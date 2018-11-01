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В Украине запустили портал проверок бизнеса
14:27 31.10.2018 |
В Украине запустили портал проверок inspections.gov.ua, в который вносятся данные о проверках бизнеса, а также анализируются все зафиксированные нарушения.
Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов во время заседания правительства, передает Depo.ua.
"Мы вводим рискоориентированный подход... Потому что это - очень системная реформа... Которая реально касается бизнеса... Уже создан портал проверок inspections.gov.ua, в который внесены данные о более 250 тысячах запланированных проверок за этот и прошлые годы, где уже отображены более 50 тыс. данных о фактически проведенных инспекциях", - сказал он.
Нефедов пояснил, что сейчас предлагается "утвердить 10 новых критериев рисков во многих сферах. В образовательной деятельности, электронных справочных услугах, криптографической защите и технической записи информации, ядерной и радиационной безопасности, градостроительной деятельности, строительстве объектов среднего и высокого класса рисков, промышленном вылове водных биоресурсов, оценке соответствия требованиям технических регламентов, использовании объектов права интеллектуальной собственности, изучении и использовании недр".
"Это - результат работы фактически всего правительства, Государственной регуляторной службы, Офиса эффективного регулирования... Эти критерии фактически определяют, какие виды бизнеса являются более рискованными, а какие являются менее рискованными. Куда инспекторы должны приходить чаще, куда они должны приходить реже. И, собственно, на что они должны обращать внимание", - подчеркнул чиновник.
В то же время он пояснил, что предлагаемые изменения "заключаются в том, что какие-то виды бизнеса мы действительно, по результатам анализа уже проведенных проверок, считаем, не представляют реальной опасности".
"Мы акцентируем проверяющих именно на тех объектах, где реально может быть угроза жизни или здоровью человека, или может быть угроза безопасности окружающей среды и т. п... Мы уже получили первую статистику по этим проведенным 50 тыс. проверок в системе. 73% проверок находят нарушения... Мы видим увеличение количества проверок объектов с высокой степенью опасности", - отметил Нефедов.
Он подытожил, что "сейчас к системе подключены уже 26 из 33 органов и, фактически, все они активно работают, завершаем подключение оставшихся и, начиная с 1-го января 2019 года, согласно законодательству, вводится административная ответственность инспектора за невведение, или некорректное введение информации в данный модуль проверок".
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