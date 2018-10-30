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Доллару дали чуть подешеветь на межбанке 29 октября
21:00 29.10.2018 |
Вялая торговля на межбанке завершилась снижением курса доллара до 28,17-28,18 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На низколиквидном рынке котировки двигались достаточно живо.
«Открывался рынок на уровне 28,19-28,22 грн./$ и уже к 10:10 сдвинулся к 28,22-28,26 грн./$. К 11 часам он отошел к 28,20-28,23 грн./$, а к обеду вообще к 28,18-28,20 грн./$. Еще ниже котировки отошли после обеда», - уточнил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Экспортеры не любят в пятницу резервировать гривну под валютные покупки понедельника, и в этот раз поступил точно также. Несмотря на то, что Госказначейство вылило им на счета очень крупную сумму в рамках возмещений НДС - 5,6 млрд. грн.
«Курсовые тренды сегодняшнего дня стали продолжением пятничного задела на укрепление гривны, что вылилось в ситуативное превышение предложения над спросом и позволило регулятору участвовать в торгах с выкупом излишков предложения для сглаживания курсовой динамики», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Правда, общие объемы выкупа Нацбанка сегодня оценили в небольшой сумме - около $5 млн.
Минимальный курс наличного доллара на продаже людям в обменниках просела на 3 копейки - до 28,17 грн./$, а диапазон средней стоимости расширился до 28,25-28,40 грн./$. При этом выкуп валюты у населения производился в рамках 27,35-28,20 грн./$.
С завтрашнего дня финансисты ждут подорожания: сначала на межбанке, а затем и наличном рынке. «Старт межбанка 30 октября скорее всего произойдет в рамках 28,17-28,25 грн./$», - считает Юрий Гриненко. А его коллеги закладывают и более высокие котировки.
«Завтра торги будут проходить в диапазоне 28,20-28,30 грн./$», - отметил Олег Куринной. Финансисты ждут более сильной реакции выплаты по НДС.
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