Операция «бешеный Трамп». Как Тимошенко собирается возвращать Крым

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Среди всех форумов, которые уже провела Юлия Тимошенко в этом году и еще собирается проводить в оставшиеся до президентских выборов месяцы, самым важным стал форум "Новая стратегия мира и безопасности", проведенный в Киеве 30 октября. Возможно - единственно важным. Ведь именно эта сфера - мира и безопасности - является сферой ответственности президента, который, по Конституции, является гарантом государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечивает государственную независимость и национальную безопасность государства.

Поэтому, когда Тимошенко обещает на форумах и с билбордов "новую народную конституцию", "новый экономический курс", "экосистему жизни человека" и т.п., это все-таки не более чем обычный предвыборный пиар. Если Тимошенко выиграет выборы и станет президентом, эти обещания то ли будут выполнены, то ли не будут - в зависимости от того, каков будет расклад сил в новом парламенте, наберется ли там 300 голосов для внесения изменений в Конституцию или принятия новой, получат ли задуманные экономические реформы поддержку западных партнеров и кредиторов, найдутся ли в госбюджете средства на реализацию всех планов, наконец, не внесет ли во все это коррективы очередная путинская авантюра.

Но вот обещанная Тимошенко "новая стратегия мира и безопасности" - это не набор благих пожеланий или намерений. Это то, что она реально собирается претворять в жизнь в случае избрания на президентский пост. И на что у нее как у президента будет достаточно полномочий.

Тимошенко заменит Турчинова на Сенченко

Причем Тимошенко придется взять на себя ответственность за эту сферу сразу же в момент инаугурации. Одними из первых своих указов она должна будет принять на себя полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, утвердить новый состав Совета национальной безопасности и обороны, а также Военного кабинета СНБО. Напомним, Петр Порошенко учредил и создал Военный кабинет СНБО 12 марта 2015 г. Его возглавляет сам президент, а оперативное руководство осуществляет секретарь СНБО. Также по должности являются членами Военного кабинета СНБО премьер-министр, министры внутренних дел, иностранных дел и обороны, глава СБУ, начальник Генштаба Вооруженных Сил, Глава Госпогранслужбы, командующий Нацгвардией, глава Администрации Президента, а также по согласию председатель Верховной Рады.

Тимошенко на форуме 30 октября сразу же "взяла быка за рога" и объявила, что уже приступает к формированию нового Военного кабинета. По ее словам, он будет заниматься развитием стратегии мира для Украины. Тимошенко анонсировала, что состав ее Военного кабинета будет обнародован до президентских выборов. "Страна должна увидеть состав будущего Военного кабинета", - подчеркнула лидер "Батьківщини" и сообщила, что заниматься этим процессом будет бывший народный депутат Украины (в 2006-2014 гг.), экс-вице-премьер АР Крым (в 1993-1997 гг.) Андрей Сенченко, который "имеет опыт урегулирования конфликтов, происходивших на полуострове в эти годы".

По словам Тимошенко, сегодня Украина нуждается в формировании глубоко профессионального стратегического мышления и адекватного стратегического планирования, чего не обеспечил нынешний Президент Украины. "В реальной жизни Петр Порошенко утвердил военную доктрину лишь через полтора года после начала войны", - возмутилась лидер "Батьківщини". Она добавила, что ее команда инициирует разработку стратегической военной доктрины и соответствующих законопроектов, которые будут "абсолютно адекватными ко всем глобальным вызовам".

Из этого спича Тимошенко можно сделать три вывода. Во-первых, секретарем СНБО и Военного кабинета СНБО она собирается сделать Андрея Сенченко вместо Александра Турчинова. Разумеется, эта замена будет произведена сразу же после инаугурации.

Во-вторых, также сразу после инаугурации Тимошенко собирается наполнить своими кадрами СНБО и поменять состав Военного кабинета СНБО, включив туда лиц, которых подберет Сенченко. Это очень важный момент. Переформатировав эти органы и сразу же проведя их заседания, а затем утвердив их решения своими указами, Тимошенко сможет буквально в первые дни своего президентства полностью поменять оборонную политику Украины, прежде всего в войне с Россией на Донбассе, не дожидаясь, когда Верховная Рада согласится назначить нового министра обороны вместо Степана Полторака (без чего нельзя и назначить нового начальника Генерального штаба ВСУ вместо Виктора Муженко и нового командующего объединенных сил вместо Сергея Наева).

В-третьих, Тимошенко невольно призналась, что у нее и ее команды мозги работают в три раза медленнее, чем у Порошенко и его команды. В самом деле, в марте 2014-го Тимошенко и Порошенко были в одинаковом положении - оба были претендентами на президентский пост. Петру Алексеевичу, как совершенно верно утверждает Юлия Владимировна, потребовалось полтора года, чтобы разработать новую Военную доктрину - она была утверждена его указом 24 сентября 2015 г. А вот сама Тимошенко с этим сильно замешкалась - у нее до сих пор, по прошествии более чем четырех с половиной лет войны, собственного проекта Военной доктрины нет, и лишь сейчас Тимошенко собралась взяться за его разработку.

Чем Тимошенко заплатит за Будапештский формат

Впрочем, у Тимошенко и без всяких военных доктрин уже есть план, как вернуть под контроль Украины все оккупированные территории, включая даже и Крым. План короткий и простой, в нем всего два пункта.

