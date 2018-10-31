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Новые грабли. Почему от Приходько в политике выиграет не Тимошенко, а Зеленский и Вакарчук
15:07 30.10.2018 |
История имеет обыкновение повторяться в виде фарса. Не смотря на всю заезженность этой фразы, ее нельзя не повторить после того, как певица Анастасия Приходько решила идти в политику, а конкретнее в команду Юлии Тимошенко.
В этой новости не было бы ничего особенно интересного (мало ли у нас певцов и певиц побывало в списках политических партий или "агитбригадах" кандидата в президенты), если бы не волна "хайпа", поднявшаяся вслед за этим решением Анастасии. Подобная бурная реакция общественности вызвана сразу двумя факторами. Во-первых, спецификой личности Юлии Тимошенко, которая никого не оставляет равнодушным. Ее либо благоговейно обожествляют, либо люто ненавидят и эту любовь и ненависть разделяет ее окружение. А во-вторых, четким политическим трендом последних лет - приходом в политику людей из шоу-бизнеса, причем не на роли "свадебных генералов", что было всегда, а на ведущие позиции. Речь прежде всего об эпопее с выдвижением/невыдвижением в президенты рок-звезды Святослава Вакарчука и комика Владимира Зеленского. Их политическому дуэту явно не хватало женщины и, кажется, они ее получили. Однако об этом несколько позднее.
Сейчас же нельзя не сказать несколько слов о Тимошенко, заполучившей себе в команду "молодую кровь". Не секрет, что все последние политические перформансы Юлии Владимировны направлены в первую очередь на омоложение и расширение своего электорального поля, состоящего из людей пенсионного и предпенсионного возраста, несколько разбавленного бюджетниками средних лет. Вот только каждая новая попытка Тимошенко завербовать себе симпатиков из числа молодежи и среднего класса оборачивается для политика если не провалом, то, как минимум, крайне сомнительным с точки зрения результата эффектом.
Широко распиаренный "Новый курс", на котором Тимошенко выступает в роли удивительной смеси из украинского Илона Маска и проповедника-евангелиста, ничего кроме скепсиса не вызывает, а агрессивная реклама в интернете скорее раздражает, поскольку сделана по старым-добрым лекалам телеагитации и категорически не вписывается в контекст. Попытка же сработать в духе интернет-мемасиков от волынской организации "Батькивщины", которая решила попиариться на личности шоумена и волонтера Сергея Притулы без разрешения последнего, обернулась крупным скандалом и необходимостью публично извиняться перед комиком. Вот и с Приходько, приход которой должен был бы как-то сгладить фейл с Притулой, получается совсем наоборот.
При всем уважении к Анастасии, в искренности патриотической позиции которой нет особых поводов сомневаться, в ее биографии, да и в характере тоже, хватает моментов, которые, хоть сами по себе нечего слишком страшного не представляют, но в смеси с образом Юлии Владимировны способны серьезно подпортить репутацию последней. Для армии "юлефобов" и "порохоботов", недостачи каковых в Украине не наблюдается, не воспользоваться таким подарком было бы непозволительно. И они всей своей бультерьерской хваткой уцепились в события почти десятилетней давности, когда Приходько выступала на конкурсе Евровидение от России. Да, это было давно, да, задолго до войны, но в образ "московської зозулі", то есть глубоко внедренного коварного тайного агента Кремля, который давно не небезуспешно лепят к Тимошенко недоброжелатели, Приходько вписалась просто идеально.
Тут нужно добавить, что Приходько не просто выступила на Евровидении от России, она сделала это в 2009 году, то есть в ситуации наивысшего противостояния Украины и России до Революции Достоинства. Тогда Приходько не прошла национальный конкурс, чтобы участвовать от Украины, но ее тут же подобрали и обогрели россияне, чтобы послать на Евровидение под своим флагом да еще и с песней на украинском языке (братский народ и все такое...). Выглядело все это не слишком красиво и было более чем очевидной российской провокацией, чего просто не могла не понимать Анастасия, но тем не менее приняла в ней участие. К тому же для россиян в то время Приходько была далеко не чужой, она победила на российском талант-шоу "Фабрика звезд" и вся ее певческая карьера тогда проходила в Москве. Не пойди сейчас Приходько в команду к Тимошенко об этом никто бы и не вспомнил за давностью лет, но теперь получается забавное совпадение - в одном и том же 2009 году Тимошенко подписывает знаменитые газовые контракты, а Приходько участвует в российской песенной провокации. И вот их пути снова сошлись.
Одним лишь Евровидением-2009 скандальны вокруг Приходько не ограничиваются. Последующие годы лишь подтвердили ее реноме скандалистки. Наиболее запоминающейся стала история начала этого года, во многом схожая с инцидентом с Притулой. Тогда Приходько снялась в ролике " Идем вперед. Петр Порошенко", но позже заявила, что ее обманули и использовали в темную. Дескать, министр культуры Евгений Нищук обещал, что ролик будет социальным, но получилась агитация за действующего президента. Но если Притула вполне удовлетворился извинениями от "Батькивщины", то Приходько подала в суд, стремясь, видимо, раздуть историю по максимуму.
Так что совсем нельзя исключать, что скандальность Приходько не обернется напрямую против Тимошенко и получится, что Юлия Владимировна пригрела у себя на груди очередную политическую "змею", которая в будущем, того и гляди, составит серьезную конкуренцию своему нынешнему партийному боссу. Для Тимошенко подобные кадровые решения достаточно типичны, вспомним хотя бы Ляшко, Королевскую или Портнова, а нынешний тренд продвижения шоу-менов сразу в президенты этому лишь поспособствует.
Ну, и в конце нельзя не вернуться к нашей парочке Зеленский-Вакарчук. Добавление в эту формулу Приходько повторяет, пусть и на уровне фарса, классические архетипы времен Помаранчевой революции - Ющенко-Янукович-Тимошенко. Посудите сами, склонный к пространным философствованиям и мессианству, но непрактичный и неконкретный Вакарчук - это реинкарнация политического Ющенко. Внешне прямолинейный, но внутренне хитрый защитник русскоязычных жителей Юго-Востока с нескрываемыми симпатиями к Москве Зеленский - это Янукович версия 2.0, а показательная патриотка-скандалистка с припрятанным в прошлом московским бэкграундом Приходько - это новая Тимошенко.
С одной стороны, то, что политики 15-летней давности сегодня повторяют себя в певцах и комиках, конечно же обнадеживает, но, если все авансы, с лихвой отсыпанные как минимум мужской части этого трио социологами и политологами, начнут воплощаться в жизнь, станет несколько грустно. Ведь получится, что в хваленых "новых лицах", которых так жаждет украинское общество, оно на самом деле просто воспроизводит грабли, по которым успело изрядно натоптаться за предыдущие годы.
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