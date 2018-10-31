Курс доллара на межбанке второй день подряд скатывается вниз, вопреки противоположным прогнозам

Елена Лысенко / UBR.ua

Утром котировки на межбанке взметнулись вверх в расчете на дефицит доллара, и достигали 28,25 грн/$. Однако банки и бизнес достаточно активно продавали валюту, и цены на нее проваливались по 28,13 грн/$ в течение дня. Доллара было не просто достаточно, он был в избытке, и его активно выкупал Нацбанк: начинал брать утром по 28,1650 грн/$, а затем опускал свой ценник к 26,13 грн/$. По разным оценкам, регулятор приобрел на торгах около $20 млн.

Крупные продажи доллара сегодня объясняли по-разному:

* раскачкой курса евро на мировом рынке;

* сезонным фактором - бюджетными платежами;

* перекупленностью банков: некоторые структуры накопили сильно много доллара;

* неясностью с выплатами последней порции возмещения Госказначейства по НДС.

Кстати, в последнем случае бизнес ждет от чиновников еще порядка 2-3 млрд. грн. (после выплаты около 7,6 млрд. грн.), но до конца не уверен, что получит их в октябре. Потому вынужден конвертировать валютную выручку под текущую деятельность.

«Фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стала высокая активность участников рынка в связи с окончанием финансового месяца и завершением расчетов с контрагентами, ситуативные интересы крупных игроков, спровоцировавшие превышение предложения валюты над спросом. И фокусирование спекулятивной активности в направлении пары доллар/евро вследствие ее высокой волатильности на внешних рынках», - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Впрочем, несмотря на все неясности с НДС и раскачкой мирового валютного рынка, банкиры не перестают говорить о грядущем подорожании доллара в Украине.

«На днях ожидаем движение курса вверх по направлению к диапазону 28,30-28,40 грн/$», - сказал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.