Начнем с последнего, второго пункта, сразу после которого Россия и уйдет из Донбасса и Крыма. "Предоставленные Киеву в рамках Будапештского меморандума гарантии должны быть выполнены. В Украину вернется мир, а оккупированный Донбасс и аннексированный Крым будут освобождены. Путь к этому обеспечит новый формат переговоров Украины с мировыми лидерами - "Будапешт плюс". Такую инициативу объявила Юлия Тимошенко во время своего выступления на форуме", - формулирует суть предложений Юлии Владимировны партийный сайт "Батьківщини".

Итак, после инаугурации Тимошенко намерена пригласить в Украину руководителей стран-подписантов Будапештского меморандума - США, Великобритании и России, а также лидеров Франции, Китая, Германии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Это и есть формат "Будапешт плюс". Он, по словам Тимошенко, откроет перспективы включения в международную повестку дня вопроса незаконной аннексии Крыма - того вопроса, который не является предметом Минских договоренностей.

Тимошенко раскритиковала Порошенко за то, что тот за почти пять лет войны не использовал возможности Будапештского меморандума для возвращения мира в Украину. "После президентских выборов я инициирую созыв международного саммита в формате "Будапешт плюс" для принятия новой стратегии мира и определения путей обеспечения гарантий Украине странами-подписантами меморандума. Мы должны включать активную и сильную дипломатию настоящего мира, а не продолжать беззубую дипломатию замороженных конфликтов", - подытожила Тимошенко.

Конечно, тут каждый спросит: а как Тимошенко собирается заставить или уговорить Путина согласиться на формат "Будапешт плюс" и на то, чтобы предметом переговоров в этом формате был не только Донбасс, но и Крым? Заметим, даже если Путин пристанет на это предложение, нет никакой гарантии, что переговоры в формате "Будапешт плюс" когда-нибудь завершатся договоренностями об уходе российской военной и гражданской администраций из оккупированных территорий Донбасса и Крыма и возвращении туда украинской власти. И даже в случае подписания таких договоренностей нет никаких гарантий, что Россия их выполнит. Но оставим эти замечания за скобками. Как добиться от Путина согласия на переговоры по Крыму, возможность которых он до сих пор категорически отвергал?

И вот тут нужно смотреть на первый пункт плана Тимошенко. Он заключается в отказе от Минских договоренностей, что автоматически означает и аннулирование всех санкций, которые наложены на Россию западными странами за невыполнение Минских договоренностей (эти санкции гораздо серьезнее санкций, наложенных на Россию за аннексию Крыма). Конечно, Тимошенко прямо так не говорит, этот пункт у нее спрятан под формулировкой "не продолжать беззубую дипломатию замороженных конфликтов". Но хотя, по мнению Тимошенко, санкции против РФ и беззубые, однако Путину сейчас крайне важно от них избавиться. И ради этого он действительно может согласиться на формат "Будапешт плюс" (который сам по себе ни к чему его не обязывает) как замену Минскому формату.

Технически оформить отказ Украины от Минских договоренностей очень просто. Достаточно отказаться от закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который Тимошенко упорно называет "законом об особом статусе Донецкой и Луганской областей", хотя в нем об особом статусе Донецкой и Луганской областей нет ни слова. Впрочем, не будем придираться - правдивость никогда не была сильной стороной Юлии Владимировны. Важно то, что Тимошенко пообещала на форуме, что после инаугурации она не допустит "никакого особого статуса ни для Донецкой, ни для Луганской областей", и подчеркнула, что ее фракция была против этого закона, который "и есть реальное замораживание конфликта".

Как отказаться от НАТО, не отказываясь

Скорее всего, Путину будет мало отмены санкций, и он захочет еще какого-то весомого бонуса. Например, отказа Украины от вступления в НАТО. Тимошенко дала понять, что она согласна на это. В своем спиче на форуме она раскритиковала Военную доктрину Порошенко, отметив, что та требует серьезной доработки, поскольку в ней прописана "полная совместимость" украинской армии со стандартами НАТО, а это, по мнению Тимошенко, утопия.

Правда, Тимошенко на форуме все же говорила о членстве Украины в НАТО. Но только - как об упущенной возможности. По словам Тимошенко, такая возможность была, когда Украина добровольно отказывалась от ядерного оружия - вот тогда-то, дескать, и нужно было требовать членства в альянсе. "Мы - оружие, а нам - членство в НАТО", - размечталась Юлия Владимировна задним числом. А вернувшись в нашу реальность, предложила очень своеобразный способ оказаться под защитным зонтиком НАТО. По ее словам, сейчас настало время переосмыслить суть и функции глобальных систем безопасности в мире: "Они не могут стать только защитой для кучки элитных стран мира. Они должны через систему сдерживания агрессора встать на защиту человечества. И Украина инициирует такой диалог после смены власти".

То есть после инаугурации Тимошенко собралась инициировать диалог с НАТО о пересмотре функций альянса: чтобы он защищал не только своих членов - "кучку элитных стран мира", но и все человечество, включая Украину. Ну и в ожидании этого Украине уже можно будет не гнаться за такой "утопией", как вступление в альянс.

Наверное, Путину этот план мог бы понравиться, поскольку вероятность его реализации нулевая. В самом деле, сейчас президент США Дональд Трамп пытается добиться от партнеров по НАТО увеличения их финансового вклада в укрепление военной мощи альянса, а тут добрая Тимошенко предложит ему, чтобы НАТО за бесплатно защищало все страны мира от любого агрессора. Таким своеобразным способом - введением Трампа то ли в ступор, то ли в бешенство - еще, кажется, никто Путина не удовлетворял.