Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место - Порошенко

Украина поднялась еще на пять позиций в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business-2019 Всемирного банка (ВБ) и заняла 71-е место среди 190 исследованных стран, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Украина поднялась еще на пять позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место. На 41 пункт вырос наш показатель в номинации "международная торговля" и на 25 - в части выполнения контрактов", - сообщил президент в "Фейсбук" в среду.

П.Порошенко отметил, что наибольшего прогресса Украина добилась в категориях "налогообложение" с плюсом в 110 пунктов, "международная торговля" - плюс 70 пунктов, "защите инвесторов" - плюс 56 пунктов. В легкости "получения разрешений на строительство" Украина заняла 30 место в мире.

"Конечно, мы на этом не остановимся. Знаю, мы заслуживаем лучшего и умеем лучше", - добавил П.Порошенко.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя продвижение Украины в рейтинге Doing Business, отметил, что украинское правительство продолжает реализацию реформ и упрощает ведение бизнеса.

"Этот рейтинг - один из основных, на которые ориентируются инвесторы. Мы продолжаем реализовывать реформы, упрощаем ведение бизнеса, ликвидируем лишние регуляции. Чтобы предприниматели могли легко и просто начать и вести свое дело в Украине", - написал глава правительства в "Фейсбук".

Как сообщалось, в прошлом году Украина поднялась на четыре позиции в рейтинге Doing Business-2018, заняв 76-е место среди 190 исследованных экономик.