонимном режиме в функционале Matching.
Но рынку нацбанковские закупки не принесли ничего хорошего. Казначеи считают, что именно они и дали толчок к подорожанию доллара на безналичном рынке. Приобретения НБУ назвали несвоевременными из-за сезонных особенностей сегодняшних торгов.
«Разнонаправленные курсовые движения сегодняшнего дня стали отражением финализации участниками рынка финансовых расчетов за месяц, формирования банками балансов и фиксации результатов по валютным операциям. Утреннее проседание котировок было нейтрализовано регулятором, вышедшим на торги с выкупом излишков предложения, что развернуло тренд и позволило завершить месяц на стабильной ноте», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В целом финансисты спокойно оценивали ситуацию на валютном рынке и дальнейшие перспективы. Об этом свидетельствуют их средние наличные ценники на продаже доллара людям, которые оказались в узком диапазоне - 28,20-28,25 грн./$. В нем работало большинство структур: Приватбанк, ТАСкомбанк, Universal Bank, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, Ощадбанк, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, Альфа-Банк, ОТП Банк и др.
Самый дешевый «американец» стоил людям 28,10 грн./$ (КомИнвестбанк), а самый дорогой - 28,40 грн./$ (Мистобанк).
При этом выкуп валюты у населения проводился в рамках 27,30-28,17 грн./$. Это люди сейчас делают активнее всего - сдают доллар, что финансисты связывают с каникулами в школах и учащающимися заграничными поездками украинцев (конвертирую накопленные доллары для оплаты путевок). Более-менее ощутимый спрос на валюту банкиры отмечаюсь только в западных регионах страны.
Банкиры уверены, что в ближайшие дни безналичный доллар не начнет дешеветь. Курс будет идти вверх.
«Скорее всего, завтра межбанк будет открываться в рамках 28,18-28,25 грн./$. После чего котировки вполне могут пойти вверх - к 28,30 грн./$. Если нерезиденты не будут ждать день, а прямо с 1 ноября выйдут покупать доллар под репатриацию дивидендов, как они уже несколько раз делали. Могут совершать сделки с датой валютирования tom - на следующий день», - допустил Юрий Гриненко.
А Олег Куринной спрогнозировал в первый день ноября торговлю межбанка в рамках 28,10-28,20 грн./$.
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