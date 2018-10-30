Голова для полковника: Кто такой Канивец, который возглавил штаб Гриценко

Ігор Петренко / Depo.ua

СМИ сообщили: штабом потенциального кандидата в президенты Гриценко будет руководить экс-депутат ВР Олег Канивец. Но потянет ли он работу с кандидатом, которого по очереди уже "кинули" Садовый, Гацко, Добродомов?

Обязанности начштаба народный депутат 7-го созыва Олег Канивец якобы выполняет уже две недели. Он возглавлял штаб Гриценко на парламентских выборах 2014 года, которые партия Анатолия Степановича "Гражданская позиция" проиграла, не попав в парламент. Что ж, возможно, со второй попытки у него получится лучше.

Как нардеп господин Канивец запомнился историей выхода в 2013 году из состава фракции "Батькивщина" (от этой политсилы годом ранее он был избран в Раду). Гриценко тогда выступил адвокатом своего однопартийца, объясняя его шаг конфликтом с руководителями фракции Арсением Яценюком и Александром Турчиновым. Якобы Канивец "исчерпал все средства влияния на руководство фракции, от которого в течение нескольких месяцев он требовал остановить грязную кампанию по его дискредитации". На своей странице в "Фейсбуке" Гриценко отмечал, что беглец от Юлии Тимошенко не станет "тушкой". Однако сам выход этого депутата из оппозиционной политсилы сыграл на руку тогдашней власти.

Канивец родом из Стрыйщины, где периодически напоминает о себе избирателям акциями благотворительного фонда "Доброе сердце". Занимается бизнесом - от аграрного сектора (возглавлял ОАО "Радеховсахар") до энергоносителей. В середине "нулевых" годов последовательно возглавлял фракции "Наша Украина" и "Батькивщина" во Львовском облсовете.

Если информация о назначении Канивца достоверная (сам кандидат пока молчит), то возвращение в команду Гриценко политического деятеля регионального масштаба, который еще и конфликтовал с Анатолием Степановичем после выборов 2014 года, станет свидетельством острого кадрового дефицита в окружении экс-министра обороны.

Напомним, два года назад Канивец покинул "Гражданскую позицию". В марте 2016 года он писал на своей странице в "Фейсбуке": "Я не вижу целесообразности находиться в политической силе, которая фактически превратилась в фан-клуб одного человека. Все мои попытки по реформированию партии, привлечению в нее новых, молодых, перспективных, самодостаточных и авторитетных людей потерпели поражение. Волюнтаризм руководителя партии в принятии решений, которые потом одобряются Советом и Коордсоветом, ведет партию в никуда". Очевидно, за прошедшее время то ли Гриценко изменился, то ли Канивец решил довольствоваться статусом руководителя его фан-клуба...

Напомним, еще два месяца назад на должность руководителя избирательной кампании "первого непроходного" журналисты и эксперты "назначили" бывшего руководителя Секретариата президента Ющенко Виктора Балогу. Поговаривают, он даже провел несколько совещаний с работниками штаба, однако вскоре дал заднюю, заявив, что возглавит штаб только в том случае, когда вокруг Гриценко объединится ряд политиков второго-третьего эшелонов, которых относят к демократическому лагерю.

Среди таких называли львовского мэра Андрея Садового, лидера партии "Народный контроль" нардепа Дмитрия Добродомова, "Движение новых сил" (руководители Юрий Деревянко и Давид Сакварелидзе), Виктора Чумака (партия "Хвыля"), Николая Катеринчука ("Европейская партия"), Егора Фирсова из партии "Альтернатива", Василия Гацко из "Демальянса" и других, с которыми Гриценко как носитель самого высокого среди них рейтинга проводил встречи и пытался создать коалиции и блоки в различных форматах.

Однако Садовый уже нанес мощный удар по шансам Гриценко на победу-2019, объявив о самостоятельном участии в выборах. К Садовому присоединился Гацко. В свою очередь, в минувшие выходные на съезде своей партии заявление аналогичного содержания сделал Добродомов. Так что сейчас Гриценко фактически уже нет с кем блокироваться.

Претендент на роль альтернативы действующей власти никак не может преодолеть организационную неопределенность, заметны также проблемы со смысловым наполнением своей кампании. Ведь темы для пиара разобраны другими кандидатами. Социалка - за представителями "Оппоблока", о победе над российским оккупантом более убедительно говорят представители правого спектра, тогда как сам бывший министр обороны удосужился только на "мирный план", который выглядит нереалистично. Пока непонятно, о чем там конкретно идет речь. Здесь Гриценко напоминает почтальона Печкина из мультика, который принес письмо для "вашего мальчика", но не отдает, потому что у мальчика документов нет.

Не удалось полковнику оседлать и тему повышения тарифов на газ для населения: этот вопрос стал темой №1 для Юлии Тимошенко. Именно она организует протестные акции в регионах, на которые у Гриценко, похоже, нет ни материального, ни организационного, ни кадрового ресурса. Следовательно, ему остается путешествовать по регионам и повторять общеизвестные вещи, как то войну надо закончить победой, воровать плохо, а честных - больше. Гриценко чуть ли не первым стартовал. Возможно, в этом и главная его проблема. И сейчас без свежих идей и рестарта кампания полковника не будет иметь успеха, кто бы ни стал во главе его штаба.

Кампания Гриценко оставляет больше вопросов, чем дает ответов. В частности, непонятно, как политик, так и не сумевший объединить представителей своей политической среды, сможет объединить страну в случае успеха на выборах. Ведь последовательное бегство его потенциальных соратников в другие лагеря свидетельствует о неверии последних в политическую перспективу "первого непроходного" не только на президентских, но и на следующих парламентских выборах.