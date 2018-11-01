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Кабмин не отменял минимальную плату за услуги нотариусов – Нотариальная палата
17:02 01.11.2018 |
Кабинет министров не отменял минимальную плату за совершение нотариальных действий и не имеет данных полномочий, сообщается на сайте Нотариальной палаты.
"Сообщение отдельных средств массовой информации об "отмене правительством" предела платы за совершение нотариальных действий на "дерегуляционном заседании" Кабинета министров Украины 31 октября 2018 ввели общественность в заблуждение. Учитывая текущую ситуацию, а также с целью информирования граждан по защите их прав и законных интересов, Нотариальная палата Украины опровергает информацию об отмене минимального предела платы за совершение нотариальных действий. Решение, принятое правительством 31 октября 2018, не отменяет минимальный предел платы за совершение нотариальных действий", - говорится в сообщении.
Как указывается, решение об отмене указа президента Украины от 10 июля 1998 года №762 "Об упорядочении взыскания платы за совершение нотариальных действий" может принимать исключительно президент Украины, с учетом особенностей норм Конституции Украины.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Кабинет министров отменил ограничение минимальных размеров оплаты за услуги частных нотариусов, отменив указ президента от 10 июля 1998 года.
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