Три условия. Что нужно знать об инвестициях в ОВГЗ

Игорь Кожевин, Финансовый директор ПУМБ / LIGA.net

Облигации считаются едва ли не лучшей альтернативой классическому банковскому депозиту. Не все так просто.

В последнее время тема покупки ОВГЗ физлицами набрала обороты. За последний год количество частных владельцев ОВГЗ увеличилось в 2,5 раза. Но даже при этом, сегмент пользователей остается достаточно узким - общая доля физлиц во вложениях в ОВГЗ - всего 0,7% от общего рынка.

Тем не менее, "хайп" вокруг этой темы велик, в том числе, благодаря публикациям в СМИ. В сознании украинцев это создает иллюзию того, что ОВГЗ - едва ли не идеальный инструмент инвестирования.

Но мало кто говорит, при каких условиях это соответствует действительности.

Условие 1: специальные знания

Облигации внутреннего займа сложнее обычного депозита. Этот продукт все еще не предназначен для массового рынка - сейчас грамотно пользоваться им умеют преимущественно те люди, у которых уже есть опыт работы с ценными бумагами. Или те, кто прошел дополнительное обучение.

Это необходимо прежде всего, для того, чтобы инвестор мог трезво оценить выгоды и последствия от покупки ОВГЗ. Например, бумаги могут быть реализованы на рынке досрочно - до момента их погашения. На практике это означает следующее: вы покупаете бумагу по одной ставке, но продаете ее на вторичном рынке с гораздо меньшей доходностью. С колебаниями доходности как раз и связаны основные риски инвестирования в ценные бумаги.

Конечно, у брокеров, инвестиционных банкиров и страховиков есть знания и компетенции предусмотреть возможные риски и выбрать ценные бумаги с высокой доходностью и правильным сроком погашения. Но у большинства обычных граждан таких компетенций нет. Безусловно, уровень финграмотности населения растет, и банки со своей стороны также выступают консультантами для тех клиентов, которые решились на вложения в покупку ОВГЗ. Но пока ни один банк не готов массово предоставлять услуги консультирования. Поэтому необходимо очень детально изучить вопрос.

В идеале, возможно, стоит не инвестировать всю сумму сразу, а купить несколько бумаг, чтобы понять механику процесса. Но если, например, приобрести одну или две ценные бумаги "для пробы". Это будет иметь ценность с точки зрения обучения, но совершенно не будет иметь ценности и смысла с точки зрения инвестиций. Отсюда вытекает второе условие.

Условие 2: сумма инвестиций

Вкладываться в ценные бумаги лучше в иностранной валюте, начиная с определенной суммы. Речь идет примерно о $15 000-20 000. В таком случае инвестирование будет иметь эффект, а инвесторы смогут рассчитывать на дополнительную выгоду.

Для работы с ценными бумагами необходимо открыть специальные счета в депозитарном учреждении, за что начисляются определенные комиссии, заключить брокерский договор, согласно которому также выплачивать брокерские транзакционные комиссии за совершение сделок по купле-продаже ценных бумаг. Комиссии наслаиваются и вносят определенную лепту в уменьшение эффективности вложения в ОВГЗ. А при незначительных суммах вообще делают инвестирование в этот инструмент нецелесообразным.

ОВГЗ существует в 3 валютах: гривня, доллар и евро. Доходность по ним различная. По гривне ставки достигают 18,5%, по долларам - 7% и по евро - около 4%.

Особой популярностью в связи со значительным падением ставок по долларовым депозитам могут пользоваться именно облигации в иностранной валюте, потому что их доходность значительно превышает эффективность по валютным депозитам. Также с этих доходов нет необходимости платить подоходный налог 18%. Если средняя ставка для валютных депозитов - порядка 2,5%, то ставка по долларовым ОВГЗ достигает 7% - почти в три раза выше.

Учитывая желание украинцев хранить сбережения именно в иностранной валюте, инвестирование в долларовые ОВГЗ при правильном выборе ценных бумаг действительно позволит сохранить и приумножить капитал.

Условие 3: понимание рисков

Инвестору, который приобрел ценные бумаги, необходимо выработать собственную инвестиционную политику. Очень важно, чтобы люди отслеживали ситуацию в стране и понимали, какие события могут привести к тем или иным последствиям.

Это нужно, чтобы вовремя выйти из инвестиций с прибылью или хотя бы без убытков. Облигации эмитированы государством Украина и несут в себе все риски государства. При слабой экономике облигационные займы имеют определенный риск.

В истории стран постсоветского лагеря были прецеденты их глубокой реструктуризации. В 1998 году Россия со своими государственно-казначейскими облигациями предприняла крупнейшую реструктуризацию ценных бумаг. В Украине также произошла значительная реструктуризация государственных облигаций. Она была проведена без уменьшения выплат, но взамен этого был значительно продлен их срок.

Сегодня ситуация складывается так, что для закрытия дефицита бюджета Минфину необходимо выпускать все больше ОВГЗ. Так как рынок ограничен, приходится поднимать доходность по займам. А это, в свою очередь, приводит к накапливанию определенных рисков, создается пирамида займов, которые в будущем также необходимо будет закрывать.

Скорее всего, в ближайшее время ситуация стабилизируется: новые выпуски будут дешевле, и стоимость заимствования будет уменьшаться. Но если Минфин по тем или иным причинам примет решение о реструктуризации облигаций или отложит срок погашения, это может повлиять на всех без исключения инвесторов - доходность будет снижена, а срок погашений отсрочен.

За рубежом многие физлица свои накопления держат не в депозитах, а в долгосрочных облигациях или ценных бумагах, при этом получая консультацию у инвестиционных банкиров либо в брокерских компаниях. Нам также необходимо внедрять практику инвестирования в ценные бумаги для среднего класса.

Первый шаг - простейшие инструменты с фиксированным доходом. Далее, когда население освоит инструмент инвестирования в ОВГЗ, ему можно будет предлагать более сложные и в то же время более доходные инструменты. Единственное, о чем нужно постоянно помнить - переход к инвестированию должен быть постепенным и сопровождаться образовательной работой со стороны финансистов.